Sakal Money

Pakistan Airline : कंगाल पाकिस्तानवर इंटरनॅशनल एअरलाईन विकण्याची वेळ! फक्त 18 विमाने उड्डाणयोग्य; लिलाव कधी? कोण खरेदी करणार?

Pakistan International Airlines : पाकिस्तानने तोट्यात चाललेली आपली सरकारी विमानसेवा कंपनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) मधील आपली १०० टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
pakisthan government is selling 100 per cent shares of PIA

PIA selling 

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Pakistan International Airlines Selling : पाकिस्तानमध्ये नेहमीच काहीनाकाही आर्थिक संकट येत असतात. यातच आता सरकारने पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) ही सरकारी विमान कंपनी पूर्णपणे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमान कंपनीत होणार सततचा तोटा, प्रचंड कर्ज, राजकीय हस्तक्षेप आणि IMF चा दबाव यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. 23 डिसेंबर रोजी इस्लामाबादमध्ये या कंपनीचीचा लिलाव होणार असून, यात मोठे उद्योगसमूह सहभागी होणार आहेत.

Loading content, please wait...
Pakistan
money
airlines
debt
economic loss

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com