UPI Cash Withdrawal: आता कॅशसाठी एटीएममध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही, स्कॅन करताच रोख रक्कम हातात येईल, पण कसं?

स्मार्टफोनमधून पैसे काढणे आणखी सोपे करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मोठी तयारी करणार आहे. आता लवकरच भारतातील लोक २० लाखांहून अधिक बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट (BC) आउटलेटवर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे पैसे काढू शकतील. ही सुविधा अधिकाधिक लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी NPCI ने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे मंजुरीसाठी संपर्क साधला आहे..सध्या UPI-आधारित रोख रक्कम काढण्याची सुविधा फक्त निवडक एटीएम किंवा दुकानांवर उपलब्ध आहे. यावरही मर्यादा आहे. शहरे आणि शहरांमध्ये प्रति व्यवहार १,००० रुपये आणि गावांमध्ये २००० रुपये अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की प्रस्तावित योजनेअंतर्गत बीसी आउटलेटवर प्रत्येक व्यवहारावर १०,००० रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम काढता येईल. .Gold Rate Today : आज अचानक उतरले सोन्याचे दर! किती हजारांनी स्वस्त झालं, पाहा एका क्लिकवर.बिझनेस करस्पॉन्डंट हे स्थानिक एजंट असतात जे एटीएम सुविधा उपलब्ध नसलेल्या दुर्गम भागात बँकिंग सेवा देतात. अशा वंचित भागात हे लोक बँक शाखांचा विस्तार म्हणून काम करतात. बिझनेस करस्पॉन्डंट दुकानदार, स्वयंसेवी संस्था किंवा कोणतीही व्यक्ती असू शकते. पूर्वी देखील, लोक आधार-आधारित प्रमाणीकरण आणि डेबिट कार्डद्वारे पैसे काढण्यासाठी बिझनेस करस्पॉन्डंटचा वापर करत असत..आता जर UPI-आधारित QR कोड लागू केला तर ग्राहक त्यांच्या फोनवरील कोणत्याही UPI अॅपचा वापर करून कोड स्कॅन करून पैसे काढू शकतील. या अंतर्गत लाखो लहान सेवा केंद्रे किंवा दुकानदारांना QR कोड दिले जातील. यासाठी NPCI ने रिझर्व्ह बँकेकडून व्यवसाय प्रतिनिधींना देखील UPI द्वारे पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी मागितली आहे. .Ladki Bahin Yojana: तब्बल ४ लाख बोगस लाडक्या बहिणींनी सरकारला लावला चुना, पडताळणीत धक्कादायक बाब उघड; नेमकं काय घडलं ?.या नवीन प्रणालीचा फायदा अशा ग्राहकांनाही होऊ शकतो. ज्यांना फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशनमध्ये अडचण येते किंवा जे डेबिट कार्ड वापरण्यास टाळाटाळ करतात. सध्या ग्राहक बीसीमध्ये विद्यमान मायक्रो एटीएम मशीनमध्ये त्यांचे कार्ड टाकून पैसे काढतात. आता ही प्रणाली आणखी सोपी करण्याचे काम सुरू आहे. या अंतर्गत, बीसी आउटलेटमध्ये जाऊन क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे काढता येतील. एनपीसीआयने २०१६ मध्ये यूपीआय लाँच केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.