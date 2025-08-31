Premium| Investment Timing : गुंतवणूक करत असाल तर वेळेचं गणित पक्कं हवं!

पंकज पाटीलfincircleindia@gmail.comगुंतवणुकीच्या जगात, वेळ म्हणजे केवळ एक भाग नसून, तो मुख्य पात्र आहे. जितक्या लवकर गुंतवणुकीला सुरुवात केली जाते, तितका वेळ तुमच्या पैशासाठी काम करतो. वेळ म्हणजे सुपीक मातीसारखा आहे. तुमची गुंतवणूक जितकी जास्त काळ रुजलेली राहील, तितकी त्याची मुळे खोलवर वाढतील आणि ती अधिक फळे देतील. त्यामुळे वेळ अतिशय महत्त्वाची आहे.आपली संपत्ती वाढावी असे प्रत्येकाला वाटत असते. मात्र, त्यासाठी नेमके काय करायचे याची माहिती नसते किंवा असली तरी त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तुम्हाला तुमची संपत्ती वाढवायची असेल, तर सर्वांत महत्त्वाचे आहे वेळ पाळणे. ‘टाइम इज मनी’ ही उक्ती सर्वांना माहीत आहे. परंतु, त्याचा प्रत्यक्ष पैसा वाढवण्यात कसा फायदा होतो, ते अनेक जण लक्षात घेत नाहीत. गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे, ते म्हणजे लवकरात लवकर गुंतवणूक सुरू करा. जितक्या लवकर गुंतवणूक तितकी अधिक संपत्ती. .समजा, तुम्ही दर महिन्याला पाच हजार रुपयांच्या ‘एसआयपी’द्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली आणि वार्षिक सरासरी परतावा १२ टक्के गृहित धरला, तर दहा वर्षांत तुमच्याकडे सुमारे ११.६ लाख रुपये जमा होतील. २० वर्षांत हेच ४९.९ लाख रुपये होतील, तर ३० वर्षांत हे १.७६ कोटी रुपये होतील. यावरून लक्षात येईल, की जितकी दीर्घकाळ गुंतवणूक तितकी संपत्तीनिर्मिती अधिक. संपत्तीवाढीचा हा चमत्कार घडतो, तो कंपाउंडिंगमुळे. अर्थात, कंपाउंडिंग एकट्याने काम करत नाही, त्याला मदतीला येतो तो वेळ. आपल्याकडे मात्र, अनेक जण गुंतवणुकीस विलंब करताना दिसतात. काही जण म्हणतात, ‘‘थोडं जास्त कमवायला लागलो, की गुंतवणूक करीन.’’ पण पगार वाढल्यावर खर्चही वाढतो. ‘‘घर/गाडी घेतो, मग पाहू गुंतवणूक.’’ असे अनेक जण म्हणतात. मात्र, गाडी, बंगला ही भौतिक मालमत्ता तात्पुरती चैन देते; पण गुंतवणूक दीर्घकालीन सुरक्षा देते. काही जण ‘‘आधी जबाबदाऱ्या कमी होऊ दे.’’ असे म्हणत राहतात आणि गुंतवणूक राहूनच जाते आणि नंतर वेळही निघून जाते आणि संधीही..Premium| Post-Retirement Investing: तुमची पेन्शन एफडीत गुंतवताय? मग थांबा... .दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचा साथीविशेषतः इक्विटी म्युच्युअल फंड हे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माणासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. ‘एसआयपी’द्वारे दर महिन्याला नियमित गुंतवणूक करता येते. फंड मॅनेजर तुमच्यासाठी शेअर बाजार हाताळतात, त्यामुळे तुम्हाला तज्ज्ञ बनण्याची गरज नाही. उदा. एक २५ वर्षीय युवक दर महिन्याला ३,००० ‘एसआयपी’ करत असेल, तर ५५ व्या वर्षी त्याच्याकडे एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा होऊ शकते, तीदेखील एकदाच मोठी गुंतवणूक न करता.‘मार्केट टायमिंग’मध्ये अडकू नका!अनेक लोकांना वाटते, की योग्य वेळेस खरेदी-विक्री केली, तर जास्त नफा मिळतो; पण हे धोकादायक असते. संशोधन सांगते, की ‘टाइम इन द मार्केट’ म्हणजेच किती काळ गुंतवणूक चालू ठेवली याचे महत्त्व ‘मार्केट टायमिंग’ पेक्षा जास्त आहे. एखाद्याने २००३ मध्ये एक लाख रुपये ‘सेन्सेक्स’मध्ये गुंतवले आणि २०२३ पर्यंत टिकवून ठेवले, तर त्याचे मूल्य १२ लाख रुपयांहून अधिक होईल; पण त्या काळातील सर्वोत्तम १० दिवस चुकवले, तर परतावा मोठ्या प्रमाणात कमी होतो..वाट पाहण्याची किंमत अजय २५ व्या वर्षी दरमहा १०,००० रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतो आणि ३५ व्या वर्षी थांबतो. तो फक्त १० वर्षे गुंतवणूक करतो आणि एकूण १२ लाख रुपये गुंतवतो. विजय ३५ व्या वर्षी दरमहा १०,००० रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करतो आणि ६० व्या वर्षापर्यंत चालू राहतो. तो २५ वर्षे गुंतवणूक करतो आणि ३० लाख रुपये गुंतवतो.६०व्या वर्षी कोणाकडे जास्त पैसे आहेत?आश्चर्य म्हणजे, कमी गुंतवणूक करूनही अजयकडे जास्त संपत्ती असते. अजयने तीन कोटी रुपये कमावले, तर विजयने १.७ कोटी रुपये कमावले. सुरुवातीच्या काळात त्याच्या गुंतवणुकीला वाढीसाठी अधिक वेळ मिळाला. विजयने अधिक पैशांनी भरपाई करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळेने आधीच अजयला वरचढ ठरवले होते..‘वेळ हीच खरी संपत्ती’ भारतीय संस्कृतीत संयम, सातत्य आणि दीर्घदृष्टी यांचा आदर आहे, मग ती शेती असो, शिक्षण असो किंवा कुटुंबसंस्था. गुंतवणूकही त्याच मार्गाने करायला हवी. आंब्याच्या झाडाची लागवड करणाऱ्यासारखा विचार करा, मशरूम उत्पादकासारखा नाही. आंब्यांच्या झाडाला फळे येण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. परंतु, जेव्हा ती येण्यास सुरुवात होते, तेव्हा ते झाड अनेक दशके फळे देत राहते. यावरून ‘वेळ हीच खरी संपत्ती’ हे अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित होते. .भारतीय गुंतवणूकदारांनी काय करावे? लवकर सुरुवात करा. रक्कम लहान असली, तरी चालेल. ५०० रुपयांच्या 'एसआयपी'ने सुरुवात करूनही तुम्ही संपत्ती उभारू शकता. सतत गुंतवणूक करत राहा. मार्केट खाली गेले, तरी 'एसआयपी' थांबवू नका, उलट वाढवा... कारण स्वस्त दराने खरेदी होते. पगार वाढल्यावर 'एसआयपी' वाढवा. स्टेप-अप एसआयपी करा. दीर्घकालीन गुंतवणूक वेळेआधी काढू नका. स्वतंत्र आपत्कालीन फंड असावा. कुटुंबाला गुंतवणुकीबद्दल शिकवा. गुंतवणूक ही संपूर्ण कुटुंबाची सवय व्हायला हवी..Premium| म्युच्युअल फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? तुमचा पैसा योग्य जागी गुंतवताय ना?.खरे भारतीय अनुभव: सामान्य ते असामान्य प्रवास'कंपाउंडिंग'चा राजादिनेशभाईंनी वयाच्या ३०व्या वर्षी २,००० रुपयांची 'एसआयपी'सुरू केली. ६०व्या वर्षी त्यांच्याकडे ७५ लाखांपेक्षा जास्त निधी होता. त्याच परिसरातील मोठे उत्पन्न असणारे लोकही त्याच्या संपत्तीवर चकित झाले.गृहिणीची यशोगाथापुण्यातील मीनाक्षीताई यांनी घरखर्चातून उरलेले दरमहा ३,००० म्युच्युअल फंडात गुंतवले. २० वर्षांनी त्यांनी आपल्या तिन्ही मुलांना प्रत्येकी १० लाख रुपये भेट दिले.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर असून, फिनसर्कल डॉट इनचे संस्थापक आहेत. ) 