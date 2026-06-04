Mukesh Ambani: मुकेश अंबानींना मोठा धक्का! श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी घसरण; अदानी पुन्हा नंबर 1, अंबानींना मागे टाकणारा कोण?

Mukesh Ambani Net Worth: देशातील श्रीमंत लोक म्हटलं की अंबानी-अदानी ही नाव कायम पुढे असतात. मात्र नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या नव्या आकडेवारीनुसार टिकटॉकची पालक कंपनी असणाऱ्या बाईटडांसचे सहसंस्थापक झांग यिमिंग यांनी भारतातील मोठे उद्योजक मुकेश अंबानी यांना मागे टाकले आहे..अदानी नंबर 1 ब्लूमबर्ग बिलिनिअर इंडेक्सनुसार, आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत मोठा उलटफेर झाला आहे. रिलायन्स उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा असणारे मुकेश अंबानी आता या यादीत तिसऱ्या स्थानावर पोहचले आहे. झांग यिमिंग यांनी अंबानी यांना मागे टाकत दुसऱ्या नंबरवर झेप घेतली आहे. दरम्यान अदानी समूहाचे गौतम अदानी या यादीत अव्वल आहेत..Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त! सलग सहाव्या दिवशी भाव घसरले; महाराष्ट्रातील आजचा सोनं-चांदीचा दर जाणून घ्या.नवीन आकडेवरीनुसार झांग यिमिंग यांची एकूण संपत्ती आता 92.8 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. एवढ्या प्रचंड संपत्तीसह ते चीनमधील सर्वात श्रीमनात व्यक्ती बनले आहे. टिकटॉक सध्या जगात पुन्हा लोकप्रिय झाले आहे. त्यासोबतच बाईटडांसचे AI चॅटबॉट डौबाओ (Doubao) हे देखील खूपच लोकप्रिय झाले आहे. यामुळे बाईटडांसचे बाजारमूल्य वाढले असून यिमिंग यांच्या संपत्तीतही ही वाढ दिसून आली..अंबानी-अदानी यांची संपत्ती किती?ताज्या आकडेवारीनुसार देशातील आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांची संपत्ती तब्बल 117.4 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. ते जागतिक क्रमवारीत 17 व्या स्थानावर आहेत. दरम्यान मुकेश अंबानी 86.9 अब्ज डॉलरसह तिसऱ्या स्थानावर असून जागतिक क्रमवारीत 25व्या स्थानवार आहेत..Petrol-Diesel Rate: 4 जूनला पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुणेसह तुमच्या शहरातील ताजे भाव पाहा.जागतिक यादीत कोण टॉप?ब्लूमबर्ग बिलिनिअर इंडेक्सनुसार, टेस्लाचे एलॉन मस्क 726 अब्ज डॉलरसह पहिल्या क्रमांकावर असून दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या गुगलच्या लॅरी पेज (308 अब्ज डॉलर) यांच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती तब्बल 418 अब्ज डॉलरने जास्त आहे. या यादीत ओरॅकलचे लॅरी एलिसन 299 अब्ज डॉलरसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.