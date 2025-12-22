Sakal Money

Aadhaar Card: आधार कार्ड कुठे आणि कशासाठी वापरले ते कळणार; नवीन अॅपमुळे काम सोप होणार, प्रक्रिया काय?

New Aadhaar App News: आधार कार्ड कधी, कुठे आणि कोणत्या उद्देशाने वापरले गेले हे काही मिनिटांत शोधू शकता. फसवणूक आणि डिजिटल फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकता.
Vrushal Karmarkar
आधार कार्ड फक्त ओळखपत्राचा एक प्रकार राहिलेला नाही, तर तो आपली डिजिटल ओळख बनला आहे. बँक खाते उघडण्यापासून ते मोबाईल सिम, पेन्शन, रेशन कार्ड आणि सरकारी योजना सुरक्षित करण्यापर्यंत सर्वत्र आधारचा वापर केला जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, तुमचे आधार कार्ड आतापर्यंत कुठे आणि कोणत्या उद्देशाने वापरले गेले आहे हे तुम्हाला खरोखर माहिती आहे का? जर उत्तर नाही असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही.

