Tenancy Agreement Rule: भाडेकरू आणि घरमालकांनो लक्ष द्या... सरकारकडून ‘नवीन भाडे करार २०२५’ लागू; काय आहेत नवे नियम?

New Tenancy Agreement Rules: भाडेकरू आणि घरमालकांनो तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भाडेकराराचे नियम बदलले आहेत. केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
New Tenancy Agreement Rule

New Tenancy Agreement Rule

उपजीविकेच्या शोधात घरे सोडून इतर शहरांमध्ये भाड्याने राहणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. शिक्षणासाठी असो वा नोकरीसाठी, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग भाड्याने घेतलेल्या घरांवर अवलंबून आहे. या वाढत्या संख्येमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद देखील सामान्य झाले आहेत. कधीकधी ठेव परत न मिळाल्याच्या तक्रारी, कधीकधी सूचना न देता घर रिकामे करण्याचे आदेश. या घटना प्रत्येक शहराची कहाणी बनल्या आहेत. परंतु आता या मनमानी कारवायांना आळा बसणार आहे.

