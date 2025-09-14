Online Payment Rule: ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होणार, जाणून घ्या...

डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. १५ सप्टेंबरपासून, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे, UPI द्वारे मोठे व्यवहार करणे आणखी सोपे झाले आहे. हा निर्णय विशेषतः त्या क्षेत्रांशी संबंधित लोकांना मदत करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. ज्यांना पूर्वी कमी मर्यादेमुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. .भांडवली बाजारात गुंतवणूक आणि विमा प्रीमियम भरण्याची मर्यादा देखील २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. एका दिवसात भरता येणारी कमाल रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजेच नवीन नियमांनुसार, भांडवली बाजार, विमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, प्रवास आणि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) सारख्या श्रेणींमध्ये प्रति व्यवहार मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापैकी तुम्ही एका दिवसात १० लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करू शकाल..DMart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कोणत्या वस्तूंवर मिळतो? स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी 'हे' एकदा बघाच.त्याचप्रमाणे, UPI द्वारे दागिने खरेदी करण्याची मर्यादा प्रति व्यवहार २ लाख रुपये (पूर्वी १ लाख रुपये) पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या श्रेणीमध्ये, तुम्ही दररोज ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करू शकणार नाही. डिजिटल ऑनबोर्डिंगद्वारे मुदत ठेवींसारख्या बँकिंग सेवांसाठी, ही मर्यादा प्रति व्यवहार प्रति दिवस ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. .Medicine MRP Change: औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं स्वस्त होणार! केंद्र सरकारचा नवा आदेश लागू, अंमलबजावणी कधी करणार?.P2P पेमेंटची मर्यादा प्रति दिन १ लाख रुपये राहील. UPI व्यवहारांची मर्यादा वाढवणे हे NPCI ची मोठे व्यवहार सोपे करून वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्याची वचनबद्धता दर्शवते. या चरणामुळे अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पेमेंट प्रक्रिया सुलभ होईल. ज्याचा फायदा ग्राहकांना आणि व्यावसायिकांना होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.