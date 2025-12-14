शेअर बाजार आकर्षक स्तरावर

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजार गेल्या काही काळापासून अस्थिर राहिला असला, तरी ‘निफ्टी’ निर्देशांकाचे मूल्यांकन आता ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी पातळीवर आले आहे. ही पातळी केवळ मागील तीन वर्षांतील सर्वांत कमी नाही, तर ती गेल्या पंधरा वर्षांच्या सरासरीपेक्षाही खाली आहे. याचाच अर्थ भारतीय शेअर आता गुंतवणुकीसाठी अतिशय आकर्षक मूल्यांकनावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी संधी आहे..काय सांगतात आकडे?नफा गुणोत्तर (पी/ई)पी/ई प्रीमियम सध्या खूप कमी पातळीवर आला आहे. त्यातून बाजाराचे एकूण मूल्यांकन आता ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा खाली आले असल्याचे स्पष्ट होते.पुस्तक-मूल्य (पी/बी) गुणोत्तरपी/बी प्रीमियमदेखील खाली आला असून, तो पंधरा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. पी/बीमध्ये अशी घसरण नेहमी होत नाही; त्यामुळे ही परिस्थिती विशेष महत्त्वाची ठरते.या दोन्ही निर्देशाकांवरून एकच निष्कर्ष काढता येतो. भारतीय बाजाराचे मूल्यांकन आता गुंतवणुकीसाठी अनुकूल स्तरावर आले आहे..नेमका अर्थ काय?परदेशी गुंतवणूक वाढीची शक्यताप्रीमियम कमी झाला की आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार कमी किमतीचे स्थिर बाजार निवडतात. त्यादृष्टीने भारत त्यांच्यासाठी आकर्षक ठरतो.चांगल्या कंपन्या योग्य किमतीतकरेक्शननंतर अनेक उत्तम कंपन्यांचे शेअर आता वाजवी किंवा कमी किमतीत उपलब्ध आहेत.दीर्घ गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळभारताची आर्थिक वाढ, उद्योगांची नफाक्षमता आणि गुंतवणूकचक्र मजबूत असल्याने हा काळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो..जेव्हा बाजाराचे मूल्यांकन खाली येते, तेव्हा पुढील काही वर्षांत परतावे जास्त मिळतात, त्यामुळे भारतीय बाजाराची सध्याची पातळी ही गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी आहे. पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यासाठी हा योग्य कालावधी असून, उच्च दर्जाच्या, नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये शिस्तबद्ध गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. ‘एसआयपी’ वाढवणे किंवा पुन्हा सुरू करणे योग्य ठरेल. अर्थात, गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञ आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.