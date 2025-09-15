Sakal Money

UPI Cash Withdrawal: आता कॅशसाठी एटीएममध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही, स्कॅन करताच रोख रक्कम हातात येईल, पण कसं?

Cash Without ATM: UPI-आधारित रोख पैसे काढण्याची सुविधा फक्त निवडक एटीएम किंवा दुकानांमध्ये उपलब्ध आहे. यावर देखील मर्यादा आहे. प्रस्तावित योजनेत ही मर्यादा वाढवण्याची योजना आहे.
स्मार्टफोनमधून पैसे काढणे आणखी सोपे करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मोठी तयारी करणार आहे. आता लवकरच भारतातील लोक २० लाखांहून अधिक बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट (BC) आउटलेटवर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे पैसे काढू शकतील. ही सुविधा अधिकाधिक लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी NPCI ने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे मंजुरीसाठी संपर्क साधला आहे.

