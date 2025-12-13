Premium|What is CGAS scheme : भांडवली लाभ खाते योजनेत डिजिटल क्रांतीचा समावेश; खासगी बँकांना परवानगी

Sakal Money

What is CGAS scheme : भांडवली लाभ खाते योजनेत डिजिटल क्रांतीचा समावेश; खासगी बँकांना परवानगी

Capital Gain Account Scheme : अर्थ मंत्रालयाने 'कॅपिटल गेन अकाउंट (दुसरी दुरुस्ती) योजना, २०२५' द्वारे १९ खासगी बँकांना सीजीएएस खाती उघडण्याची परवानगी दिली असून, डिजिटल पेमेंट पद्धती आणि ऑनलाइन खाते बंद करण्याची सोय उपलब्ध केली आहे.
अशोक जोशी- ashokjoshi9@yahoo.com

अर्थ मंत्रालयाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कॅपिटल गेन अकाउंट (दुसरी दुरुस्ती) योजना, २०२५ द्वारे पाच मोठे बदल केले आहेत. हे बदल प्रामुख्याने अधिकाधिक बँकांना या योजनेत सामावून घेणारे आणि बँकिंग क्षेत्रात झालेल्या डिजिटल क्रांतीची दखल घेऊन डिजिटल व्यवहारांना चालना देणारे आहेत.

