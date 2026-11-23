खासगी मोटारी व दुचाकींच्या विम्याच्या क्षेत्रात १५ डिसेंबर २०२६ पासून महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. सर्व नवीन आणि नूतनीकरण केल्या जाणाऱ्या खासगी मोटारी व दुचाकींच्या विमा पॉलिसींसाठी नवी चार-स्तरीय रचना अनिवार्य करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ग्राहकांना केवळ ‘थर्ड-पार्टी’ किंवा ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह’ या दोन पर्यायांमधून निवड करावी लागत होती; परंतु, आता त्यांना चार भागांमध्ये विभागलेली एकच पॉलिसी मिळेल आणि प्रत्येक भागानुसार नेमके कोणते संरक्षण (कव्हर) हवे आहे, हे एका फॉर्मवर निवडणे आवश्यक असेल. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.या बदलांचे मूळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. विरुद्ध थुंगाला धनलक्ष्मी या प्रकरणातील चार ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निर्णयात आहे. यात वाहनमालकाचा स्वतःच्या मोटारीत प्रवास करताना अपघाती मृत्यू झाला होता. सर्वसमावेशक विमा असूनही स्वतंत्र वैयक्तिक अपघात संरक्षणाचा विमा हप्ता भरलेला नसल्याचा मुद्दा विमा कंपनीने उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने प्रवाशांच्या विमा संरक्षणाबाबत स्पष्टता आणण्याचे निर्देश दिले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) दोन नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, खासगी चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या विम्याची रचना चार स्वतंत्र विभागांत करण्यात आली आहे..तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) दायित्व विमा :या प्रकारचा विमा अनिवार्य असून, वाहनामुळे अन्य व्यक्तीचा मृत्यू, दुखापत किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास वाहनमालकाच्या कायदेशीर दायित्वाचे संरक्षण करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, नव्या चारचाकी वाहनांसाठी चार वर्षांचा आणि दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा तृतीय पक्ष विमा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, परिपत्रकात जुनाच तीन व पाच वर्षांचा कालावधी विशद केला आहे. हा विमा स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानाचे संरक्षण देत नाही. केवळ तृतीय पक्ष विमा असलेल्यांना विद्यमान विमाधारकांसाठी विद्यमान पॉलिसी रद्द न करता अतिरिक्त प्रवासी दायित्व विमा घेता येईल. त्यासाठी अतिरिक्त हप्ता भरून विमा कंपनीकडून अनुमोदन घ्यावे लागेल..प्रवाशांप्रती कायदेशीर दायित्व विमा :हा ऐच्छिक आहे. मोटारीतील प्रवासी, दुचाकीवरील मागील प्रवासी आणि पात्र कर्मचाऱ्यांप्रती वाहनमालकाच्या कायदेशीर दायित्वाचे संरक्षण यात मिळते. मात्र, वाहनमालकाचे आई-वडील, पती-पत्नी आणि मुले यांना यातून नव्यानेच वगळण्यात आले आहे. ही महत्त्वाची मर्यादा आहे.lवैयक्तिक अपघात विमा :वाहनमालकासाठी हे संरक्षण अनिवार्य असून, अन्य प्रवाशांसाठी ऐच्छिक आहे. अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पॉलिसीच्या अटींनुसार ठरावीक भरपाई मिळते. कुटुंबीयांसाठी हे संरक्षण विशेष महत्त्वाचे आहे..स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानाचा विमा :हा ऐच्छिक असून, अपघात, आग, चोरी इत्यादींमुळे वाहनाचे नुकसान झाल्यास अटींनुसार भरपाई मिळते. त्यासाठी वाहनाचे घोषित विमा मूल्य विचारात घेतले जाते.फायदे आणि मर्यादानव्या व्यवस्थेमुळे विमा संरक्षण आणि प्रत्येक विभागाचा हप्ता स्वतंत्रपणे समजेल. ग्राहकांना गरजेनुसार पर्याय निवडता येतील. मात्र, कुटुंबीयांना प्रवासी दायित्व विम्यातून वगळणे ही गंभीर मर्यादा आहे. शिवाय सर्व ऐच्छिक संरक्षणे न घेतल्यास अपघाताच्या वेळी आर्थिक नुकसान होऊ शकते. स्वतंत्र विभागांमुळे एकूण विमा खर्च कमी होईलच असे नाही..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...वाहनधारकांनी काय करावे?विमा घेताना केवळ कमी हप्ता पाहू नये. कुटुंबीयांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा, प्रवाशांसाठी आवश्यक संरक्षण, स्वतःच्या वाहनाचा विमा आणि प्रत्येक विभागाच्या अटी तपासाव्यात. विमा अर्जातील पर्याय आणि अंतिम पॉलिसी यांची पडताळणी करावी. विमा पॉलिसी असणे महत्त्वाचे; परंतु योग्य व्यक्तीसाठी योग्य संरक्षण असणे त्याहून महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.