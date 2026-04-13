Oil Supply Explainer: हॉर्मुज सामुद्रधुनी उघडली तरी पेट्रोल-डिझेल, LPG गॅसच संकट कायम! नेमकं कारण काय?

Strait of Hormuz Explainer: होर्मुझची सामुद्रधुनी जगभरातून तेल आयात करण्याचा एक प्रमुख मार्ग आहे. पण इराण-अमेरिका युद्धामुळे ती बंद करण्यात आली होती. मात्र आता जरी ती पूर्णपणे खुली झाली, तरी तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जहाज वाहतुकीच्या समस्या सुटणार नाहीत. तसेच, सद्यस्थितीत ती पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता सध्या कमी आहे, कारण इराणने आधीच तो मार्ग रोखला आहे आणि आता अमेरिकेनेही तो रोखण्याची धमकी दिली आहे. जर तणाव वाढला, तर समस्या आणखी गंभीर होतील. पण जर होर्मुझ पूर्णपणे उघडली तरी काय होईल? याबाबत आढावा घेऊयात....शिपिंग कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरणतज्ज्ञांच्या मते, मार्ग पुन्हा सुरू झाला तरी फक्त जहाजे बाहेर पडू लागल्याने समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. जोपर्यंत रिकामी जहाजे परत आत येऊन माल उचलत नाहीत, तोपर्यंत पुरवठा साखळी पूर्ववत होऊ शकत नाह. होर्मुझ पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,तरी शिपिंग कंपन्यांमध्ये अजूनही भीतीचे वातावरण आहे. जोपर्यंत युद्धविराम टिकाऊ आणि स्थिर आहे याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत कंपन्या आपली जहाजे फारसच्या आखातात पाठवण्यास तयार नाहीत. CNA च्या एका अहवालानुसार, अल्पकालीन युद्धविरामामुळे शिपिंग कंपन्यांचा विश्वास निर्माण होणार नाही, त्यामुळे टँकर मालक आणि विमा कंपन्या धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. यामुळे कच्चे तेल आणि LPG गॅसच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे..जुलैपर्यंत संकट राहील जर नवीन जहाजे तेल, खत आणि इतर आवश्यक वस्तू घेण्यासाठी आत गेली नाहीत, तर बाहेर अडकलेल्या जहाजांना मार्ग मोकळा झाला तरी त्याचा फायदा फार काळ टिकणार नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की पूर्वी जिथे दररोज 100 हून अधिक तेलवाहू जहाजे होर्मुझ मार्गाने जात होती, तिथे आता ही संख्या 10 पेक्षा कमी झाली आहे.अहवालांनुसार अंदाजे 400 तेलवाहू टँकर आखातातून बाहेर पडण्याची वाट पाहत आहेत, तर केवळ 100 रिकामे टँकर आत येण्यास तयार आहेत. त्यामुळे, जरी हा मार्ग आज खुला झाला, तरी तेलाचा पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी जुलैपर्यंत वेळ लागू शकतो..खते आणि इतर वस्तूंची कमतरताअशीच परिस्थिती कंटेनर जहाजांसमोर आहे, जी आखाती देशांमध्ये अन्न आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू आणतात आणि तिथून खतांसारख्या वस्तूंची वाहतूक करतात. एस अँड पी ग्लोबल मार्केटच्या मते, जगातील 30 टक्के खत याच प्रदेशातून येते आणि जहाजांच्या कमतरतेमुळे ते तिथे आणखी काही महीने अडकून राहू शकते. हा माल पाठवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. गेल्या सहा आठवड्यांपासून, साठवणुकीच्या जागेअभावी कच्चे तेल आणि खतांचे उत्पादनही थांबले आहे. आखाती देशांना तेल लगेच काढून जहाजांवर चढवण्याची सवय आहे, त्यामुळे उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि जहाजे पुन्हा तैनात करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. यामुळे पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास आणखी वेळ लागेल. .इराण-अमेरिका तणावइराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेतून दीर्घकालीन युद्धविराम होईल अशी अपेक्षा होती. पण पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात 21 तास चाललेली चर्चा कोणत्याही कराराशिवाय संपली. २०१५ नंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिलीच समोरासमोरची भेट होती. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली, पण महत्त्वाच्या अणु विषयावर तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांवर नियंत्रण आणण्याची घोषणा केली. तसेच, इराणकडून कोणतीही आक्रमक कारवाई झाल्यास कडक प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..दरम्यान, अमेरिकेकडून इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी मर्यादित लष्करी कारवाईचा पर्यायही विचारात घेतला जात असल्याच्या चर्चा आहेत. या घडामोडींचा थेट परिणाम तेल बाजारावर झाला असून ब्रेंट क्रूडच्या किमती सुमारे 8% ने वाढून $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत.