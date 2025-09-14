Sakal Money

Online Payment Rule: ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होणार, जाणून घ्या...

Online Payment New Rule News: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहारांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आता UPI द्वारे मोठे व्यवहार करणे आणखी सोपे झाले आहे.
Online Payment New Rule

Online Payment New Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. १५ सप्टेंबरपासून, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे, UPI द्वारे मोठे व्यवहार करणे आणखी सोपे झाले आहे. हा निर्णय विशेषतः त्या क्षेत्रांशी संबंधित लोकांना मदत करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. ज्यांना पूर्वी कमी मर्यादेमुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते.

Loading content, please wait...
Business
Payment
digital
Business News
online payment
Digital Payment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com