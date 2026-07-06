म्युच्युअल फंड : मल्टी ॲसेट फंड ऑफ फंड्स उत्तम

अमित भंडारी, संचालक, पारस प्राइम वेल्थ प्रा.लि.शेअर (इक्विटी), डेट आणि सोने या तिन्ही मालमत्ता वर्गांमध्ये एकत्रित गुंतवणूक करणे ही चांगली कल्पना आहे. मात्र, ती स्वतः व्यवस्थापित करणे वेळखाऊ आणि किचकट ठरू शकते. प्रत्येक मालमत्ता वर्गासाठी स्वतंत्र फंड निवडणे, त्यांच्या कामगिरीवर सातत्याने लक्ष ठेवणे आणि बाजारातील बदलांनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलणे आवश्यक असते. मल्टी ॲसेट फंड ऑफ फंड्स ही सर्व प्रक्रिया एका गुंतवणुकीत सुलभपणे हाताळतो..कोणताही एक मालमत्ता वर्ग कायमच सर्वोत्तम परतावा देत नाही, हा या फंडामागील मुख्य विचार आहे. उदा. वर्ष २०२५ मध्ये सोन्याने मोठी वाढ नोंदवली, तर शेअर आणि डेट गुंतवणुकींची कामगिरी तुलनेने कमी राहिली. काही कालावधीत इक्विटी घसरली असताना, डेटने चांगला आधार दिला, तर इतर काही काळात इक्विटीने सोन्यापेक्षा सरस कामगिरी केली. म्हणजेच, विविध मालमत्ता वर्गांमधील नेतृत्व सतत बदलत असते आणि ते आधीच अचूकपणे ओळखणे शक्य नसते. त्यामुळे विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये संतुलित गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरते. फंड ऑफ फंड्स हा थेट शेअर किंवा बाँडमध्ये गुंतवणूक करत नाही. त्याऐवजी तो ॲक्टिव्ह इक्विटी फंड, ॲक्टिव्ह डेट फंड; तसेच गोल्ड किंवा सिल्व्हर ईटीएफ यांसारख्या मूलभूत योजनांमध्ये गुंतवणूक करतो आणि ठरावीक मर्यादेत मालमत्ता वाटपात आवश्यक बदल करतो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित आणि सक्रियपणे संतुलित पोर्टफोलिओ मिळतो. इक्विटी विभागात, व्यापक आर्थिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींचा विचार करून सेक्टोरल, थीमॅटिक आणि विविध मार्केट-कॅप फंडांची निवड केली जाते. गुंतवणुकीचे वाटप हे प्रामुख्याने मूल्यांकन लक्षात घेऊन केले जाते. अलीकडील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या क्षेत्रांचा पाठलाग करण्याऐवजी, चांगले जोखीम-परतावा गुणोत्तर असलेल्या क्षेत्रांवर भर दिला जातो. डेट विभागात, कालावधी आणि क्रेडिट या दोन्ही बाबींचा विचार करून गुंतवणूक केली जाते. यामध्ये व्याजदरातील बदलांमधून मिळणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्याबरोबरच नियमित उत्पन्न मिळवण्यावरही भर असतो..या फंडाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे सोय. मालमत्ता वाटप, योग्य फंडांची निवड आणि वेळोवेळी रीबॅलन्सिंग ही सर्व जबाबदारी फंड व्यवस्थापक सांभाळतो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला स्वतंत्रपणे फंड बदलण्याची किंवा बाजाराचा अंदाज घेऊन निर्णय करण्याची गरज राहत नाही. एका गुंतवणुकीतच विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये संतुलित पोर्टफोलिओ मिळतो..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी ॲसेट ॲक्टिव्ह फंड ऑफ फंड्सइक्विटी, डेट आणि मौल्यवान धातू (सोने व चांदी) यांचा संतुलित आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित पोर्टफोलिओ शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टीॲसेट ॲक्टिव्ह फंड ऑफ फंड्स हा एक पर्याय आहे. हा फंड ठरावीक मर्यादेत विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये गतिशील पद्धतीने गुंतवणूक करतो, बाजारमूल्यांकन आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार नियमित रीबॅलन्सिंग करतो आणि जोखीम नियंत्रित ठेवत तुलनात्मक संधींचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. या फंडाचा ‘एनएफओ’ १४ जुलै २०२६ पर्यंत गुंतवणुकीसाठी खुला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.