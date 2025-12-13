Multibagger Stock : 3000% पेक्षा जास्त रिटर्न! अवघ्या 3 महिन्यांत गुंतवणूक दुप्पट; सोमवारी या मल्टीबॅगर शेअरवर नजर

A-1 Limited Share Price : मल्टीबॅगर स्मॉल कॅप शेअर A-1 लिमिटेड सोमवारी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. कंपनीकडून दिलेल्या महत्त्वाच्या माहितीनंतर गुंतवणूकदारांचे लक्ष या शेअरकडे वेधले गेले आहे. कारण, देशांतर्गत कंपन्यांसोबत 'कन्सेंट्रेटेड नायट्रिक अॅसिड'च्या पुरवठ्यासाठी कंपनीने त्रिपक्षीय करार केला आहे. या बाबतची माहिती कंपनीने शुक्रवारी बाजार बंद झाल्यानंतर दिली होती..नेमकं करार काय?कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स (GNFC) आणि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया यांच्यात 10,000 मेट्रिक टन कन्सेंट्रेटेड नायट्रिक अॅसिडच्या पुरवठ्यासाठी A-1 लिमिटेड डीलर आणि सप्लायर म्हणून काम करणार आहे. या अॅसिडचे उत्पादन GNFC करणार असून, हा करार नोव्हेंबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी आहे..याआधीही मिळाले मोठे कंत्राटगेल्या महिन्यात कंपनीला 127.50 कोटी रुपयांचा वर्क ऑर्डर मिळाला होता. या करारांतर्गत कंपनी 25,000 मेट्रिक टन औद्योगिक युरियाचा पुरवठा करणार आहे..SBI Lending Rate : SBI चा मोठा निर्णय! FD चे दर बदलले, होम लोन व EMI स्वस्त होणार? नवीन दर पाहा.शेअरच्या किमतीत तुफानी तेजीशुक्रवारी A-1 लिमिटेडच्या शेअरला 5 टक्क्यांचा अपर सर्किट लागला आणि शेअरची किंमत ₹1,864.05 वर पोहोचली.मागील 3 महिन्यांत 104% वाढ म्हणजेच दुप्पट वाढ. 6 महिन्यांत 239% वाढ .Elon Musk : इलॉन मस्क आणणार इतिहासातील सर्वात मोठा IPO! SpaceX ची व्हॅल्युएशन होणार तब्बल 800 अब्ज डॉलर.वर्षभरात तब्बल 4 पट किंमत कंपनीचा शेअरने मागील एक वर्षात तब्बल 387% रिटर्न दिला आहे. मागच्या 3 वर्षांत 497% वाढ झाली. तर 5 वर्षांत तब्बल 3,062% वाढ नोंदवली गेली आहेमहत्त्वाचे म्हणजे, 2021 मध्ये कंपनीने बोनस शेअर्स दिले होते. त्या वेळी 20 शेअर्समागे 3 बोनस शेअर्स दिले गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.