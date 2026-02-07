Tax Rule: शेअर व्यवहार महागणार, गोल्ड बाँड्ससाठी नवे नियम, एसटीटीमध्ये वाढ अन्...; १ एप्रिलपासून करविषयक 'हे' मोठे नियम बदलणार

नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत आहे. त्याच दिवशी आयकर कायदा, २०२५ देखील लागू होईल. या योजनेअंतर्गत, आयकर, गुंतवणूक, टीडीएस/टीसीएस आणि कंपन्यांशी संबंधित अनेक नियम बदलतील. हे बदल पगारदार व्यक्तींपासून गुंतवणूकदार, व्यवसाय मालक आणि कंपन्यांपर्यंत सर्वांना प्रभावित करतील. आतापर्यंत, शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश उत्पन्न मानले जात असे आणि आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जात असे. .१ एप्रिल २०२६ पासून, बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न भांडवली नफा म्हणून गणले जाईल, म्हणजेच, स्टॉक ट्रेडिंगप्रमाणेच, खरेदी किंमत आणि होल्डिंग कालावधीनुसार कर मोजला जाईल. सिक्युरिटीज फ्युचर्स ट्रेडवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, फ्युचर्स ट्रेडिंग STT 0.02% वरून 0.05% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ऑप्शन ट्रेडर्सना कोणतीही सूट नाही. अर्थसंकल्पात, सरकारने ऑप्शन प्रीमियम STT 0.10% वरून 0.15% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. .नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंडाच्या उत्पन्नावरील लाभांश किंवा व्याज खर्चासाठी आता कोणतीही वजावट राहणार नाही, जरी गुंतवणूक कर्ज घेतलेल्या निधीतून केली असली तरीही. पूर्वी, ही कर कपात होती. हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून देखील लागू होईल. नवीन नियमांनुसार, एसजीबीवरील कर सवलत आता फक्त सरकारकडून थेट खरेदी केलेल्या बाँडवर उपलब्ध आहे. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेल्या एसजीबीवर पूर्तता झाल्यावर भांडवली नफा कर आकारला जाईल. करमुक्त परतावांचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांना परिपक्वता होईपर्यंत वाट पहावी लागेल. .US-India Trade Deal : व्यापार करार कसा असणार? फायदा कुणाला? शेतीसाठी काय? वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले स्पष्टीकरण \n.गुंतवणूकदार आता वेगवेगळ्या उत्पन्न स्रोतांसाठी अनेक फॉर्म भरण्याऐवजी टीडीएस टाळण्यासाठी एकच घोषणापत्र सादर करू शकतील. याचा अर्थ त्यांना कर कपात टाळण्यासाठी वारंवार वेगवेगळे फॉर्म भरावे लागणार नाहीत. म्युच्युअल फंड, लाभांश आणि बाँड हे सर्व एकाच घोषणेमध्ये समाविष्ट केले जातील. यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि अनुपालन सुलभ होईल. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमानुसार, अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएस कपातीसाठी टीएएनची आवश्यकता राहणार नाही. .खरेदीदार आता फक्त त्यांच्या पॅनचा वापर करून टीडीएस कापू शकतील. एकूणच, सीमापार मालमत्तेचे व्यवहार सोपे होतील. परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टीसीएस २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत परदेशी शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे परदेशात प्रवास, शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांचा खर्च कमी होईल. .आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत नियोक्त्यांना आता पीएफ आणि ईएसआय योगदानांवर कर कपात मिळत राहील. यामुळे नियोक्त्यांसाठी आर्थिक दंड आणि अनुपालन जोखीम कमी होईल. मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण (MACT) ने दिलेल्या भरपाईवर मिळणारे व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त असेल आणि त्यावर TDS कापला जाणार नाही. याचा अर्थ अपघातग्रस्तांना कोणत्याही कर कपातीशिवाय पूर्ण भरपाई मिळेल. .EPFO Update : EPFO चा मोठा निर्णय! आता फक्त 8 दिवसांत मिळणार PF चे पैसे! काय आहे नवीन अपडेट? जाणून घ्या सर्व माहिती .लेखापरीक्षण न केलेले व्यवसाय आणि ट्रस्ट आता ३१ जुलै ऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांचे आयटीआर दाखल करू शकतील. पगारदार व्यक्तींसाठी, अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. सुधारित रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर ऐवजी ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. देशाची सेवा करताना जखमी झालेल्या सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे सर्व अपंगत्व निवृत्तीवेतन आता पूर्णपणे करमुक्त असेल. कंपन्यांसाठी किमान पर्यायी कर (MAT) आता अंतिम कराच्या १४% असेल. कोणतेही नवीन MAT क्रेडिट दिले जाणार नाही. तथापि, विद्यमान MAT क्रेडिट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वापरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.