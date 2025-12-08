Sakal Money

Meesho IPO : बापरे! Meesho IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब; GMP मध्ये 38% पेक्षा जास्त प्रिमियम; तुमचं अलॉटमेंट असं चेक करा!

Messho IPO GMP : Meesho IPO शेअर बाजारातील BSE आणि NSE वर बुधवारी 10 डिसेंबरला लिस्ट होणार आहे. लिस्टिंगपूर्वीच ₹42 ने वाढली शेअर्सची किंमत.
Meesho ipo allotment : ई-कॉमर्स कंपनी Meesho च्या ₹5,421.20 कोटी IPO चे अलॉटमेंट आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाल्यामुळे हा IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब झाला आहे. म्हणजेच, उपलब्ध 26.86 कोटी शेअर्सच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांनी तब्बल 2,196 कोटी शेअर्ससाठी बोली लावली.

