Rule Change: एलपीजी, पॅन-आधार अन्...; १ जानेवारी २०२६ पासून 'हे' नियम बदलणार, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

२०२५ हे वर्ष आता काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे आणि पुढील आठवड्यात नवीन वर्ष सुरू होत आहे. २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर होईल. या बदलांमध्ये पॅन-आधार लिंकिंग, एलपीजी गॅस सिलिंडर, आठवा वेतन आयोग, व्याजदरातील बदल आणि क्रेडिट कार्ड नियमांमधील बदल यांचा समावेश आहे. .सरकारने पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ निश्चित केली आहे. जर कोणत्याही कारणास्तव कोणी त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर १ जानेवारी २०२६ पासून त्यांचे पॅन कार्ड अवैध ठरेल. यामुळे पॅन कार्डशी संबंधित काम पूर्ण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. जर तुम्ही अद्याप तुमचा पॅन आधारशी लिंक केला नसेल, तर तुम्ही ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. .केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सरकार आपल्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाची भेट देऊ शकते. जर काही विलंब झाला तर त्याचे फायदे कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात दिले जातील. .नवीन वर्षात, सरकार रेशनकार्डशी संबंधित नियम सोपे करण्याचा प्रयत्न करेल. आता, रेशनकार्ड मिळविण्यासाठी कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना याचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. एलपीजी आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी घेतला जातो. .डिसेंबरमध्ये व्यावसायिक गॅसच्या किमती अंदाजे ₹10 ने कमी करण्यात आल्या होत्या. आता, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्येही काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची आशा आहे, ज्याचा थेट फायदा जनतेला होईल. नवीन वर्षात क्रेडिट कार्ड नियम बदलणार आहेत. आतापर्यंत, क्रेडिट ब्युरो दर १५ दिवसांनी क्रेडिट स्कोअर अपडेट करत होते. परंतु १ जानेवारी २०२६ पासून, ही प्रक्रिया आठवड्याला, म्हणजे दर ७ दिवसांनी होईल. यामुळे कर्ज पात्रता आणि क्रेडिट इतिहासाची माहिती अधिक जलद आणि जवळजवळ वास्तविक वेळेत उपलब्ध होईल.