Jan Aushadhi Kendra: आता घराजवळच स्वस्त औषधे मिळणार! हजारो जनऔषधी केंद्र उघडणार, नवा नियम कधीपासून लागू होणार?

केंद्र सरकारने महानगरे आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये नवीन परवडणाऱ्या औषध दुकाने जन औषधी केंद्रे उघडण्यासाठी किमान अंतराचा नियम रद्द केला आहे. भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरण ब्युरो (PMBI) चा हा निर्णय १० सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. लोकांना परवडणाऱ्या दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. .३१ मार्च २०२७ पर्यंत देशात २५,००० दुकाने उघडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या १७,००० जन औषधी केंद्रे सुरू आहेत, जिथे २,०४७ औषधे आणि ३०० शस्त्रक्रिया वस्तू उपलब्ध आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अंतराचा नियम शिथिल केल्याने नवीन केंद्रे लवकर उघडता येतील. विशेषतः गर्दीच्या शहरी भागात, आणि औषधे अधिक समान प्रमाणात उपलब्ध होतील. .अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक लोक त्यांच्या शहरांमध्ये केंद्रे उघडू इच्छित होते. परंतु किमान अंतराच्या नियमामुळे ते तसे करू शकले नाहीत. आता, नियमात बदल झाल्यामुळे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद अशा सात मोठ्या शहरांमध्ये जवळपास दोन किंवा अधिक केंद्रे उघडता येतील. त्याचप्रमाणे, १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ४६ इतर शहरांमध्ये एक किलोमीटरची अट काढून टाकण्यात आली आहे..परंतु जर गेल्या दोन वर्षांत ज्या ठिकाणी केंद्र उघडले गेले आहे त्या ठिकाणाजवळ नवीन केंद्र उघडले जात असेल, तर अंतराचा नियम दोन वर्षे पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. इतर सर्व शहरे आणि गावांमध्ये, सध्या किमान एक किलोमीटर अंतराचा नियम सुरू राहील. अहवालानुसार, जास्त मागणी असलेल्या भागात अनेक केंद्रे उघडण्याच्या सुविधेमुळे स्वस्त औषधांची उपलब्धता वाढेल. ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ५०-९०% स्वस्त आहेत, ज्यामुळे लोकांचे थेट बचत होईल. या विस्तारामुळे नवीन उद्योजकांना काम मिळेल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील..प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना (पीएमबीजेपी) ही सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, ज्याचा उद्देश कमी किमतीत चांगल्या दर्जाची औषधे प्रदान करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार विशिष्ट भागात किंवा विभागात केंद्रे उघडण्यासाठी मासिक ₹२०,००० पर्यंत प्रोत्साहन आणि ₹२ लाख पर्यंत एक वेळ मदत देते. औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व जनऔषधी औषधे WHO-GMP (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदी केली जातात. औषधनिर्माण विभागाकडून निवेदनाची वाट पाहिली जात आहे..