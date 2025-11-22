Gratuity New Rules : आता 5 नाही...फक्त 1 वर्ष नोकरी करून लगेच मिळणार ग्रॅच्युटी, केंद्र सरकारने बदलला नियम, पाहा नवे रूल

New Labor Codes in India marathi : केंद्र सरकारने कामगारांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता निश्चित मुदतीच्या (फिक्स्ड टर्म) कर्मचाऱ्यांना कंपनीत फक्त एक वर्ष काम केल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. यापूर्वी ही सुविधा मिळण्यासाठी सलग ५ वर्षे नोकरी करावी लागत होती. सरकारने हा नियम पूर्णपणे बदलला असून ५ वर्षांची अट रद्द केली आहे..शुक्रवारी केंद्राने कामगार कायद्यात मोठी सुधारणा जाहीर केली. देशातील २९ जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्याला फक्त ४ नव्या संहिता बनवल्या आहेत. (New labor code) या संहितांमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स, स्थलांतरित मजूर आणि महिला कामगारांना चांगले वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि इतर फायदे मिळणार आहे..Sale : सारा जमाना Zudio का दिवाना! पण फक्त झुडिओ नाही, तर टाटाच्या 'या' 5 दुकानांमध्ये मिळतोय हजारोंचा डिस्काउंट; स्पेशल ऑफर्स पाहा.या सुधारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ग्रॅच्युइटीचा नियम. आता फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळतील. यात ग्रॅच्युइटीसह पगारी रजा, वैद्यकीय लाभ, सामाजिक सुरक्षा आणि समान वेतनाचा समावेश आहे. कंपनी सोडताना किंवा निवृत्त होताना ग्रॅच्युइटीची संपूर्ण रक्कम एकरकमी मिळेल..PM किसानचे 2000 रुपये अजून आले नाही? झटपट 'इथे' करा तक्रार; एका मिनिटात येतील पैसे...सरकारचे हे पाऊल कंत्राटी कामगारांची संख्या कमी करणे आणि कंपन्यांना थेट भरतीला प्रोत्साहन देणे यासाठी आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवन सुरक्षित होणार आहे.ग्रॅच्युइटी कशी मोजली जाते?सूत्र सोपे आहे (शेवटचे मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता) × (१५/२६) × पूर्ण केलेली सेवा वर्षे).उदाहरण : तुमचा शेवटचा पगार ५०,००० रुपये असेल आणि तुम्ही ५ वर्षे काम केले असेल, तर५०,००० रुपये × १५/२६ × ५ = १,४४,२३० रुपये ग्रॅच्युइटी मिळेल.आता फक्त १ वर्ष झाले तरी प्रो-रेटा ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. हा बदल देशातील सर्व कारखाने, खाणी, बंदरे, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांना लागू आहे. कामगारांना यापूर्वी ५ वर्षे वाट पहावी लागायची, आता ती वाटच संपली. सरकारने अपेक्षेपेक्षा मोठी भेट दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.