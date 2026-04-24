Premium|share market crash: सेन्सेक्स का घसरला? गुंतवणूकदारांनी आता काय करायचं?

Why Sensex and Nifty Are Falling — And Smart Moves for Investors Nowट्रम्पची धोरणं, इराण युद्धाचं भिजत घोंगडं त्यामुळे पुरती गोंधळून गेलेली मागणी-पुरवठा साखळी, आयात-निर्यातींमधले गोंधळ त्यातच ट्रम्प टॅरिफचा बोजा अशा कित्येक गोष्टी सध्या भारत आणि आपल्यासारख्या इतर देशांच्या डोक्यावर येऊन बसल्यात. जे युद्ध आपलं नव्हतंच त्यामुळे आपण भरडले जातोय. त्यातच आता सलग दुसऱ्या दिवशीही शेअर बाजारा घसरल्याचं दिसलंय. सेन्सेक्स ७७ हजारांच्या पातळीवर तर निफ्टी ५० हा निर्देशांक २४,१५०–२४,१७० च्या आसपास दिसतोय. पण असं का झालं? बाजारातल्या या पडझडीचं कारण काय आहे? महत्त्वाचं म्हणजे अशा परिस्थितीत तुम्ही गुंतवणूकदार असाल तर काय करायचं? सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .निर्देशांक कोसळतो म्हणजे काय?अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर बाजारातील मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती झपाट्याने खाली येतात आणि त्यामुळे सेन्सेक्स निफ्टीचा आकडा कमी होतो. किरकोळ गुंतवणदार आणि संस्था शेअर्स विकायला लागतात. अधिक विक्री झाल्याने साहजिकच किंमत कमी होते. किंमत कमी, विक्री जास्त यामुळे बाजारातलं वातावरण काहीसं नकारात्मक होतं. भीती आणि अनिश्चिततेचं एक विचित्र मिश्रण तयार होतं. उदा.च घ्यायचं झालं तर बुधवारी ७८,५००च्या पातळीवर असलेला सेन्सेक्स गुरुवारी ७७,६६४ वर आला. म्हणजेच त्यात ८००+ अंकांनी घसरण झाली. याचाच अर्थ निर्देशांक कोसळला..शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० - गुरुवार, २३ एप्रिल रोजी सलग दुसऱ्या सत्रात जोरदार घसरणीत राहिले. त्या दिवशीच्या इंट्रा डे ट्रेडमध्ये ३० शेअर्सचा सेन्सेक्स ८५० हून अधिक अंकांनी, म्हणजेच सुमारे १ % नी घसरला. तर NSE चा प्रमुख निर्देशांक निफ्टी ५० देखील सुमारे १% घसरून दिवसातील नीचांकी पातळी २४,१३५ वर आला.मात्र, मिड आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटने आपली आघाडी कायम ठेवली. निफ्टी मिडकॅप १०० आणि स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक गुरुवारच्या सत्रात कमाल अर्ध्या टक्क्यांपर्यंत घसरले, मात्र बुधवारी त्यांनी वाढीसह बंद दिले होते.केवळ दोन सत्रांत सेन्सेक्स सुमारे १,६०० अंकांनी (सुमारे २%) कोसळला आहे. निफ्टी ५० देखील याच कालावधीत जवळपास २% घसरला आहे..शेअर बाजारातील निर्देशांक का घसरत आहेत?१. बँकिंग आणि इतर हेवीवेट शेअर्सची खराब कामगिरीबँकिंग शेअर्समध्ये झालेली विक्री हे सेन्सेक्स आणि निफ्टीतील घसरणीमागील मुख्य कारण आहे. निफ्टी बँक, प्रायव्हेट बँक, PSU बँक आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस निर्देशांक सत्रात १% पेक्षा जास्त घसरले. HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance आणि Kotak Mahindra Bank यांसारख्या शेअर्सनी निर्देशांकावर मोठा ताण आला..याशिवाय ऑटो सेक्टरमध्येही मोठी घसरण झाली. निफ्टी ऑटो निर्देशांक सत्रात २% पेक्षा जास्त खाली आला. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२७ मधील कमाईत कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार हेवीवेट शेअर्समधून आताच नफा वसुली करत आहेत..२. कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा $१०० च्या वरकच्च्या तेलाच्या किंमतीनी तर फेब्रुवारीपासूनच बाजार हलता ठेवला आहे. आता ब्रेंट क्रूडची किंमत १% पेक्षा जास्त वाढून प्रति बॅरल $१०३ च्या पुढे गेली आहे. युद्धविराम असला तरी इराण-अमेरिका कुरबुरी काही संपलेल्या नाहीत. अमेरिकेच्या लष्कराने आशियाई सागरात इराणचे ३ टँकर्स अडवले आणि परतफेड म्हणून इराणनेही होर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन जहाजे जप्त केली. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही घसरणीमागील मुख्य कारणांपैकी एक आहे. .३. अमेरिका-इराण संघर्षाबाबत अनिश्चितताइराण युद्ध नेमकं कधी थांबणार हे आता कुणालाही सांगता येत नाहीये. युद्धविरामाचं घोंगडं भिजत पडलंय, दोन्ही देशांत पुढे शांतताविषयक चर्चा काय होणार, याची चिन्हं नाहीत. पाकिस्तानमध्ये होणारी दुसरी फेरीपण रद्द झालीय. Geojit Investments चे चीफ इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजिस्ट वी. के. विजयकुमार यांनी मनीकंट्रोलला सांगितलं की, अनिश्चितता हेच न्यू नॉर्मल बनलं आहे. युद्धाचा कालावधी अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढलाय आणि ब्रेंट क्रूड $१०३ वर गेल्यामुळे जागतिक वाढीस आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही धोका वाढला आहे. .४. परदेशी गुंतवणूकदारांची (FII) विक्रीकाही दिवस खरेदी केल्यानंतर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) पुन्हा भारतीय शेअर्सची विक्री सुरू केली आहे.गेल्या तीन सत्रांत त्यांनी कॅश मार्केटमध्ये ₹५,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकले आहेत. पण तज्ज्ञांच्या मते, FII मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये विक्री करत असले, तरी मिड आणि स्मॉल-कॅपमध्ये ते खरेदी करत आहेत, त्यामुळे व्यापक बाजाराला आधार मिळत आहे..५. तांत्रिक कारणेAxis Securities च्या मते, निफ्टी ५० सध्या फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मधील घसरणीच्या ६१.८% फिबोनाची रिट्रेसमेंटच्या जवळ आहे. बाजार उच्च पातळीवर स्थिरावत असून, पुढील दिशा अमेरिका-इराण परिस्थितीवर अवलंबून असेल.PL Capital चे विक्रम कासट यांच्या मते, २४,६८० च्या पातळीवर ठोस ब्रेकआउट मिळाल्यास निफ्टी २४,९०० पर्यंत जाऊ शकतो. मात्र, २४,३०० खाली घसरल्यास २३,८६० पर्यंत आणखी मोठी दुरुस्ती (correction) होऊ शकते..गुंतवणूकदार म्हणून आपण काय करायचं?शेअर मार्केटमध्ये अशी पडझड सुरू असताना गुंतवणूकदार म्हणून आपण काय करायचं, हा प्रश्न सामान्य माणसाला निश्चितच पडतो. गुंतवणूक सल्लागार सुहास राजदरेकर यांनी सांगितलं की, सेन्सेक्स पडत असताना घाबरून शेअर विक्री अजिबात करू नका. तुम्ही मोठी कंपनी असाल तर गोष्ट निराळी पण तुम्ही सामान्य गुंतवणूकदार असाल तर शांत राहा. आहे त्या गुंतवणुकीचं पुनरावलोकन करा. एसआयपीवर फोकस करा. जमल्यास ज्या कंपन्यांचे शेअर्स आता पडलेत पण पुन्हा ते वर जायची शक्यता आहे, ते जरुर विकत घेण्याचा प्रयत्न करा. कारण चांगल्या कंपन्यांचे, संस्थांचे शेअर्स परत वर गेले की ते फायद्याचंच ठरणार आहे. .मार्केट पडताना घाबरून शेअर विक्री करू नका.सुहास राजदरेकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार.तर फायनान्स प्लॅनर आनंद पोफळे सांगतात, बाजार पडल्यावर भीती वाटते हे सत्यच पण तेव्हा तुम्ही घाबरून जायचं की नाही, हे तुमच्या गुंतवणुकीवर आणि परताव्याच्या तारखेवर अवलंबून आहे. तुम्ही केलेली गुंतवणूक कधी मॅच्युअर होतेय ते पाहा. ती नजीकच्या काळात होत नसेल तर बाजार पडला तरी काळजी नाही. हे लक्षात घ्या आणि त्यानुसार पैसे काढा. .मार्केट वर आहे की खाली यापेक्षा तुम्हाला परतावा कधी घ्यायचाय त्याची वेळ महत्त्वाची आहे. त्यावर लक्ष केंद्रीत करा.आनंद पोफळे, फायनान्शिअल प्लॅनर. 