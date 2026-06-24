Premium|Monsoon And Indian Economy : पाऊस, अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार

डॉ. वीरेंद्र ताटके - tatakevv@yahoo.comअर्थव्यवस्था ही एकमेकांशी जोडलेल्या अनेक गोष्टींची साखळी असते. एका ठिकाणी बदल झाला, की त्याचा परिणाम इतर अनेक क्षेत्रांवर होतो. भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मॉन्सूनवर अवलंबून असल्याने पावसातील बदलांचा परिणाम शेती, महागाई, ग्राहकांची खरेदीक्षमता आणि शेअर बाजारावरही होतो. पाऊस, अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक यांचा परस्परसंबंध समजावून सांगणारा शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील हा संवाद. अनिकेत : गुड मॉर्निंग सर!शिक्षक : गुड मॉर्निंग अनिकेत! अरे, एवढ्या उन्हात इकडे कसा काय आलास आज?अनिकेत : इकडे जवळच एक काम होते ऑफिसचे. तिथे आलो होतो. म्हटलं, जाताना तुम्हाला भेटून जावं. तुम्हाला वेळ असेल, तर थोडं बोलायचंही होतं.शिक्षक : अरे, आज मी निवांत आहे. सांग, मला कोणत्या विषयावर बोलायचे आहे आज?अनिकेत : सर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी आता नियमितपणे वर्तमानपत्राचे वाचन करतो आहे. त्यात परवा मी एक बातमी वाचली, की या वर्षी मोसमी पाऊस गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडा कमी होण्याची शक्यता आहे.शिक्षक : बरोबर वाचलीस बातमी तू! अनेक तज्ज्ञांच्या मते, या वर्षी पाऊस तुलनेनं कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, हा फक्त अंदाज आहे.अनिकेत : हो सर! पण त्या बातमीत पुढे म्हटलं होतं, की अंदाजाप्रमाणे खरंच पाऊस कमी झाला, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो. सर, मला कळत नाही, की अर्थव्यवस्था, शेअर बाजार आणि पाऊस यांचा काय संबंध?शिक्षक : अरे, पावसाचा संबंध देशाची अर्थव्यवस्था, बँकिंग क्षेत्र, शेअर बाजार या सगळ्यांशीच आहे..Premium|share market crash: सेन्सेक्स का घसरला? गुंतवणूकदारांनी आता काय करायचं?.अनिकेत : तो कसा काय?शिक्षक : अरे, पाऊस चांगला झाला, तर शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता वाढते. याउलट पाऊस कमी झाला, तर शेतीचे गणित बिघडते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. आर्थिक कुचंबणेमुळे काही शेतकरी वेळेत कर्जफेड करू शकत नाहीत. याचा परिणाम बँकिंग व्यवस्थेवर होतो.अनिकेत : पण त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर कसा होऊ शकेल?शिक्षक : अरे, शेअर बाजारातील अनेक कंपन्या या शेतीच्या अर्थकारणाशी संबंधित असतात.अनिकेत : काही उदाहरणे सांगाल का सर? म्हणजे लक्षात येईल.शिक्षक : नक्कीच! समज, शेअर बाजारातील एखाद्या कंपनीचा व्यवसाय ट्रॅक्टर आणि शेतीसाठी लागणारी अनेक वाहने तयार करणे हा आहे. पाऊस चांगला झाला, पीक चांगले आले आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला, तर ट्रॅक्टरची विक्री वाढते आणि अशा कंपनीचा नफा वाढतो. त्यामुळे शेअर बाजारात त्या कंपनीच्या शेअरसाठी मागणी वाढते.अनिकेत : म्हणजे पाऊस चांगला झाला, तर अशा कंपन्यांच्या शेअरचे भाव वाढू शकतात.शिक्षक : अगदी बरोबर! आणि फक्त ट्रॅक्टर कंपन्याच नाहीत, तर खत कंपन्या, बियाणे कंपन्या आणि ग्रामीण भागात जास्त विक्री असणाऱ्या ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होतो. कारण या कंपन्यांची अनेक उत्पादने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर विकली जातात. ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले, की तिथे साबण, शाम्पू, तेल, बिस्किटे, टूथपेस्ट अशा वस्तूंची खरेदीही वाढते. ज्याचा फायदा संबंधित कंपन्यांना होतो.अनिकेत : म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारली, की शहरातील कंपन्यांनाही फायदा होतो, असं म्हणता येईल का?शिक्षक : अगदी बरोबर! भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कृषिप्रधान देश आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील खरेदीशक्ती वाढली, की संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते..Premium|US Stock Market Crash : अमेरिकन बाजारातील घसरणीमागील कारणे आणि भारतावरील परिणाम .अनिकेत : सर, मग पाऊस कमी झाला, तर या सगळ्या कंपन्यांच्या विक्रीवर परिणाम होतो का?शिक्षक : हो! पाऊस कमी झाला, की उत्पादन घटतं, शेतकऱ्यांचे आणि इतर लोकांचे उत्पन्न कमी होते आणि खर्च करण्याची क्षमता घटते. मग लोक अनावश्यक खर्च टाळतात, नवे ट्रॅक्टर, दुचाकी किंवा महागड्या वस्तू घेण्याचे निर्णय पुढे ढकलले जातात. याचा विपरीत परिणाम कंपन्यांच्या विक्रीवर होतो.अनिकेत : म्हणजे पाऊस सुरू होण्याआधीच शेअर बाजार या शक्यतांचा विचार करत असतो?शिक्षक : अगदी बरोबर. शेअर बाजार हा भविष्याचा अंदाज घेत चालणारा बाजार आहे. त्यामुळे पाऊस कमी होणार अशी बातमी आली, की गुंतवणूकदार काही कंपन्यांचे शेअर विकू लागतात. कारण त्यांना वाटते, की भविष्यात त्या कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो.अनिकेत : पण सर, काही वेळा पाऊस जास्त झाला, तरी नुकसान होऊ शकते ना?शिक्षक : निश्चितच! अतिवृष्टी झाली, तर पूर येतात, रस्ते खराब होतात, वाहतूक विस्कळीत होते आणि पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दुसऱ्या प्रकारचा फटका बसतो. उदाहरणार्थ, बांधकाम क्षेत्र, विमा कंपन्या, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि संबंधित कंपन्या यांच्या व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.अनिकेत : म्हणजे कमी पाऊस आणि जास्त पाऊस, दोन्ही धोकादायकच?शिक्षक : हो, अर्थव्यवस्थेसाठी संतुलित आणि वेळेवर पडणारा पाऊस सर्वांत चांगला असतो; अन्यथा त्याचे परिणाम अगदी सर्वसामान्य माणसालादेखील महागाईच्या स्वरूपात भोगावे लागतात..अनिकेत : बरोबर सर, मी जी बातमी वाचली होती त्यात म्हटले होते, की पाऊस कमी झाल्याने महागाईसुद्धा वाढू शकते.शिक्षक : बरोबर आहे. पाऊस कमी झाला, तर भाजीपाला, धान्य, डाळी यांचे उत्पादन घटते. पुरवठा कमी झाला, की किमती वाढतात म्हणजेच महागाई वाढते. महागाई वाढली, की नागरिकांच्या खिशावर ताण येतो.अनिकेत : अरे बापरे! पण त्याचा शेअर बाजाराशी काही संबंध असतो का?शिक्षक : अर्थातच असतो. लोक कमी खर्च करतात. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि शेअर बाजारावर त्याचा दबाव येतो.अनिकेत : सर, किती गुंतागुंतीची गोष्ट आहे ही! इतका वेळ चर्चा केल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं आहे, की आपल्या देशात पाऊस हा फक्त हवामानाचा विषय नाही, तर महत्त्वाचा आर्थिक विषयही आहे.शिक्षक : अगदी योग्य निरीक्षण आहे तुझे! म्हणूनच भारतात मॉन्सूनविषयीचा अंदाज गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि सरकार सगळेच लक्षपूर्वक पाहात असतात...अनिकेत : सर, आता मला समजलं, की शेअर बाजार फक्त कंपन्यांच्या बातम्यांवर चालत नाही. देशातील हवामान, शेती, महागाई, ग्राहकांची खरेदीक्षमता या सगळ्यांचा त्याच्यावर परिणाम होत असतो.शिक्षक : अगदी बरोबर! खरं तर अर्थव्यवस्था ही एकमेकांशी जोडलेल्या अनेक गोष्टींची साखळी असते. एका ठिकाणी बदल झाला, की त्याचा परिणाम इतर अनेक क्षेत्रांवर होतो. भारतात मॉन्सून हा त्या साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे.अनिकेत : सर, आजची चर्चा खूपच वेगळी आणि माहितीपूर्ण झाली. आता पावसाची बातमी पाहताना मी फक्त छत्री घेण्याचा विचार करणार नाही, तर अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराचाही विचार करेन.शिक्षक : (हसत) छान! बातम्यांकडे अशाच व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला शिक. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आर्थिक साक्षरता वाढेल.अनिकेत : नक्की सर! धन्यवाद!शिक्षक : (हसत) आणि हो, पाऊस कधी पडेल सांगता येत नाही. त्यामुळे बाहेर जाताना छत्री घेऊन जा!(दोघेही हसतात...)(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत. ९२२५५११६७४ ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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