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शेअर बाजार : ‘एनएसई’चा आयपीओ!

एनएसई आयपीओद्वारे संपूर्ण ‘ऑफर फॉर सेल’; १७ ते २१ सप्टेंबरदरम्यान इश्यू खुला, १७००-१७८५ रुपयांच्या किंमतपट्ट्यात दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संधी
NSE IPO opens September 17; should investors subscribe?

NSE IPO opens September 17; should investors subscribe?

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार INA000008880

गेले अनेक महिने येणार येणार, असा गाजावाजा होत असलेला नॅशनल स्टाॅक एक्स्चेंज अर्थात ‘एनएसई’चा आयपीओ अखेर १७ सप्टेंबरला दाखल होणार असल्याचे आता निश्‍चित झाले आहे. हा आयपीओ १७ ते २१ सप्टेंबर दरम्यान खुला असेल. संपूर्ण विक्री ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) पद्धतीने असून, किंमतपट्टा प्रतिशेअर १७०० ते १७८५ रुपये असणार आहे.

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