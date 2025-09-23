India Wealth Report 2025: करोडपती कुटुंबांची संख्या वाढली! भारतात दर अर्ध्या तासाला एक कुटुंब होतंय कोट्यधीश

नवी दिल्लीः भारतात श्रीमंतांची संख्या दुप्पटीने वाढत आहे. एका रिपोर्टनुसार भारतात दर ३० मिनिटांनी एक नवीन करोडपती कुटुंब तयार होत आहे. ही आकडेवारी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असल्याचं दाखवून देते. .Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025 या अहवालानुसार ज्या कुटुंबांची एकूण संपत्ती ८.५ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांची संख्या २०२१ मध्ये ४.५८ लाख होती. ती संख्या २०२५ मध्ये ८.७१ लाख झाली आहे. याचा अर्थ, केवळ चार वर्षांत करोडपती कुटुंबांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. या ट्रेंडवरून हे स्पष्ट होते की, भारतात श्रीमंती केवळ मोठ्या उद्योगपतींपुरती मर्यादित नसून, ती वेगाने पसरत आहे..हा अहवाल केवळ श्रीमंत कुटुंबांची संख्या मोजण्यापुरता मर्यादित नाही. यासोबतच Mercedes-Benz Hurun India Index (MBHX) आणि Luxury Consumer Survey 2025 देखील जारी करण्यात आले आहेत. MBHX हा देशाची GDP वाढ, शेअर बाजारातील कामगिरी आणि लक्झरी वस्तूंचा वापर यांसारख्या घटकांवर आधारित एक निर्देशांक आहे. दुसरीकडे, Luxury Consumer Survey मधून हे समजते की श्रीमंत भारतीय कुटुंबे कशाप्रकारे गुंतवणूक आणि खर्च करतात, कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देतात आणि भविष्यासाठी कसे नियोजन करतात..Beed Flood: बीडच्या खामगाव आणि नांदूर हवेलीत येथील पुरात अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकांना सोमवारी रात्री सुखरूप काढले बाहेर.मुंबई बनली करोडपतींची राजधानीया अहवालामध्ये मुंबईला भारताची 'करोडपती राजधानी' (Millionaire Capital) घोषित करण्यात आले आहे. मुंबईत १.४२ लाख करोडपती कुटुंबे राहतात. केवळ महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, हे राज्य देशात सर्वात पुढे आहे, जिथे एकूण १.७८ लाख करोडपती कुटुंबे राहतात. अलिकडच्या वर्षांत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. राज्याच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनामध्ये ५५% वाढ नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे राज्यातील श्रीमंतीला आणखी बळ मिळाले आहे..एकही मंत्री बांधावर फिरकला नाही, ठाकरेंची टीका; फडणवीस म्हणतात,'हे हास्यास्पद'.दक्षिण भारत आणि राष्ट्रीय राजधानीचे योगदानमुंबई आणि महाराष्ट्रानंतर, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू हेदेखील श्रीमंत कुटुंबांच्या बाबतीत वेगाने पुढे आले आहे. अहवालानुसार, तामिळनाडूमध्ये ७२,६०० करोडपती कुटुंबे राहतात. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये ६८,२०० करोडपती कुटुंबे आहेत.त्याचप्रमाणे, तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बंगळूरुमध्ये ३१,६०० करोडपती कुटुंबे आहेत. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की केवळ पश्चिम भारतच नाही, तर दक्षिण आणि उत्तर भारत देखील श्रीमंतीची नवीन केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.