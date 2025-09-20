GST Council: सणासुदीला नागरिकांना दिलासा! जीएसटी कपात जाहीर, २२ सप्टेंबरपासून 'इतका' कर आकारला जाणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी आपल्या देशवासियांना दिवाळी भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दर कपातीची घोषणा केली. दर कपातीमुळे सणासुदीच्या काळात अनेक जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील. हे दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याने त्याचा परिणाम त्यानंतरच दिसून येईल..सध्या अनेक कंपन्यांनी २२ तारखेपूर्वीच त्यांच्या किमती कमी केल्या आहेत. दिवाळी आणि धनतेरस पुढील महिन्यात आहेत. कुटुंबे सामान्यतः धनतेरसला झाडू आणि दिवाळीत सोनपापडी मिठाई खरेदी करतात. या बातमीत, येत्या काळात झाडू आणि सोनपापडीच्या किमती किती कमी होतील आणि त्यावर किती कर आकारला जाईल ते सांगूया..बँकेत जमा केले ५०० रुपये अन् काढले ५ कोटी..२३ वर्षीय मुलगा बनला कोट्यधीश, पण शेजाऱ्यांनी त्याचा बाजार उठवला, नेमकं प्रकरण काय?.झाडूंवर जीएसटी वेगवेगळ्या प्रकारे आकारला जातो, तो झाडूचा प्रकार आणि ब्रँडिंग यावर अवलंबून असतो. झाडूंवरील जीएसटी दर ते बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर देखील अवलंबून असतो. सामान्यतः, नारळ किंवा बांबूसारख्या वनस्पतींपासून बनवलेल्या झाडूंना वेगळा जीएसटी दर मिळतो. प्लास्टिकपासून बनवलेल्या झाडूंचे वर्गीकरण वेगळ्या स्लॅबमध्ये केले जाते. वर नमूद केल्याप्रमाणे, झाडूंवरील कर त्यांच्या साहित्यावर अवलंबून असतो. .झाडूंसाठी मुख्य HSN कोड 9603 आहे. पूर्वी, या कोडवर 12% GST दर होता, परंतु आता हा स्लॅब रद्द करण्यात आला आहे, त्यामुळे 22 सप्टेंबरपासून त्यावर 5% GST लागेल. याचा अर्थ असा की या सणासुदीच्या काळात, या श्रेणीतील झाडू गेल्या वर्षीपेक्षा स्वस्त असतील, कारण त्यांच्यावरचा कर कमी केला जाईल. .Rail Neer Rate: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या पाणी बाटलीच्या दरात बदल, आता किती रुपयांना मिळणार?.शिवाय विशिष्ट साहित्यांच्या मिश्रणाने बनवलेल्या झाडूंवर पूर्वी दोन स्लॅबमध्ये कर आकारला जात होता, 12% आणि 18%. नवीन स्लॅबमध्ये, सरकारने या झाडूंना 5% स्लॅबमध्ये ठेवले आहे. 22 सप्टेंबरनंतर त्यांच्या किमती देखील कमी होतील. ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत सरकारने १२% आणि २८% कर स्लॅब रद्द केले. परिणामी, ९९% जीवनावश्यक वस्तू आता ५% कर स्लॅब अंतर्गत कर आकारल्या जातात. अर्थमंत्र्यांनी मिठाईंना विशेष सूट देखील दिली..भारतीय मिठाई, साखर मिठाई, जाम, जेली इत्यादींवर आता ५% जीएसटी दर लागू होईल. पूर्वी, यावर १८% कर आकारला जात होता. इतर लोकप्रिय भारतीय मिठाईंना देखील ५% कर स्लॅब अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. सोनपापडीबद्दल, त्याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. असे मानले जाते की २२ तारखेपासून त्यावरही ५% कर आकारला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.