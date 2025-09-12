Sakal Money

Jan Aushadhi Kendra: आता घराजवळच स्वस्त औषधे मिळणार! हजारो जनऔषधी केंद्र उघडणार, नवा नियम कधीपासून लागू होणार?

Jan Aushadhi Kendra News: आता घराजवळच स्वस्त औषधे मिळणार आहेत. जनऔषधी केंद्रांच्या जाळ्याचा मोठा विस्तार होणार आहे. २ वर्षांत हजारो केंद्रं सुरू होणार आहेत. यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने महानगरे आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये नवीन परवडणाऱ्या औषध दुकाने जन औषधी केंद्रे उघडण्यासाठी किमान अंतराचा नियम रद्द केला आहे. भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरण ब्युरो (PMBI) चा हा निर्णय १० सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. लोकांना परवडणाऱ्या दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

