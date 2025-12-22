Aadhaar Card: आधार कार्ड कुठे आणि कशासाठी वापरले ते कळणार; नवीन अॅपमुळे काम सोप होणार, प्रक्रिया काय?

आधार कार्ड फक्त ओळखपत्राचा एक प्रकार राहिलेला नाही, तर तो आपली डिजिटल ओळख बनला आहे. बँक खाते उघडण्यापासून ते मोबाईल सिम, पेन्शन, रेशन कार्ड आणि सरकारी योजना सुरक्षित करण्यापर्यंत सर्वत्र आधारचा वापर केला जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, तुमचे आधार कार्ड आतापर्यंत कुठे आणि कोणत्या उद्देशाने वापरले गेले आहे हे तुम्हाला खरोखर माहिती आहे का? जर उत्तर नाही असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही..आजकाल आधारशी संबंधित फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. बऱ्याचदा आपल्या नकळत आधार क्रमांकांचा गैरवापर केला जातो. एखाद्याच्या नावाने बनावट सिम कार्ड जारी केले जातात. फसवणूक करून कर्ज मिळवले जाते किंवा सरकारी फायदे गैरवापर केले जातात. जर आपण वेळेत आधार कुठे वापरला आहे हे ओळखले तर मोठे नुकसान टाळता येईल. म्हणूनच आधार प्रमाणीकरण इतिहास तपासणे अत्यंत महत्वाचे झाले आहे..Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.पूर्वी लोकांना आधार माहिती पाहण्यासाठी वेबसाइट किंवा mAadhaar अॅपला भेट द्यावी लागत असे, जे अनेकांसाठी थोडे कठीण होते. आता सरकारने एक नवीन आधार अॅप आणले आहे. ज्यामुळे हे काम पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. या नवीन अॅपद्वारे तुम्ही तुमच्या घरी बसून तुमच्या मोबाईल फोनवर तुमचा आधार कधी, कुठे आणि कोणत्या उद्देशासाठी वापरला गेला हे पाहू शकता. आधार वापराची माहिती मिळविण्यासाठी, प्रथम तुमच्या स्मार्टफोनवर नवीन आधार अॅप डाउनलोड करा. .त्यानंतर तुमचा आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबर वापरून लॉग इन करा. लॉग इन केल्यानंतर, अॅप ऑथ हिस्ट्री पर्याय प्रदर्शित करेल. त्यावर क्लिक केल्याने संपूर्ण यादी येईल. ते तुमचा आधार कुठे वापरला गेला त्या तारखा, वेळा आणि ठिकाणे स्पष्टपणे दर्शवेल. यामुळे तुम्हाला काही संशयास्पद क्रियाकलाप झाला आहे का हे समजण्यास मदत होईल. जर तुम्हाला तुमच्या इतिहासात अशा कोणत्याही नोंदी आढळल्या ज्या तुम्ही स्वतः केल्या नाहीत किंवा ज्या संशयास्पद वाटतात, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका..Gujarat Kidney IPO : IPO आजपासून खुला! GMP मध्ये नफ्याची शक्यता; ₹900 कोटी मार्केट कॅप असलेली कंपनी गुंतवणूकदारांच्या रडारवर.प्रथम, UIDAI हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल करा. तुम्ही सायबर क्राईम हेल्पलाइन किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये देखील तक्रार दाखल करू शकता. लवकर तक्रार दाखल केल्याने फसवे कर्ज, सायबर फसवणूक आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते. आजच्या डिजिटल युगात, थोडीशी निष्काळजीपणा देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. आधारचा गैरवापर करून लोकांना अडकवण्यासाठी स्कॅमर नवीन पद्धती वापरत आहेत. म्हणूनच, वेळोवेळी तुमचा आधार प्रमाणीकरण इतिहास तपासणे ही एक चांगली पद्धत आहे. नवीन आधार अॅप हे काम अविश्वसनीयपणे सोपे करते. लक्षात ठेवा, ज्ञान आणि दक्षता ही तुमची सर्वात मोठी सुरक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.