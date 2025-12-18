Pakistan Airline : कंगाल पाकिस्तानवर इंटरनॅशनल एअरलाईन विकण्याची वेळ! फक्त 18 विमाने उड्डाणयोग्य; लिलाव कधी? कोण खरेदी करणार?

Pakistan International Airlines Selling : पाकिस्तानमध्ये नेहमीच काहीनाकाही आर्थिक संकट येत असतात. यातच आता सरकारने पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) ही सरकारी विमान कंपनी पूर्णपणे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमान कंपनीत होणार सततचा तोटा, प्रचंड कर्ज, राजकीय हस्तक्षेप आणि IMF चा दबाव यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. 23 डिसेंबर रोजी इस्लामाबादमध्ये या कंपनीचीचा लिलाव होणार असून, यात मोठे उद्योगसमूह सहभागी होणार आहेत..लिलाव कसा होणार? पहिल्या टप्प्यात पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्समधील 75% हिस्सा लिलावात काढला जाणार आहे. लिलाव जिंकणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपनीला उरलेले 25% शेअर्स एका महिन्यात खरेदी करण्याचा पर्याय दिला जाईल. मात्र, या उरलेल्या 25% साठी 12% प्रीमियम जास्त द्यावा लागेल. याचे कारण म्हणजे जो कोणी ही विमान कंपनी खरेदी करणार आहे त्याला ते पैसे त्वरित न भारत एक वर्षाने भरण्याची मुभा दिली जाणार आहे..ICICI Prudential AMC IPO : GMP मध्ये मोठी उसळी! ₹2535 वर उद्या लिस्टिंगची शक्यता; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी?.लिलावासाठी कोण?NDTV आणि द इक्सप्रेस ट्रिब्युनच्या रिपोर्टनुसार, सरकार PIA मधील 100% हिस्सा विकत आहे, कारण गुंतवणूकदारांना लिलावानंतर सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नको आहे. बोली लावणाऱ्यांमध्ये 4 मोठे समूह आहेत. या चारपैकीच कोणी एक ही कंपनी खरेदी करणार आहे. यात -लकी सिमेंट कन्सोर्टियमआरिफ हबीब कन्सोर्टियमफौजी फर्टिलायझर (फौजी फाउंडेशन)एअर ब्लू .नव्या विमानांची गरजपंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे सल्लागार मुहम्मद अली यांच्या म्हणण्यानुसार, "बहुतेक बोलीदारांना निर्णय घेण्यासाठी किमान 75% हिस्सा हवा होता, तर काहींनी पूर्णतः 100% हिस्सा द्यावा अशी मागणी केली होती. सरकारच उद्दिष्ट पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स पुन्हा सक्षम करून ताकदीनिशी उभं करण्याचं आहे. यासाठी नवीन विमानांची खरेदी आणि इतर गोष्टींमध्ये आधुनिकीकरण करणे अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे'. .Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.PIA मोठ्या कर्जात PIA ची सध्याची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. त्यामुळे त्यांना कंपनी पूर्णपणे विकण्याशिवाय आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही. कंपनीकडे एकूण 34 विमाने आहेत, पण त्यापैकी फक्त 18च उड्डाणास योग्य आहेत.नवीन मालकाला विमानांची खरेदी करणे आणि संपूर्ण ऑपरेशन सुधारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.एकेकाळी PIA वर 654 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचं कर्ज होतं, ज्यामुळे गुंतवणूकदार मागे हटत होते. सरकारने हे कर्ज वेगळ्या होल्डिंग कंपनीत टाकलं, त्यामुळे कागदोपत्री स्थिती सुधारली आहे. सध्या PIA कडे सुमारे 30 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची इक्विटी आहे. मात्र, नवीन मालकाला अजूनही 26 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे कर आणि विमानतळ शुल्क भरावे लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.