Bank Merger: सर्वात मोठा बँकिंग निर्णय! सार्वजनिक क्षेत्रातील 'या' दोन बँकांचे महाविलीनीकरण होणार; इतिहासात नवा अध्याय

Bank Merger News: दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, या दोन्ही बँकांचे विलीनीकरण वर्षाच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे.
देशात लवकरच तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असू शकते. दोन मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. हे विलीनीकरण वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल. FE अहवालात उद्धृत केलेल्या सूत्रांनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील विलीनीकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. दोन्ही बँका सध्या योग्य तपासणी करत आहेत. ज्यामध्ये प्रक्रियेचे अंतर्गत मूल्यांकन आणि ऑपरेशनल इंटिग्रेशन समाविष्ट आहे.

