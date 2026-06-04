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Mukesh Ambani: मुकेश अंबानींना मोठा धक्का! श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी घसरण; अदानी पुन्हा नंबर 1, अंबानींना मागे टाकणारा कोण?

Mukesh Ambani- Adani Net Worth: ब्लूमबर्ग बिलिनिअर इंडेक्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार श्रीमंतांच्या क्रमवारीत मोठा बदल झाला आहे. बाईटडान्सचे सहसंस्थापक झांग यिमिंग यांनी मुकेश अंबानींना मागे टाकत दुसरे स्थान मिळवले, तर गौतम अदानी अव्वल स्थानावर कायम आहेत.
Ambani Overtaken! The Surprising Billionaire Who Beat India’s Richest Business Tycoon

Ambani Overtaken! The Surprising Billionaire Who Beat India’s Richest Business Tycoon

eSakal

Vinod Dengale
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Mukesh Ambani Net Worth: देशातील श्रीमंत लोक म्हटलं की अंबानी-अदानी ही नाव कायम पुढे असतात. मात्र नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या नव्या आकडेवारीनुसार टिकटॉकची पालक कंपनी असणाऱ्या बाईटडांसचे सहसंस्थापक झांग यिमिंग यांनी भारतातील मोठे उद्योजक मुकेश अंबानी यांना मागे टाकले आहे.

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