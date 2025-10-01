DA Hike: दसऱ्याआधी सरकारचं गिफ्ट! केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ; पण कितीने अन् कधीपासून लागू होणार?

दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने एक भेट दिली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सरकारने ३ टक्के वाढ केली आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांपूर्वी ही महागाई भत्ता वाढवण्यात आली आहे..दिवाळीच्या अगदी आधी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे थकबाकीचे वेतन ऑक्टोबरच्या पगारासह मिळेल. हा दर मूळ वेतन आणि पेन्शनच्या ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना लागू आहे. .RBI MPC Meet: नेपाल, भूतान आणि श्रीलंकेत मिळणार रुपयात कर्ज; काय आहे RBIचा प्लॅन? .या वाढीचा फायदा अंदाजे ४८ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना होईल. सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. या वर्षीची ही दुसरी वाढ आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत ही सुधारणा शेवटची असण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १.१५ कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल. .America Shutdown : मध्यरात्री थांबणार अमेरिका! शटडाऊन म्हणजे काय? पैशांशिवाय कसं चालणार ट्रम्प सरकार?.महागाई भत्ता (डीए) हा पगार आणि पेन्शनचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो वाढत्या महागाईला प्रतिसाद म्हणून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देतो. वाढत्या खर्चा असूनही कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान राखण्यासाठी केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. विशेषतः सणासुदीच्या काळात, जेव्हा महागाईमुळे घरगुती बजेटवर दबाव वाढतो तेव्हा हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मानला जात आहे. .ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या ५८% महागाई भत्ता म्हणून मिळेल. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹६०,००० आहे, तर सध्या त्यांना ५५% महागाई भत्त्याअंतर्गत ₹३३,००० महागाई भत्ता म्हणून मिळतात. या ३% वाढीनंतर, त्यांना महागाई भत्ता म्हणून ₹३४,८०० मिळतील. याचा अर्थ त्यांच्या मासिक एकूण पगारात ₹१,८०० ने वाढ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.