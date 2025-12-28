Sakal Money

Rule Change: एलपीजी, पॅन-आधार अन्...; १ जानेवारी २०२६ पासून 'हे' नियम बदलणार, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

1 January 2026 Rule Change: १ जानेवारी २०२६ ची सुरुवात आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह अनेक प्रमुख आर्थिक नियम देखील बदलत आहेत. ज्यांचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो.
Vrushal Karmarkar
Updated on

२०२५ हे वर्ष आता काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे आणि पुढील आठवड्यात नवीन वर्ष सुरू होत आहे. २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर होईल. या बदलांमध्ये पॅन-आधार लिंकिंग, एलपीजी गॅस सिलिंडर, आठवा वेतन आयोग, व्याजदरातील बदल आणि क्रेडिट कार्ड नियमांमधील बदल यांचा समावेश आहे.

