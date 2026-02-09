Newgen Software : न्यूजेन सॉफ्टवेअर

भूषण ओक- भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकभारताच्या आर्थिक विकासात आयटी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांचे वर्गीकरण आयटी सेवा (इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो), आयटी उत्पादने (मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब), क्लाऊड सेवा (अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, अझुअर, इन्फोसिस, टीसीएस) आणि आयटी हार्डवेअर (एनव्हिडिया, मॉसचिप) अशा चार प्रकारांत होते. मात्र, आयटी हार्डवेअर वगळता बहुतेक कंपन्या सर्व क्षेत्रात थोड्याबहुत प्रमाणात काम करतात. इंजिनीअरिंगच्या क्षेत्रात ‘ईआरडी’ सॉफ्टवेअर कंपन्या (केपीआयटी, टाटा एलेक्सी) हाही एक उपप्रकार आहे. मात्र, काही कंपन्या फक्त सॉफ्टवेअर उत्पादने पुरविण्याच्या क्षेत्रात काम करतात. भारतात न्यूजेन सॉफ्टवेअर आणि इंटलेक्ट डिझाइन अरेना या अशा दोन कंपन्या आहेत. अशा कंपन्या आधी भांडवली गुंतवणूक करून संशोधन आणि विकासाद्वारे इतर कंपन्यांना लागणारी सॉफ्टवेअर उत्पादने विकसित करतात. त्यानंतर त्यांचे मार्केटिंग करावे लागते. उत्पादने विकली गेली, की मग उत्पन्न सुरू होते. बाजाराच्या गरजेप्रमाणे नवी उत्पादने विकसित करणे सुरू ठेवावे लागते. पण उत्पादने विकली, की या कंपन्यांना एकरकमी (लायसन्स) आणि वार्षिक शुल्क मिळते. उदा. ‘न्यूजेन’च्या वार्षिक उत्पन्नाचा जवळजवळ ६० टक्के वाटा वार्षिक शुल्कातून येतो. त्यामुळे तितक्या उत्पन्नाची नक्की खात्री असते. नवी उत्पादने विकली, की हा वाटाही वाढत जातो..न्यूजेन सॉफ्टवेअरदिल्ली येथे १९९२ मध्ये स्थापित झालेली ही कंपनी सॉफ्टवेअर उत्पादने विकसित करते आणि विकते. कंपनीचे ७० टक्के उत्पन्न निर्यातीतून आणि त्यातील ३५ टक्के अमेरिकेतून मिळते. सध्याच्या आर्थिक वर्षात कंपनीला फारसा नवा व्यवसाय मिळाला नाही आणि तसे व्यवस्थापनाने त्रैमासिक निकालांच्या बैठकींमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे. यामुळे आणि एकंदरीतच आयटी क्षेत्र ‘एआय’च्या भीतीने कोसळले असल्याने या शेअरचा भाव वर्षभरात १३०० रुपयांच्या उच्चांकावरून ५३० रुपयांवर आला आहे. कंपनीच्या उत्पन्नात वाढ नसली, तरी घट झालेली नाही आणि मार्जिनही स्थिर आहेत. नव्या कामगार नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे सर्वच आयटी कंपन्यांच्या नफ्यात या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत घट दिसते; पण ती या तिमाहीपुरतीच मर्यादित असेल..HBL Power Systems Share Analysis : एचबीएल पॉवर सिस्टिम्स; उच्च अभियांत्रिकी आणि गुणवत्तेच्या उत्पादनांमुळे शेअर बाजारात वाढ.आर्थिक आकडेवारीया कंपनीचे बाजारमूल्य ७८४५ कोटी रुपये असून, तिची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये १८ टक्के आणि ३३ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २८ आणि २२.५ म्हणजे उत्तम आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने १४८७ कोटी रुपयांची विक्री केली आणि ३१५ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचलन मार्जिन २५ टक्के आहेत. कंपनीची रोख आवक उत्तम आहे आणि कर्ज नाही. कंपनीचा ताळेबंद २०७१ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ९८२ कोटी रुपये म्हणजे ४७ टक्के रोकड आणि गुंतवणुकीत आहेत. ताळेबंद मजबूत आहे. कंपनीने २०२४ मध्ये बोनस दिला आहे. प्रवर्तक थोडे भागभांडवल दर तिमाहीत विकतांना दिसत आहेत, ही थोडी चिंतेची बाब आहे. मात्र, विक्रीचे प्रमाण अत्यल्प आहे आणि ५३.५ टक्के भागभांडवल प्रवर्तकांकडेच आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या २३.१ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई ३१.८ आहे. पीईजी ०.९८ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १५.४ आहेत. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन वाजवी आहे. पाच वर्षांचे सरासरी मूल्यांकन बघता आता कंपनी खूपच वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी उत्तम असून, गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.