Pakistan Inflation: पाकिस्तान संकटात! अन्न टंचाई, डिझेल-LPG महागाईने जनतेचं कंबरडं मोडलं

Pakistan Petrol-LPG Hike: भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये पश्चिम आशियातील युद्धाचे मोठे परिणाम दिसून येत आहे. देशात सध्या महागाई सर्वोच्च स्थरावर गेल्याने लोक त्रस्त झाले आहेत.
Inflation Explosion in Pakistan! People Struggle for Food as Fuel Prices Soar

Inflation Explosion in Pakistan! People Struggle for Food as Fuel Prices Soar

Vinod Dengale
War Impact on Pakistan Economy: पश्चिम आशियात सुरू असलेला अमेरिका-इराण तणावामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असून, महागाई 74 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जागतिक ऊर्जा किमतींमधील वाढीमुळे देशातील महागाई पुन्हा दुहेरी अंकात पोहोचली आहे, ज्यामुळे संवेदनशील किंमत निर्देशांक (SPI) वार्षिक 12.15 टक्क्यांनी वाढून 74 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. टॉपलाइन सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांच्या मते, ही अलीकडील वाढ सध्याच्या संकटाची तीव्रता दर्शवते.

