Multibagger Stock : 3000% पेक्षा जास्त रिटर्न! अवघ्या 3 महिन्यांत गुंतवणूक दुप्पट; सोमवारी या मल्टीबॅगर शेअरवर नजर

High Return Stock : मल्टीबॅगर स्मॉल कॅप स्टॉक ए-1 लिमिटेडचे शेअर्स सोमवारी बाजारात फोकसमध्ये राहणार आहेत. कंपनीने कन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड पुरवठा करण्यासाठी कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार केला आहे.
Vinod Dengale
Updated on

A-1 Limited Share Price : मल्टीबॅगर स्मॉल कॅप शेअर A-1 लिमिटेड सोमवारी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. कंपनीकडून दिलेल्या महत्त्वाच्या माहितीनंतर गुंतवणूकदारांचे लक्ष या शेअरकडे वेधले गेले आहे. कारण, देशांतर्गत कंपन्यांसोबत 'कन्सेंट्रेटेड नायट्रिक अ‍ॅसिड'च्या पुरवठ्यासाठी कंपनीने त्रिपक्षीय करार केला आहे. या बाबतची माहिती कंपनीने शुक्रवारी बाजार बंद झाल्यानंतर दिली होती.

