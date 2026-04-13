Pakistan Inflation: पाकिस्तान संकटात! अन्न टंचाई, डिझेल-LPG महागाईने जनतेचं कंबरडं मोडलं

War Impact on Pakistan Economy: पश्चिम आशियात सुरू असलेला अमेरिका-इराण तणावामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असून, महागाई 74 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जागतिक ऊर्जा किमतींमधील वाढीमुळे देशातील महागाई पुन्हा दुहेरी अंकात पोहोचली आहे, ज्यामुळे संवेदनशील किंमत निर्देशांक (SPI) वार्षिक 12.15 टक्क्यांनी वाढून 74 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. टॉपलाइन सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांच्या मते, ही अलीकडील वाढ सध्याच्या संकटाची तीव्रता दर्शवते..पाकिस्तानमधील महागाईपाकिस्तानमध्ये 2025 च्या शेवटी महागाई काहीशी स्थिर झाली होती आणि अनुकूल परिस्थितीमुळे जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला SPI महागाई दर सुमारे 2.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. मात्र, अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली आणि महागाईत पुन्हा वाढ दिसू लागली.फेब्रुवारीमध्ये सुमारे 4 ते 5 टक्क्यांच्या पातळीवर असलेली महागाई अचानक वाढली असून, यामागे पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेली अस्थिरता हे प्रमुख कारण आहे..तेलाच्या किमतीचा पाकिस्तानला फटकापुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ज्याचा तात्काळ परिणाम हा पाकिस्तानच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर दिसून आला. कारण पाकिस्तान सारख्या देशात इंधनाच्या किमतींचा महागाईवर मोठा प्रभाव असतो. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानात इंधनाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, डिझेलच्या किमतीत 101.02 टक्के, पेट्रोलच्या 49 टक्के आणि LPGच्या 66 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या मोठ्या दरवाढीमुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि महागाई वाढली. .अन्न आणि पेये महाग ऊर्जा संकटामुळे पाकिस्तानात अन्नधान्याच्या महागाईतही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त दबाव आला आहे. प्रमुख खाद्यपदार्थांच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदे महाग झाले आहेत, गव्हाचे पीठ 30 टक्क्यांनी आणि टोमॅटो 23 टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. उन्हाळ्यात शितपेयांची मोठी मागणी असते मात्र यावेळी लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढल्याने त्याच्याही किमती वाढल्या आहेत अशी माहिती आहे. .दुसरीकडे, पाकिस्तान केवळ वाढत्या महागाईचाच सामना करत नाहीये. दहशतवादाच्या बाबतीतही त्याचा क्रमांक वरचा आहे. एका अहवालानुसार, दहशतवादी हल्ले आणि दहशतवादामुळे होणारे मृत्यू कमी झाले असले तरी, पाकिस्तान जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात अव्वल स्थानी आहे. खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानमधील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. त्यामुळे एका बाजूला महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत दहशतवाद अश्या दुहेरी समस्येचा सामना पाकिस्तान करत आहे.