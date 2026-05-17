आता वाहने पेट्रोल किंवा डिझेलवर नव्हे, तर पाण्यावर चालणार; 'वॉटर फ्यूल' तंत्रज्ञानामुळे खर्च कमी होणार, हे आहे तरी काय?

जागतिक तेल संकट आणि वाढत्या इंधन किमतींच्या पार्श्वभूमीवर एका परदेशी कंपनीने असा दावा केला आहे, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मोनॅकोस्थित कंपनी 'फोवे इको सोल्युशन्स'ने एक असे तंत्रज्ञान सादर केल्याचा दावा केला आहे. जे वाहने आणि औद्योगिक यंत्रसामग्रीला कमी इंधनात अधिक कार्यक्षमतेने चालवण्यास मदत करू शकते. .कंपनीचे म्हणणे आहे की, या तंत्रज्ञानामध्ये पाण्याचा वापर केल्याने इंधनाचा वापर १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव भारतासाठी एका नाजूक वेळी आला आहे. जिथे देश आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के आयात करतो. त्यामुळे कोणत्याही इंधन-बचत तंत्रज्ञानाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रुपयावर थेट परिणाम होतो. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही इंधन संवर्धनावर भर दिला आहे..Silver Import: सोन्यानंतर आता चांदीवरही केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! नवे नियम लागू केले; आता अतिरिक्त मंजुरी लागणार.कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे पेटंट असलेले तंत्रज्ञान, कॅविटेक फ्युएल इमल्शन, इंधन आणि पाणी एका अनोख्या पद्धतीने मिसळते. यामुळे इंधनामध्ये पाण्याचे लहान थेंब तयार होतात. जे जळल्यावर कणांमध्ये सूक्ष्म-स्फोट घडवतात. या प्रक्रियेमुळे इंधनाचे ज्वलन अधिक कार्यक्षमतेने होते. परिणामी इंधनाचा वापर कमी होतो आणि धूरही कमी निघतो. या तंत्रज्ञानासाठी इंजिनमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्याची आवश्यकता नाही आणि यंत्र बंद न करता याचा वापर केला जाऊ शकतो. .कंपनी आणि स्वतंत्र चाचणीच्या आकडेवारीनुसार, या तंत्रज्ञानाने बॉयलर आणि सागरी इंजिनांमध्ये ६-१०% इंधनाची बचत केल्याचे दिसून आले आहे. भारतातील काही रिफायनरी आणि स्टील प्लांट्समध्येही चाचण्या घेण्यात आल्या असून तिथे ३.६% ते ६% इंधनाची बचत नोंदवली गेली आहे. FOWE च्या मते, यामुळे NOx आणि SOx सारखे हानिकारक उत्सर्जन ४०% पर्यंत कमी होऊ शकते. .पाकिस्तानने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केली कपात; किती रुपये लीटर दरानं मिळतंय इंधन?.तसेच, यामुळे बॉयलर आणि फर्नेसच्या आत घाण साचण्याचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता असते. मात्र, हे तंत्रज्ञान अद्याप सर्वसाधारण वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात नाही. सध्या औद्योगिक सुविधा, जहाजे आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये याची चाचणी सुरू आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जर हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले, तर भविष्यात इंधन कार्यक्षमतेच्या क्षेत्रात ते एक मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.