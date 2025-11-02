म्युच्युअल फंडाची ‘भेट’ सोपी

प्रसाद भागवत,ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारम्युच्युअल फंड नियंत्रक ‘ॲम्फी’ने नुकतेच एक नवे परिपत्रक जारी करून, डी-मॅटमध्ये नसलेले, पारंपरिक कागदी स्टेटमेंट असलेले म्युच्युअल फंडांचे युनिट दुसऱ्याच्या नावे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या परिपत्रकानुसार, जवळच्या नातेवाइकांना वा भावडांना किवा त्रयस्थ व्यक्तीलादेखील आपल्या नावावरील डी-मॅट नसलेले युनिट सुलभपणे हस्तांतरित करता येतील. सर्व निवासी, अनिवासी भारतीय या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. अपवाद म्हणून ‘एनआरई’ प्रकारात फोलिओधारक असलेल्या ‘एनआरआय’ लोकांना आणि अज्ञान धारकाच्या नावे असलेल्या फोलिओंना या सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही. ‘लॉक-इन’ असलेले, गोठविलेले, वा तारण युनिटही या प्रकारे वर्ग करता येणार नाहीत..अशी युनिट हस्तांतर प्रक्रिया सध्यातरी रजिस्ट्रार, ट्रान्सफर एजंट यांच्या वा खुद्द ‘एएमसी’च्या वेबसाइट किंवा ‘एमएफ सेंट्रल’ (MF Central) या पोर्टलवरुन, फक्त ऑनलाइन सेवा वापरुन करता येते. पारंपरिक लेखी अर्ज देण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही.युनिटचे यशस्वी हस्तांतर होण्याकरिता ज्या एकल वा संयुक्त व्यक्तिच्या नावे युनिट वर्ग होणार आहेत, त्या प्रत्येकाची ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे; तसेच त्यांच्या नावे त्या विशिष्ट ‘एएमसी’मध्ये आधीच फोलिओ असणे आवश्यक आहे..अशाप्रकारे एकाने दुसऱ्याच्या नावे वर्ग केलेल्या युनिटच्या व्यवहारांवर युनिटच्या त्या दिवशीच्या ‘एनएव्ही’नुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल, मात्र, कोणतेही अन्य अतिरिक्त शुल्क (उदा. एक्झिट लोड) आकारण्यात येणार नाहीत किंवा उद्गम करकपात (टीडीएस) केली जाणार नाही.पती-पत्नीने आपापसात किंवा आई-वडिलांनी मुले, सुना, जावई यांना दिलेले किंवा या उलट हस्तांतर केलेले युनिट भेट’ स्वरुपात नोंदविणे शक्य आहे, यासाठी वेगळे बक्षीसपत्र वा कोणताही दस्त नोंदविणे बंधनकारक नाही. मात्र, अपवादात्मक स्थितीत आकारणी अधिकाऱ्यास शंका आल्यास त्याचे निरसन करण्याचे उत्तरदायित्व हे संबंधितांचे असल्याने, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारात असा दस्ताऐवज असणे हितावह आहे..जवळच्या नात्यांव्यतिरिक्त सख्खी वा चुलत भावंडे, बाकी नातेवाईक आणि सर्व त्रयस्थ यांना हस्तांतरीत केलेले युनिट मात्र ‘विक्री’ केले गेले, असे मानले जाऊन त्या व्यवहारांत भांडवली लाभावर करआकारणी होईल. हे व्यवहार बाजाराच्या नियमित सत्रांत होत नसल्याने या हस्तांतरावर ‘एसटीटी’ भरणा न झाल्याने या व्यवहारांवर भांडवली लाभ करात मिळणाऱ्या सवलती मिळणार नाहीत. अशा हस्तांतराचे सर्व व्यवहार हे संबंधित ‘एएमसी’ हे प्राप्तिकर खात्याला ‘विशेष व्यवहार’ म्हणून कळवेल आणि स्टेटमेंट ऑफ फायनािन्शअल ट्रॅन्झॅक्शन्समध्ये ते नोंदले जातील.\\.महत्त्वाचे म्हणजे या हस्तांतर क्रियेचा वापर काळा पैसा नियमित करणे, बेनामी संपत्तीनिर्मिती, वा करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आहे, असे केल्याचे आढळल्यास अधिकारी दखल घेऊन कारवाई करतील, अशी सूचनाही परिपत्रकात आहे. थोडक्यात, या नव्या नियमाचा विवेकीबुद्धीने वापर केल्यास म्युच्युअल फंड व्यवहारातील एक मोठी त्रुटी दूर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.