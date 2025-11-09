Maruti Suzuki: मारुती सुझुकी इंडियाचे गुजरातमधील 'या' कंपनीसोबत विलीनीकरण होणार, एनसीएलटीकडून मोठी मान्यता

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ने देशातील आघाडीची कार उत्पादक कंपनी मारुती इंडियासोबत सुझुकी मोटर गुजरातचे विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. दिल्लीतील NCLT च्या प्रमुख खंडपीठाने दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त याचिकेला मंजुरी दिली. हे विलीनीकरण भागधारक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. .एनसीएलटीच्या आदेशानुसार, हे विलीनीकरण १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. विलीनीकरणानंतर, सुझुकी मोटर गुजरातचे कर्मचारी नवीन कंपनीच्या पगारावर राहतील. त्यामुळे त्यांना कोणतेही नुकसान होणार नाही. एनसीएलटीने सुझुकी मोटर गुजरात आणि मारुती सुझुकी यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली, असे नमूद करून की ही विलीनीकरण योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. .Zudio Scam : स्वस्तात मस्त म्हणत मोठी लूट? 'झुडिओ'च्या नावाखाली झाली इतकी मोठी फसवणूक..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच.याचा अर्थ असा की, सुझुकी मोटर गुजरातला आता वेगळे क्लोजर किंवा लिक्विडेशन करावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे कंपनीचे कामकाज आणि व्यवस्थापन थेट एकत्रित होईल. ज्यामुळे तिचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल. याव्यतिरिक्त एनसीएलटीने असेही म्हटले आहे की, कोणत्याही सरकार किंवा नियामक संस्थेने या विलीनीकरणावर कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. .प्राप्तिकर विभाग, आरबीआय, सेबी, बीएसई आणि एनएसईसह सर्व एजन्सींनी या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. या सर्व सरकारी संस्थांच्या मंजुरीसह, विलीनीकरण आता औपचारिकपणे अंमलात आणले जाईल. ज्यामुळे मारुती सुझुकीला भारतात त्याचे उत्पादन आणि धोरण एकाच वेळी मजबूत करता येईल..Zudio Sale : झुडियो विंटर स्पेशल सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनचे प्रमुख तोशिहिरो सुझुकी यांनी ऑगस्टमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, कंपनी भारतात आपले कामकाज मजबूत करण्यासाठी अंदाजे ₹७०,००० कोटींची गुंतवणूक करेल. ही गुंतवणूक पुढील पाच ते सहा वर्षांत नियोजित आहे. सुझुकी मोटरच्या भारतातील गुंतवणुकीमुळे १.१ दशलक्षाहून अधिक थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.