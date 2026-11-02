जास्त परताव्याच्या आमिषाला बळी पडू नका!

स्मार्ट सल्लाप्रियांका कुलकर्णी चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएपुण्यात नुकत्याच समोर आलेल्या महाट्रेड प्रकरणामुळे ऑनलाइन गुंतवणूक योजनांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘एआय’च्या मदतीने शेअर बाजारात ट्रेडिंग करून दररोज नफा मिळवून देणे, तोटा झाल्यास भरपाई करणे आणि रेफरलद्वारे दरमहा अतिरिक्त उत्पन्न देणे, अशी आश्वासने या योजनेत दिली जात होती. वेबसाइटवर ‘केवायसी’ आणि पैसे काढण्याची सुविधाही होती. मात्र, आकर्षक वेबसाइट किंवा तांत्रिक सुविधा म्हणजे गुंतवणुकीची विश्वासार्हता नव्हे. अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी पुढील गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे..सावधगिरीची सप्तसूत्रीआश्वासनांपासून सावध राहा!शेअर बाजारात ठरावीक किंवा हमखास परतावा देण्याची कोणी हमी देत असेल, तर तो धोक्याचा इशारा समजा. रोज नफा, तोटा भरून काढण्याचे आश्वासन किंवा दरमहा ठरावीक टक्के परतावा हे दावे संशयास्पद आहेत. बाजारातील जोखीम कोणतीही ट्रेडिंग पद्धत पूर्णपणे संपवू शकत नाही.कमाईचा स्रोत तपासास्वतः गुंतवणूक करा आणि इतरांना जोडून त्यांच्या गुंतवणुकीवरही उत्पन्न मिळवा, अशी योजना आकर्षक वाटू शकते. मात्र, हे पैसे प्रत्यक्ष बाजारातील नफ्यातून मिळतात, की नवीन गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून, हे समजून घ्या.. ‘सेबी’कडे नोंदणी आहे का, ते बघाब्रोकर किंवा गुंतवणूक सेवा देणाऱ्या संस्थेचा ‘सेबी’ नोंदणी क्रमांक तपासा. केवळ अॅपवर क्रमांक दिला आहे म्हणून विश्वास ठेवू नका. तो संबंधित संस्थेचाच आहे का आणि अॅप अधिकृत आहे का, हे ‘सेबी’च्या https://investor.sebi.gov.in/Investor-support.html या संकेतस्थळावर तपासा. प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा पुरावा मागातुमचे स्वतःचे ट्रेडिंग आणि डी-मॅट खाते असावे. व्यवहारांच्या अधिकृत कॉन्ट्रॅक्ट नोट मिळाल्या पाहिजेत. डी-मॅट खात्यात शेअर जमा झाले आहेत का, हे तपासा. अॅपवर दिसणारा नफा म्हणजे प्रत्यक्ष गुंतवणूक केल्याचा पुरावा नाही..अनोळखी खात्यांवर पैसे पाठवू नकाअधिकृत ब्रोकरच्या खात्यातच निर्धारित प्रक्रियेनुसार पैसे जमा करा. वैयक्तिक किंवा असंबंधित तृतीय पक्षाच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याची मागणी झाल्यास सावध व्हा. परतावा पाहून विश्वास ठेवू नकाकाही फसव्या योजनांमध्ये सुरुवातीला पैसे परत देऊन विश्वास संपादन केला जातो. त्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून मोठी रक्कम जमा केली जाते. सुरुवातीला परतावा मिळणे म्हणजे योजना खरी असल्याचा पुरावा नाही.. रक्कम मागितल्यास सावध व्हा!गुंतवणूक काढण्यासाठी अनलॉकिंग फी, सिक्युरिटी डिपॉझिट किंवा अन्य शुल्क भरण्यास सांगितल्यास आधी स्वतंत्र पडताळणी करा.एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. गुंतवणुकीत चांगला परतावा मिळवण्यापेक्षा मूळ रक्कम सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. माझे पैसे नेमके कुठे गुंतवले जाणार आहेत, परतावा कसा मिळणार आहे आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा स्वतंत्र पुरावा मिळणार आहे का, हे तीन प्रश्न स्वतःला विचारा.या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नसतील, तर जास्त परताव्याच्या आमिषाला बळी पडू नका. गुंतवणूक करा, पण आधी पडताळणी करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.