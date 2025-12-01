ये दोस्ती, हम नहीं तोडेंगे!

डॉ. वीरेंद्र ताटके (गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक)रमेश आणि महेश दोघेही जिगरी मित्र. कोणताही निर्णय एकमताने घेणारे. दहा वर्षांपूर्वी या दोन मित्रांनी म्युच्युअल फंडात एकरकमी मोठी गुंतवणूक करायची ठरवलं. त्यांच्या सल्लागाराने त्यांना यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्युच्युअल फंड सुचवला. हा एक क्षेत्रीय अर्थात सेक्टोरल फंड आहे, असं सांगून त्यातील संभाव्य जोखीमही समजावून सांगितली. यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड पायाभूत सुविधांसंबंधित कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. यामुळे, पायाभूत सुविधा क्षेत्राने खराब कामगिरी केली, तर संपूर्ण फंडाच्या कामगिरीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीवदेखील सल्लागाराने दोघांना करून दिली. अर्थात, पायाभूत सुविधा विकास हा भारत सरकारचा मुख्य अजेंडा आहे, त्यामुळे दीर्घकाळात हा फंड उत्तम कामगिरी करेल, असे सांगून साधारण दहा वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी, असे सल्लागाराने सुचवले..रमेशने धीर सोडलाडिसेंबर २०१५ मध्ये रमेश आणि महेशने प्रत्येकी १० लाख रुपये या फंडात एकरकमी गुंतवले. १० वर्षांनंतरच या फंडातील गुंतवणूक विकण्याचा विचार करायचा, असा दोघांनीही निर्धार केला. त्यावेळी फंडाची ‘एनएव्ही’ ४० रुपये प्रति युनिट होती, त्यामुळे दोघांनाही प्रत्येकी २५ हजार युनिट मिळाले. एका वर्षानंतर म्हणजे डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांनी गुंतवणुकीचा आढावा घेतला तेव्हादेखील त्या फंडाची ‘एनएव्ही’ साधारण ४० रुपयांच्या आसपासच होती, त्यामुळे त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यसुद्धा दहा लाख रुपयांच्या आसपासच राहिले. डिसेंबर २०१९ मध्ये आढावा घेतला, तेव्हा त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य १३ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. मार्च २०२० मध्ये जगभरात कोरोनाची महासाथ सुरू झाली आणि पूर्ण जग काही काळासाठी ठप्प झाले. त्याचे पडसाद शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवरदेखील पडले. रमेश आणि महेशने गुंतवणूक केलेल्या फंडाची ‘एनएव्ही’ ३५ रुपये प्रति युनिटपर्यंत कोसळल्याने दोघांचाही धीर सुटू लागला. दिवसोंदिवस फंडाची ‘एनएव्ही’ ढासळत राहिल्याने, रमेशने मार्च २०२० मध्ये ३५ रुपये प्रति युनिट या बाजारभावाने त्याचे २५ हजार युनिट एकूण नऊ लाख रुपयांना विकून एक लाख रुपये तोटा सहन केला. मिळालेले नऊ लाख रुपये त्याने सहा टक्के वार्षिक दराने पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवले..महेशने धैर्य दाखवले ...महेशने मात्र, सल्लागाराच्या सल्ल्यावर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास दाखवून या फंडातील गुंतवणूक तशीच ठेवली. गेल्या आठवड्यात त्याच्या गुंतवणुकीला दहा वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा त्याने गुंतवणुकीचे मूल्य पाहिले, तर फंडाची ‘एनएव्ही’ १४४ रुपये प्रति युनिटच्या आसपास पोहोचली होती आणि त्याने गुंतवलेल्या दहा लाख रुपयांचे बाजारमूल्य ३६ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. दुसऱ्या बाजूला रमेशने पाच वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक तोट्यात विकून मिळालेले पैसे मुदत ठेवीत गुंतवले होते, त्या रकमेचे त्याला फक्त १२ लाख रुपये मिळाले. झालं गेलं विसरून जाऊन ‘ये दोस्ती, हम नही तोडेंगे’ असं म्हणत या दोन्ही मित्रांनी पुन्हा एकदा पुढील दहा वर्षांसाठी एका चांगल्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा निर्धार केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.