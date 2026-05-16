पाकिस्तानने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केली कपात; किती रुपये लीटर दरानं मिळतंय इंधन?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातलं युद्ध संपण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नाहीयेत. यातच जगात निर्माण झालेलं ऊर्जा संकट आणखी गडद होताना दिसतंय. कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. परिणामी इंधन तेलाच्या दरात वाढ झालीय. जगभरात अनेक देशांनी तेलाच्या किंमतीत वाढ केली असताना पाकिस्तानने मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली आहे..भारतातही दोनच दिवसांपूर्वी पेट्रोल - डिझेलसह सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आलीय. पेट्रोल डिझेल प्रती लीटर तीन रुपयांनी तर सीएनजी प्रती किलो २ रुपयांनी महाग झाला आहे. काही ठिकाणी पेट्रोल ९६ रुपये ते १०७ रुपये प्रती लीटर दराने विक्री होत आहे..पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर पाकिस्तानी चलनानुसार ४०० रुपयांच्या वर आहेत. आता पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ५ रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानंतर पेट्रोलची किंमत ४०९.७८ रुपये तर हाय स्पीड डिझेलचे दर ४०९.५८ रुपये प्रती लीटर इतके झाले आहेत. भारतीय चलनानुसार हा दर १३८ ते १४५ रुपये प्रती लीटर इतका आहे..इराण इस्रायल अमेरिकेचं युद्ध सुरू झाल्यापासून पाकिस्तान दर आठवड्याला इंधन दरात बदल करत आहे. गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास १५ रुपये प्रती लीटर इतकी वाढ केली होती. युद्ध सुरू होताच तब्बल ५५ रुपये वाढवले होते. ९ मार्चला खर्चाच कपात करण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. जवळपास लॉकडाऊनसारखी स्थिती पाकिस्तानमध्ये निर्माण झाली होती..जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले असताना जगात काही देशांनी इंधन तेलांच्या दरात ६० ते १२० टक्के इतकी वाढ केलीय. म्यानमारमध्ये ९० टक्के तर पाकिस्तान, युएई, अमेरिकेत ४० टक्क्यांपासून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ झालीय. श्रीलंका, कॅनडा, ब्रिटन आणि फ्रान्समध्येही पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे.