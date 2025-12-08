Meesho IPO : बापरे! Meesho IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब; GMP मध्ये 38% पेक्षा जास्त प्रिमियम; तुमचं अलॉटमेंट असं चेक करा!

Meesho ipo allotment : ई-कॉमर्स कंपनी Meesho च्या ₹5,421.20 कोटी IPO चे अलॉटमेंट आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाल्यामुळे हा IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब झाला आहे. म्हणजेच, उपलब्ध 26.86 कोटी शेअर्सच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांनी तब्बल 2,196 कोटी शेअर्ससाठी बोली लावली..IPO चे सबस्क्रिप्शन पूर्ण झाल्यानंतर आज अलॉटमेंट जाहीर होणार असल्याने सर्व गुंतवणूकदारांना उत्सुकता आहे. अलॉटमेंट जाहीर झाल्यावर गुंतवणूकदार NSE, BSE किंवा IPO रजिस्ट्रार Kfin Technologies यांच्या साइटवर जाऊन आपला स्टेटस तपासू शकतात..असे चेक करा Meesho IPO Allotment BSE वर Allotment कसे तपासाल?BSE ची वेबसाइट उघडा - bseindia.com/investors/appli_check.aspxType मध्ये Equity निवडाIPO यादीतून ‘Meesho’ निवडातुमचा Application Number किंवा PAN टाकाCaptcha भराSearch क्लिक करा → तुमचा IPO अलॉटमेंट स्टेटस दिसेल..Gold Rate Today : सोन्याच्या भाव घसरले; या कारणामुळे सोनं-चांदी स्वस्त! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव .Kfin Technologies वर Allotment कसे चेक करायचे?Kfin Technologies वेबसाइट उघडा – https://ipostatus.kfintech.com/Select IPO मधून Meesho निवडातुमचा अॅप्लिकेशन नंबर, डिमॅट अकाउंट नंबर किंवा PAN टाकाSubmit क्लिक करा → तुमचा IPO अर्जाचा स्टेटस स्क्रीनवर दिसेल..Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स तब्बल 300 अंकांनी खाली; मात्र हा IPO सुसाट; कोणते शेअर्स घसरले? .Meesho IPO GMP गैर-अधिकृत बाजारातील स्रोतांनुसार, Meesho चे अनलिस्टेड शेअर्स ₹153 वर ट्रेड होत आहेत. म्हणजेच IPO च्या प्राइस बँडच्या (₹105–₹111) तुलनेत सुमारे ₹42 चा प्रीमियम (38%) दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.