Gratuity New Rules : आता 5 नाही...फक्त 1 वर्ष नोकरी करून लगेच मिळणार ग्रॅच्युटी, केंद्र सरकारने बदलला नियम, पाहा नवे रूल

New Labor Codes in India marathi : केंद्र सरकारने कामगारांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता निश्चित मुदतीच्या (फिक्स्ड टर्म) कर्मचाऱ्यांना कंपनीत फक्त एक वर्ष काम केल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. यापूर्वी ही सुविधा मिळण्यासाठी सलग ५ वर्षे नोकरी करावी लागत होती. सरकारने हा नियम पूर्णपणे बदलला असून ५ वर्षांची अट रद्द केली आहे.

