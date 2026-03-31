New Labour Code लागू! १ एप्रिलपासून पगार, ओव्हरटाईम आणि कामाचे नियम बदलणार; तुमच्या सॅलरीवर नेमका काय परिणाम?

देशभरातील कर्मचारी वर्गासाठी १ एप्रिल २०२६ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी नियम जवळजवळ अंतिम केले आहेत. यामुळे पगार, ओव्हरटाईम, दैनंदिन कामाचे तास आणि सामाजिक सुरक्षा यासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये आमूलाग्र बदल होतील. या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम लाखो कर्मचारी आणि कंपन्यांवर होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रात नवी चर्चा सुरू झाली आहे..सरकारने वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहिता अशा चार प्रमुख संहिता तयार केल्या आहेत. या चार संहितांद्वारे पूर्वीचे ४४ वेगवेगळे कामगार कायदे एका सोप्या आणि एकात्मिक चौकटीत आणले गेले आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर सार्वजनिक सूचना मागवण्यासाठी मसुदा खुला ठेवण्यात आला. जानेवारी महिन्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करून कामगार मंत्रालयाने केंद्रीय स्तरावर अंमलबजावणीसाठी नियम निश्चित केले आहेत..कामाच्या तासांबाबत पूर्वीचे नियम कायमकामाच्या तासांबाबत पूर्वीचे नियम कायम राहतील. दररोज ८ तास आणि आठवड्यात ४८ तास एवढेच प्रमाणित कामाचे तास असतील. मात्र, कामाच्या पद्धती अधिक लवचिक करण्यात आल्या आहेत. आता कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक गरजेनुसार कार्यसंस्कृती उपलब्ध करून देऊ शकतील. साप्ताहिक कामाच्या तासांच्या आधारे अतिरिक्त ओव्हरटाईम करण्याचे नवे पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत. ही ओव्हरटाईम व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय कामगार पद्धतींशी जुळणारी आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही आवश्यक लवचिकता मिळेल आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल..कायदा ऐतिहासिक ठरणारसामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात हा कायदा ऐतिहासिक ठरणार आहे. सध्या सुमारे ९४० दशलक्ष कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत ही संख्या १ अब्जांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. २०१५ मध्ये फक्त १९ टक्के कामगारांना ही सुरक्षा उपलब्ध होती. २०२५ पर्यंत ती ६४ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. आता असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार तसेच स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींनाही याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल..अनेक महत्त्वाच्या तरतुदीमहिला आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणे आता अनिवार्य केले आहे. यामुळे रोजगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि औपचारिक होईल. समान कामासाठी समान पगार आणि महिलांसाठी समान संधी यांची हमी देण्यात आली आहे. योग्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असल्यास महिला कर्मचारी विविध शिफ्टमध्ये काम करू शकतील. शिवाय, ४० वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीचा अधिकार देण्यात आला आहे..ओव्हरटाईम व्यवस्थेवरही आंतरराष्ट्रीय मानकांचा आधार घेण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे उद्योगांना कामातील चढ-उतार सहजपणे हाताळता येतील आणि कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाच्या तासांचा योग्य मोबदला मिळेल. यामुळे नोकरी शोधणारे आणि नोकरी देणारे यांच्यातील संबंध अधिक संतुलित होतील.