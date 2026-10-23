Jio IPO: जिओ प्लॅटफॉर्म्स आयपीओचा जागतिक महाविक्रम; १ कोटींहून अधिक अर्जांचा टप्पा ओलांडणारा जगातील पहिलाच आयपीओ

रिलायन्स इंडस्ट्रीज समूहाची डिजिटल शाखा असलेल्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रस्तावित आयपीओला एक कोटींहून अधिक अर्ज मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा आकडा अधिकृतरीत्या निश्चित झाल्यास, सार्वजनिक भागविक्रीसाठी अर्जांच्या संख्येच्या दृष्टीने हा मोठा टप्पा ठरू शकतो. यापूर्वी वारी एनर्जीजच्या आयपीओला सुमारे ९७ लाख अर्ज मिळाल्याचा विक्रम असल्याचे सांगितले जाते..Stock Market Crash: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1200 अंकांनी खाली; गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी स्वाहा; कारणं काय? पुन्हा तेजी येणार?.या घडामोडीमुळे भारतीय प्राथमिक भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचा सहभाग आणि देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कंपन्यांबाबतची उत्सुकता पुन्हा चर्चेत आली आहे. मात्र, जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओसंदर्भातील अर्जांची संख्या आणि जागतिक विक्रमाचा दावा अधिकृत आकडेवारीतून पडताळणे आवश्यक आहे..वारी एनर्जीजच्या विक्रमाशी तुलनाजिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओला एक कोटींपेक्षा अधिक अर्ज मिळाल्याचा दावा खरा ठरल्यास, तो वारी एनर्जीजच्या सुमारे ९७ लाख अर्जांच्या आकड्यापेक्षा अधिक असेल. बजाज हाऊसिंग फायनान्स आणि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) यांसारख्या कंपन्यांच्या आयपीओंनाही मोठा प्रतिसाद मिळाला होता..PM Kisan 24th Installment : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा, 'या' दिवशी खात्यात येणार २००० रुपये; 'पीएम किसान' च्या हप्त्याची तारीख जाहीर.मात्र, वेगवेगळ्या देशांतील आयपीओंची तुलना करताना अर्जांची मोजणी, गुंतवणूकदारांची पात्रता आणि अर्जांच्या नोंदींचे निकष समान आहेत का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे जागतिक विक्रमाचा निष्कर्ष काढण्यासाठी अधिकृत आणि तुलनात्मक आकडेवारी आवश्यक आहे..रिलायन्सच्या डिजिटल व्यवसायाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्षजिओ प्लॅटफॉर्म्सचा व्यवसाय दूरसंचार आणि डिजिटल सेवांशी संबंधित आहे. भारतातील ५जी सेवांचा विस्तार, इंटरनेटचा वाढता वापर आणि डिजिटल सुविधांची वाढती मागणी यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भविष्यातील वाढीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता आहे..रिलायन्स समूहाचे संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी यांनी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना संपत्ती निर्मितीत सहभागी करून घेण्यावर भर दिला होता. मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली समूहाने डिजिटल क्षेत्रात विस्तार केला आहे. जिओच्या आयपीओला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आला आहे..अंतिम आकडेवारी आणि अधिकृत घोषणेकडे लक्षआयपीओला मिळणाऱ्या अर्जांची अंतिम संख्या, विविध गुंतवणूकदार श्रेणींतील मागणी आणि भागविक्रीच्या अटी यांवरून गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद अधिक स्पष्ट होतो. अर्जांची संख्या मोठी असली तरी त्यावरून शेअरची भविष्यातील कामगिरी किंवा गुंतवणुकीतील परतावा निश्चित होत नाही..त्यामुळे जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओसंदर्भातील अधिकृत घोषणा आणि अंतिम आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे. जागतिक विक्रमाचा दावा स्वतंत्रपणे प्रमाणित झाल्यानंतरच त्याला निश्चित स्वरूप देता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.