‘मीशो’चा आयपीओ कसा आहे?

नंदिनी वैद्य ( 'सेबी' नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार)शेअर बाजारमीशो लि. या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपनीची प्राथमिक समभाग विक्री योजना अर्थात 'आयपीओ' तीन डिसेंबरपासून पाच डिसेंबरपर्यंत बाजारात उपलब्ध असणार आहे. यासाठी प्रतिशेअर १०५ ते १११ रुपये किंमतपट्टा निश्चित करण्यत आला आहे. हा आयपीओ ५४२० कोटी रुपयांचा असून, नोंदणीनंतर ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात बाजारमूल्य होईल. ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या बहुतांश सर्वांनाच हा प्लॅटफॉर्म माहिती आहे. खरेदीदार, विक्रेते, लॉजिस्टिक पार्टनर आणि कंटेंट क्रिएटर या महत्त्वाच्या चार घटकांना एकत्रित करून हा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म चालविला जातो. .त्यामध्ये लाखो लहान विक्रेते (दहा लाखांहून अधिक) प्राधान्याने टिअर-२ आणि ३ शहरांतील ग्राहकांशी जोडले जातात. पारंपरिक ई-कॉमर्स दिग्गजांप्रमाणे, 'मीशो' एक अॅसेट लाईट मॉडेलमध्ये चालते. स्वतःच्या इन्व्हेंटरीची गरज नसल्यामुळे फॅशन, घरगुती वस्तू, सौंदर्य, वैयक्तिक काळजी आणि इतर गोष्टींमध्ये वेगाने वाढ होण्यास मदत झाली आहे. मागील १२ महिन्यांत सर्वांत जास्त यूजरनी 'मीशो'चा वापर केला. कमी किंमतीत ग्राहकांना उत्पादने मिळवून देण्यसाठी 'मीशो' प्रसिद्ध आहे. कंपनीच्या निव्वळ व्यापारी मालाच्या मूल्यात (एनएमव्ही) वार्षिक २९ टक्के वाढ झाली, जी आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २९,९८८ कोटींवर पोहोचली. २०२४ मध्ये २१ टक्के वाढ झाली होती. ई-कॉमर्सच्या संदर्भात, 'एनएमव्ही' हे यशस्वीरित्या वितरित केलेल्या ऑर्डरचे एकूण चेकआउट मूल्य दर्शवते. हे प्लॅटफॉर्मच्या कुशल कामगिरीचे मूलभूत सूचक असते. कंपनीचे उत्पन्न, मार्जिन आणि कॅश फ्लोच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा घटक असतो..निकषांआधारे निर्णय आवश्यकआता कंपनीच्या स्पर्धकांमध्ये झोमॅटो (५२९.१४ पीई रेशो), स्विगी, ब्रेनबीज सोल्युशन्स, नायका (१,१६८.४३ पीई रेशो), ट्रेंट (१००.८७ पीई रेशो) आणि डीमार्ट (९८.४३ पीई रेशो) यांचा समावेश आहे. या सर्वांचे पीई रेशो बघता अशा न्यू एज कंपन्यांचे विश्लेषण नेहमीच्या पारंपरिक पद्धतीने करणे चुकीचे ठरेल, असे दिसते. 'मीशो'च्या बाबतीत ई-म्हणजे अर्निंगच नसल्यामुळे (थोडक्यात, अजून कंपनी नफा मिळवत नसल्यामुळे) पीई रेशोबद्दल काही लिहिणे अवघड आहे. या क्षेत्रात स्पर्धा मोठी आहे. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, जिओमार्ट असे तगडे फ्लॅटफॉर्म समोर आहेत; तसेच कंपनीच्या बाबतीत वाढते ऑपरेशनल खर्च, प्रचंड सवलतींवर (discounts) द्यावा लागणारा भर, नफ्यातील अस्थिरता अशा काही कमकुवत बाबी आहेत. परिणामी सर्व निकषांवर चौफेर विचार करून सारासार निर्णय घेणे योग्य ठरेल. ज्यांचा भारतीय डेमोग्राफिफ डिव्हिडंडवर, ई-कॉमर्सच्या वाढीबद्दल, तरुण आणि येऊ घातलेल्या पिढ्यांच्या खरेदी करण्याच्या कल्पनांबद्दल अभ्यास आणि खात्री असेल, त्यांनी आपल्याकडील भांडवलाचा विचार करून या 'आयपीओ'साठी अर्ज करावा; पण जे पारंपरिक पद्धतीने जसे, डिव्हिडंड, ईपीएस, पीई रेशो, विक्री, नफा यांची नियमित साचेबद्ध वाढ यावर विश्वास ठेवून अभ्यास करत असतील, त्यांनी थोडे दूर राहणे इष्ट ठरेल..एकदा बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर ताक फुंकून पिणे या पद्धतीने आढावा घेत शेअर घेण्याचा विचार केला, तर अधिक योग्य ठरेल. (आता ग्रे मार्केट प्रीमियम २५ टक्क्यांवर दिसत आहे, ज्यावरून नोंदणी भावाचा एक ढोबळ अंदाज बांधता येऊ शकतो. मात्र, हा प्रीमियम हा सतत बदलत असतो त्यामुळे आयपीओ सुरू होईपर्यंत त्यात बराच बदल होऊ शकतो.)आर्थिक लेखाजोखाकालावधी ३० सप्टेंबर २५ ३१ मार्च २५ ३१ मार्च २४ ३१ मार्च २३ॲसेट (कोटी रु.) ६,६४०.३९ ७,२२६.०९ ४,१६०.९९ ३,८५३.३५एकूण उत्पन्न (कोटी रु.) ५८५७.६९ ९९००.९ ७८५९.२४ ५८९७.६९करोत्तर नफा (कोटी रु.) -७००.७२ -३९४१.७१ -३२७.६४ -१,६७१.९०'ईबीआयटीडीए' (कोटी रु.) -५५१.८७ -२१९.५९ -२३०.१५ -१,६९३.७३नेट वर्थ (कोटी रु.) ९६८.८७ १,५६१.८८ २,३०१.६४ २,५४८.३१(३१ मार्च २०२५)केपीआय मूल्यआरओएनडब्लू - २५२.३७ (टक्के)प्राइस टू बुक व्हॅल्यू ३०.१६बाजारमूल्य ५०,०९५.७५ कोटी रु.