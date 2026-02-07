Sakal Money

Tax Rule: शेअर व्यवहार महागणार, गोल्ड बाँड्ससाठी नवे नियम, एसटीटीमध्ये वाढ अन्...; १ एप्रिलपासून करविषयक 'हे' मोठे नियम बदलणार

Rule changes from April 1: शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश म्हणून गणले जात होते. परंतु १ एप्रिल २०२६ पासून ते भांडवली नफा म्हणून गणले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल.
नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत आहे. त्याच दिवशी आयकर कायदा, २०२५ देखील लागू होईल. या योजनेअंतर्गत, आयकर, गुंतवणूक, टीडीएस/टीसीएस आणि कंपन्यांशी संबंधित अनेक नियम बदलतील. हे बदल पगारदार व्यक्तींपासून गुंतवणूकदार, व्यवसाय मालक आणि कंपन्यांपर्यंत सर्वांना प्रभावित करतील. आतापर्यंत, शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश उत्पन्न मानले जात असे आणि आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जात असे.

