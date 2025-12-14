माझे गुंतवणुकीतील प्रयाेग

-विक्रम अवसरीकर, फायनान्शिअल प्लॅनरसुमारे पाच वर्षांपूर्वी मी एक प्रयोग करून बघायचे ठरवले. कोविड महासाथीनंतरच्या काळात शेअर बाजार वाढत चालला होता. बँकिंग आणि फार्मा क्षेत्र तेजीत होते. तेव्हा मी एकूण चार म्युच्युअल फंडांमध्ये सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) सुरू करण्याचे ठरवले. निप्पॉन बँकिंग, निप्पॉन फार्मा, निप्पॉन मल्टी कॅप आणि पराग पारीख फ्लेक्सि कॅप अशा चार फंडांमध्ये पाच वर्षांसाठी समान रकमेची ‘एसआयपी’ सुरू केली. या गुंतवणुकीतून आता पाच वर्षांनी काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आले. .पाच वर्षांनी बँकिंग फंडामधून २१ टक्के, फार्मा फंडातून १६ टक्के, मल्टी कॅप फंडामधून २६ टक्के व फ्लेक्सि कॅपमधून २२ टक्के परतावा मिळाला. बँकिंग फंड फक्त आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. फार्मा फंड औषधे, हॉस्पिटल, वैद्यकीय उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये, तर मल्टी कॅप फंड २५ टक्के रक्कम मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये गुंतवतात. त्यांना २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पुढे जाता येत नाही, तर फ्लेक्सि कॅप फंड कोणत्याही प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये कितीही पैसे गुंतवू शकतात..या परताव्यावरून असे लक्षात येते, की एखादे क्षेत्र वाढत असले, तरी त्यात गुंतवलेले पैसे हे एकाच प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवले जातात. समजा, त्यातील काही कंपन्या मागे पडायला लागल्या आणि त्यांना फंडाच्या पोर्टफोलिओमधून काढण्याची वेळ आली, तरी त्याच क्षेत्रातील कंपनी निवडावी लागते. सर्व प्रकारच्या क्षेत्रात घसरण होत असेल, तर मग गडबड होते. कारण नियमांनुसार दुसऱ्या ठिकाणी पैसे गुंतवताच येत नाहीत..याउलट मल्टी कॅप व फ्लेक्सि कॅप फंडांना कोणत्याही क्षेत्रातील, कोणत्याही कंपनीत गुंतवणूक करता येते. एखाद्या कंपनीला पोर्टफोलिओमधून काढून टाकायचे असले, तरी त्याच क्षेत्रातील कंपनी निवडली पाहिजे, असे बंधन नसते. फक्त मल्टी कॅप फंडाच्या बाबतीत २५ टक्के व मार्केट कॅपचे बंधन पाळावे लागते; तरीही भरपूर पर्याय उपलब्ध असतात.केवळ परताव्याचा विचार केला, तर सेक्टोरियल फंडांवर क्षेत्रातील चढ-उताराचा परिणाम लगेच दिसून येतो; पण मल्टी कॅप किंवा फ्लेक्सि कॅप फंडाचा विचार केला, तर एखादे क्षेत्र काम करत नसेल, तर ताबडतोब दुसरीकडे उडी मारता येऊ शकते, त्यामुळे हा परिणाम कमी होतो..जे चकाकते ते सोने नसते, हातचे सोडून पळत्याच्या मागे जाऊ नये, हातातला एक पक्षी झुडूपातील दोन पक्षांपेक्षा चांगला, सर्व अंडी एकाच टोपल्यात ठेवू नयेत या सर्व म्हणी याबाबतीत लागू पडतात. एखादे क्षेत्र तेजीत आले, की त्या क्षेत्रातील नव्या फंडांचा महापूर येऊ लागतो. एका प्रकारची एकच योजना असे बंधन म्युच्युअल फंड कंपन्यांवर असल्याने, ते एकच गोष्ट वेगवेगळ्या तऱ्हेने पुढे आणतात. तात्पर्य, एखादे क्षेत्र चांगला परतावा देणारे वाटले, तरी आपली गुंतवणूक विखरून ठेवलेली चांगली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.