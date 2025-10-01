Sakal Money

DA Hike: दसऱ्याआधी सरकारचं गिफ्ट! केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ; पण कितीने अन् कधीपासून लागू होणार?

Central Government Employees DA Increase: केंद्र सरकारने दिवाळी आणि दसऱ्याआधीच मोठी भेट दिली आहे. डीएमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरली आहे.
Vrushal Karmarkar
दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने एक भेट दिली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सरकारने ३ टक्के वाढ केली आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांपूर्वी ही महागाई भत्ता वाढवण्यात आली आहे.

