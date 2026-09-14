शेअर बाजार : ‘एनएसई’चा आयपीओ!

नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार INA000008880गेले अनेक महिने येणार येणार, असा गाजावाजा होत असलेला नॅशनल स्टाॅक एक्स्चेंज अर्थात ‘एनएसई’चा आयपीओ अखेर १७ सप्टेंबरला दाखल होणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. हा आयपीओ १७ ते २१ सप्टेंबर दरम्यान खुला असेल. संपूर्ण विक्री ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) पद्धतीने असून, किंमतपट्टा प्रतिशेअर १७०० ते १७८५ रुपये असणार आहे. .आपला शेअर बाजार या संस्थेशिवाय काम करूच शकत नाही. कॅश, डेरिव्हेटिव्हज व्यवहारांबाबत ‘एनएसई’चे महत्त्व गाडीतील इंजिनप्रमाणे आहे. ‘एनएसई’ला ‘फर्स्ट लेव्हल रेग्युलेटर’ असे म्हटले जाते. ‘एनएसई’ची भूमिका गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त शेअर बाजारात पारदर्शकता, सर्वांना सामावून घेणे, जोखीम निरीक्षण, गुंतवणूकदार संरक्षण, बाजारातील मध्यस्थांवर नियंत्रण आणि शिस्तपालन अशी व्यापक आहे. ‘एनएसई’चा एकूण आवाका ‘बीएसई’पेक्षा अधिकच आहे. परंतु, ‘बीएसई’चा शेअर मागील जवळजवळ १० वर्षे बाजारात नोंदला गेला असल्याने आणि आजपर्यंत स्पर्धा नसल्याने ‘बीएसई’ला भाव जास्त मिळत असावा असे दिसते..‘आयपीओ’तील जोखीम‘एनएसई’चा व्यवसाय ‘कॅश जनरेटिंग मशीन’ म्हणावा असा आहे. परंतु, उपलब्ध रोख रक्कम इतर व्यवसायांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवण्याच्या संधी मर्यादित आहेत. सर्वांत मोठी जोखीम म्हणजे डेरिव्हेटिव्हज, विशेषतः इक्विटी ऑप्शन्सवरचे मोठे अवलंबित्व. येथील व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले, सध्या ते झालेच आहे अथवा ‘सेबी’ने काही नियम बदलले, तर उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय ‘एनएसई’ पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने काही तांत्रिक दोष, सायबर हल्ले असे धोकेही मोठे आहेत. नव्या योजना व तंत्रज्ञान विकसित करण्यात अपयश आल्यास भविष्यातील वाढीवर परिणाम होऊ शकतो..‘आयपीओ’चे मूल्यांकनआपली अर्थव्यवस्था (नाॉमिनल जीडीपी) सध्या ४.१५ लाख कोटी डॉलरची आहे आणि २०३५ पर्यंत ती १० लाख कोटी डॉलरची होऊ शकेल. वाढते वित्तीयीकरण, डी-मॅट खाती, म्युच्युअल फंड, छोटे गुंतवणूकदार, इतर संस्थांचा शेअर बाजारातील अति वेगाने वाढत असलेला सहभाग यामुळे वाढीला चालना मिळत आहे. हे सर्व घटक ‘एनएसई’च्या भविष्यातील व्यवसायवाढीला थेट पूरक ठरणार आहेत. त्या दृष्टीने १७८५ रुपये ही किंमत नोंदणीच्या दृष्टीने वाजवी अशी वाटते; पण भविष्यकाळात एक महिन्याने अँकर लॉक-इन निघाले; तसेच त्रैमासिक निकाल अशा विविध घटकांवर शेअरची वाटचाल अवलंबून राहील. त्यानुसार संयम ठेवून योग्य किमतीला खरेदी करत राहिल्यास दीर्घकालीन मुदतीसाठी हा शेअर नक्कीच उत्तम गुंतवणूक पर्याय ठरू शकतो.(या विषयावरील सविस्तर लेख सप्टेंबर महिन्याच्या ‘सकाळ मनी’ अंकात वाचा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.