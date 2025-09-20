Sakal Money

GST Council: सणासुदीला नागरिकांना दिलासा! जीएसटी कपात जाहीर, २२ सप्टेंबरपासून 'इतका' कर आकारला जाणार

GST Council Meeting 2025: जीएसटी कौन्सिलने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना थेट फायदा मिळणार आहे. जीएसटी कपातीच्या प्रभावामुळे झाले आहे.
GST Council Meeting

GST Council Meeting

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी आपल्या देशवासियांना दिवाळी भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दर कपातीची घोषणा केली. दर कपातीमुळे सणासुदीच्या काळात अनेक जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील. हे दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याने त्याचा परिणाम त्यानंतरच दिसून येईल.

Loading content, please wait...
GST
nirmala sitharaman
GST Council meeting
Nirmala Sitharaman defense minister
GST Council Decisions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com