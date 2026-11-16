Outlook ३६ तास ठप्प, आता Microsoft देणार भरपाई; कोणत्या युजर्सना मिळणार पैसे?

मायक्रोसॉफ्टची ईमेल सेवा Outlook तब्बल ३६ तासांहून अधिक काळ ठप्प होती. यामुळे जगभरातील लाखो युजर्सना ईमेल वापरताना अडचणी आल्या. अनेक कंपन्यांच्या कामकाजावरही याचा परिणाम झाला. आता या तांत्रिक बिघाडामुळे प्रभावित झालेल्या काही व्यावसायिक ग्राहकांना मायक्रोसॉफ्टकडून भरपाई मिळू शकते. मात्र प्रत्येक Outlook युजरला ही भरपाई मिळणार नाहीय..मायक्रोसॉफ्ट व्यावसायिक ग्राहकांना सेवांसाठी दरमहा ९९.९ टक्के अपटाइमची हमी देते. म्हणजेच सेवा बहुतांश वेळ सुरू राहणे अपेक्षित असते. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त काळ सेवा बंद राहिल्यास पात्र ग्राहकांना सर्व्हिस क्रेडिटसाठी दावा करता येतो. Microsoft 365 Business आणि Exchange Online यांसारख्या योजनांचा यात समावेश होऊ शकतो..वंदे भारत ट्रेनचे ब्रेक फेल, तरी ४६३ किमी धावली; रेल्वेच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड, नेमकं काय घडलं?.मायक्रोसॉफ्टकडून आऊटेजनंतर देण्यात येणारी ही भरपाई थेट बँक खात्यात जमा होणार नाही. ग्राहकांना पुढील सबस्क्रिप्शन बिलात सवलत दिली जाऊ शकते. आउटेजचा कालावधी आणि संबंधित योजनेच्या अटींनुसार ही सवलत २५ टक्के, ५० टक्के किंवा १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. Microsoft 365 Personal आणि Family योजना वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना या भरपाईचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही..असा करा भरपाईसाठी क्लेमव्यावसायिक ग्राहकांनी सबस्क्रिप्शन थेट मायक्रोसॉफ्टकडून घेतले आहे त्यांना Microsoft 365 Admin Centre वर लॉग इन करावे लागेल. त्यानंतर Billing विभागातील Bills & Payments हा पर्याय निवडून पुढे Help & Support मधून कंपनीच्या सपोर्ट टीमशी संपर्क साधावा..क्लेम करताना Outlook किती वेळ बंद होते आणि त्याचा कामावर काय परिणाम झाला याची माहिती द्यावी लागेल. कंपनी या तक्रारीची तपासणी करून भरपाई द्यायची की नाही याचा निर्णय घेईल. सबस्क्रिप्शन एखाद्या रीसेलरकडून घेतले असल्यास संबंधित सेवा पुरवठादाराशी संपर्क साधावा लागेल. या आउटेजसाठी पात्र व्यावसायिक ग्राहकांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत क्लेम करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.