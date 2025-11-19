Tenancy Agreement Rule: भाडेकरू आणि घरमालकांनो लक्ष द्या... सरकारकडून ‘नवीन भाडे करार २०२५’ लागू; काय आहेत नवे नियम?

उपजीविकेच्या शोधात घरे सोडून इतर शहरांमध्ये भाड्याने राहणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. शिक्षणासाठी असो वा नोकरीसाठी, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग भाड्याने घेतलेल्या घरांवर अवलंबून आहे. या वाढत्या संख्येमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद देखील सामान्य झाले आहेत. कधीकधी ठेव परत न मिळाल्याच्या तक्रारी, कधीकधी सूचना न देता घर रिकामे करण्याचे आदेश. या घटना प्रत्येक शहराची कहाणी बनल्या आहेत. परंतु आता या मनमानी कारवायांना आळा बसणार आहे. .सरकारने 'नवीन भाडे करार २०२५' अंतर्गत नवीन नियम लागू केले आहेत. जे मॉडेल टेनन्सी कायदा (MTA) आणि अलीकडील अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर आधारित आहेत. आतापर्यंत बरेच लोक भाडे करारावर स्वाक्षरी करून घेत असत परंतु त्याची नोंदणी करण्यास दुर्लक्ष करत असत. नवीन नियमांमुळे ही हलगर्जीपणा पूर्णपणे दूर झाली आहे. आता करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी अनिवार्य आहे..Stock Market Today : शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद; Infosys करणार शेअर बायबॅक! जाणून घ्या शेअर बाजारातील अपडेट्स!.प्रत्येक भाडेकराराचा कायदेशीर रेकॉर्ड असावा हे सुनिश्चित करणे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तुम्ही राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता वेबसाइटवर किंवा जवळच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाला भेट देऊन ही नोंदणी सहजपणे करू शकता. हे लक्षात ठेवा की, जर कराराची नोंदणी निर्धारित वेळेत झाली नाही तर ₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हा नियम घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही जबाबदार धरतो. ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यास मदत होते..भाडेकरूंसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे सुरक्षा ठेवी आणि अचानक घर रिकामे करण्याचा दबाव. नवीन नियमांमुळे येथे एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जाळी निर्माण झाली आहे. घरमालक आता निवासी मालमत्तेसाठी दोन महिन्यांच्या भाड्याच्या समतुल्य जास्तीत जास्त आगाऊ रक्कम किंवा सुरक्षा ठेव स्वीकारू शकतात. .व्यावसायिक मालमत्तेसाठी, ही मर्यादा सहा महिने निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे भाडेकरूंवर मोठी एकरकमी ठेव भरण्याचा भार कमी होईल. आता कोणताही घरमालक योग्य सूचना न देता किंवा प्रक्रिया पाळल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकत नाही. घरमालक आता मनाप्रमाणे भाडे वाढवू शकणार नाहीत. कोणत्याही भाडेवाढीसाठी पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल आणि ते कराराच्या अटींच्या अधीन असेल..Post Office : तुम्हाला वर्षभरात लखपति बनवू शकते पोस्टाची ही स्कीम! थोडीशी गुंतवणूक करून झटपट व्हाल श्रीमंत?.हे नियम फक्त भाडेकरूंसाठी नाहीत; घरमालकांच्या हिताचाही पूर्णपणे विचार केला जातो. भाडेपट्टा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक आकर्षक तरतुदी जोडल्या आहेत. घरमालकांसाठी सर्वात चांगली बातमी म्हणजे करविषयक बाबी. टीडीएस कपातीची मर्यादा, जी पूर्वी वार्षिक ₹२.४ लाख होती, ती आता वार्षिक ₹६ लाख करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही टीडीएसमधून सूट मिळेल, ज्यामुळे घरमालकांना अधिक पैसे मिळतील..भाडेपट्टा वाद अनेकदा न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विशेष भाडे न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे. कोणताही वाद ६० दिवसांच्या आत सोडवणे हे उद्दिष्ट आहे. जर भाडेकरू तीन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे भरू शकला नाही, तर भाडे न्यायाधिकरणाद्वारे घरमालकाला जलद न्याय मिळेल आणि घराबाहेर काढण्याची प्रक्रिया सोपी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.