New Rules From 1st Nov : 1 नोव्हेंबेरपासून तुमच्या खिशाला कात्री; आधार कार्डपासून बँक अकाऊंटपर्यंत 'हे' 5 नियम बदलणार, एकदा बघाच

नवीन महिना येताच तुमच्या दैनंदिन जीवनात मोठे बदल होणार आहेत. १ नोव्हेंबरपासून आधार कार्ड, बँकिंग, गॅस सिलिंडर ते म्युच्युअल फंडांपर्यंत अनेक नियम बदलत आहेत. हे बदल तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करणार असल्याने, वेळीच जागरूक राहा, नाहीतर नुकसान सोसावं लागेल. चला, या पाच महत्त्वाच्या बदलांवर एक नजर टाकूया..आधार अपडेट प्रक्रियेत बदलUIDAI ने आधार कार्ड अपडेटचे नियम सोपे केले आहेत. आता नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबर ऑनलाइन बदलता येईल. फक्त बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आयरिस) साठीच केंद्रावर जा. UIDAI तुमची माहिती पॅन, पासपोर्ट, रेशन कार्डसारख्या डेटाबेसशी आपोआप तपासेल. कागदपत्रांचा त्रास संपला!.एसबीआय क्रेडिट कार्ड महागणारएसबीआय कार्डधारकांसाठी धक्का आहे..असुरक्षित क्रेडिट कार्डवर ३.७५% शुल्क लागेल. CRED, CheQ, Mobikwik सारख्या ॲप्सद्वारे शाळा कॉलेजची फी भरल्यास १% अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. पण शाळेच्या वेबसाइट किंवा POS वरून पेमेंट केल्यास शुल्क नाही. १००० पेक्षा जास्त रुपये वॉलेट लोडिंगवरही १% शुल्क असेल..म्युच्युअल फंडSEBI चे नवे नियम गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर आहे. AMC चे अधिकारी, कर्मचारी किंवा नातेवाईक १५ लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करत असतील, तर कंपनीला अनुपालन अधिकाऱ्याला कळवावं लागेल. गुंतवणुकीत विश्वास वाढेल..बँक नॉमिनी नियमात बदलआता बँक खाते, लॉकर, सेफ कस्टडीसाठी ४ नॉमिनी नेमता येणार आहेत..Banking Law (Revision) Act २०२५ नुसार हिस्सा ठरवता येईल. पहिला नॉमिनी नसेल तर हिस्सा दुसऱ्याकडे आपोआप जाईल. वारसा नियम सोपा होईल..गॅस सिलेंडर, CNG-PNG किंमत बदलणार१ नोव्हेंबरला LPG, CNG, PNG च्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता. दर महिन्याप्रमाणे यंदाही दरवाढ किंवा कपात होऊ शकते..