Premium|What is CGAS scheme : भांडवली लाभ खाते योजनेत डिजिटल क्रांतीचा समावेश; खासगी बँकांना परवानगी

अशोक जोशी- ashokjoshi9@yahoo.comअर्थ मंत्रालयाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कॅपिटल गेन अकाउंट (दुसरी दुरुस्ती) योजना, २०२५ द्वारे पाच मोठे बदल केले आहेत. हे बदल प्रामुख्याने अधिकाधिक बँकांना या योजनेत सामावून घेणारे आणि बँकिंग क्षेत्रात झालेल्या डिजिटल क्रांतीची दखल घेऊन डिजिटल व्यवहारांना चालना देणारे आहेत..लमतेच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घकालीन लाभावरील प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी करदात्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरण्याच्या देय तारखेपूर्वी त्याचा मालमता विक्रीतून झालेला दीर्घकालीन भांडवली लाभ विशिष्ट मालमत्तेत पुनर्गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. परंतु, करदाता कित्येकदा असे करू शकत नाही. अशावेळी कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम (सीजीएएस) अंतर्गत असा भांडवली लाभ ठराविक कालावधीसाठी बँकांत गुंतवून त्यानंतर ठराविक कालमर्यादेत तो पात्र स्थावर मालमत्ता खरेदी करून दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील प्राप्तिकर वाचवू शकतो. अर्थ मंत्रालयाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कॅपिटल गेन अकाउंट (दुसरी दुरुस्ती) योजना, २०२५ द्वारे पाच मोठे बदल केले आहेत. भांडवली लाभ खाते योजनेत (सीजीएएस) केलेले प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे :.१) सीजीएएस खाती उघडण्याची १९ खासगी बँकांना परवानगी : या योजनेअंतर्गत अशा प्रकारचे खाते केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि आयडीबीआय बँकेत ठेवण्यास परवानगी होती. आता सीजीएएस अंतर्गत ठेवी या बँकांव्यतिरिक्त एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक, सिटी युनियन बँक, डीसीबी बँक, फेडरल बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इंडसइंड बँक, जम्मू आणि काश्मीर बँक, कर्नाटक बँक, करूर वैश्य बँक, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक, साउथ इंडियन बँक, येस बँक, धनलक्ष्मी बँक, बंधन बँक, सीएसबी बँक आणि तमिळनाड मर्कंटाईल बँक अशा १९ खासगी क्षेत्रातील बँकादेखील स्वीकारू शकतील. परंतु, या बँकांच्या ग्रामीण शाखांना अशा प्रकारची खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.२) इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतीचा विस्तार : पूर्वी या योजनेअंतर्गत केवळ चेक/ड्राफ्ट किंवा बँकेतील ट्रान्स्फर याद्वारे या खात्यात ठेव जमा करता येत असे. पण देश डिजिटल क्रांतीकडे वाटचाल करीत असल्याने हे खाते उघडण्यासाठी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, आयएमपीएस (इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस), यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), आरटीजीएस (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर) आणि भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी), आधार पे यासारख्या कोणत्याही पद्धतीने पेमेंट करणे आता शक्य होईल..३) सीजीएएस खाती ऑनलाइन बंद करणे शक्य : नव्या नियमांनुसार, सीजीएएस खाते एक एप्रिल २०२७ पासून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोडद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बंद करता येईल.४) ठेवींची प्रभावी तारीख : जेव्हा धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ठेव ठेवली जाते, तेव्हा ज्या तारखेस अशी ठेव बँकेकडे जमा होईल ती तारीख ठेवीची प्रभावी तारीख मानली जाईल.५) डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंटला परवानगी : नव्या नियमांमध्ये केवळ प्रत्यक्ष पासबुकाऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटलादेखील मान्यता देण्यात आली आहे..भांडवली लाभ खाते योजनेच्या (सीजीएएस) २०२५च्या वरील दुरुस्तीने, सरकारने आधुनिकीकरणाची दखल घेत करदाते-मित्र होण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात करदात्यांनी याचा पूर्णपणे लाभ घेण्यासाठी कालावधीची मर्यादा, योग्य दस्तऐवजीकरण आणि योजनेच्या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. (लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९४०३४१६२३२).