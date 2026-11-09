Motilal Oswal Stock: मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ११०२)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लि. ही १९८७ मध्ये स्थापन झालेली एक वैविध्यपूर्ण वित्तीय सेवा कंपनी आहे. या कंपनीचे जाळे ५५० हून अधिक ठिकाणी पसरलेले असून, व्यावसायिक भागीदारांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या २५०० हून अधिक केंद्रांचे जाळे आहे. कंपनीचे १६ लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. गेल्या शुक्रवारी या शेअरने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आलेखावर ‘ट्रँगल ब्रेकआउट’ अशी एक रचना केली आहे, जी हा शेअर आता खरेदी करण्यासाठी योग्य स्थिती असल्याचे सांगते..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.या शेअरचा साप्ताहिक पातळीवरील आलेख सोबत दिला आहे. त्यानुसार, मार्च २०२३ मध्ये या शेअरचा भाव १६५ रुपयांच्या आसपास होता आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या शेअरच्या भावाने ८१३ रुपयांची उच्चांक पातळी दाखवली. त्यानंतर मात्र बाजारात येणाऱ्या चांगल्या-वाईट बातम्यांमुळे वर-खाली फिरत राहिला. गेल्या शुक्रवारी या शेअरच्या भावाने अडथळा पातळीला वरील बाजूस छेद देऊन बंद भाव दिला. हा बंद भाव देताना या शेअरमध्ये मोठ्या संख्येने उलाढालही बघण्यात आली. हे झाले तांत्रिक विश्लेषण; पण हा शेअर खरेदी करण्यामागे अजून एक कारण आहे..ते म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिका-इराण युद्ध परिस्थितीमुळे शेअर बाजारात खूप अस्थिर वातावरण झाले होते. कच्च्या तेलाचे दरही वाढले, ज्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारांवरही दिसून आला. मात्र, अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का बसल्यामुळे त्यांच्या लहरी निर्णयांना आळा बसेल आणि युद्धस्थिती संपुष्टात येऊन कच्च्या तेलाचे दर खाली येतील, या अपेक्षांमुळे शेअर बाजारात जोरदार तेजी आली आहे. याचा ‘मोतीलाल ओसवाल’ यांसारख्या शेअर ब्रोकिंग संस्थांना चांगला फायदा मिळू शकतो. आता छोटे गुंतवणूकदारही मोठ्या संख्येने पुन्हा शेअर बाजाराकडे वळण्याची शक्यता आहे..वर्ष २०२४ नंतर हा कल कमी झाला होता, तो आता वाढू शकतो, त्यामुळे या कंपनीचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे; तसेच ही कंपनी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये असल्याने उत्पन्नात चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. येणाऱ्या काळात या शेअरचा भाव २१०० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी साप्ताहिक पातळीवर १०२० रुपयांचा ‘स्टॉपलॉस’ लावावा. हा शेअर तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीसाठी आकर्षक वाटतो..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.