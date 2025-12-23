Sakal Money

PAN-Aadhaar linking : 31 डिसेंबरपर्यंत आधारशी लिंक नसेल तर पॅन कार्ड होणार रद्द? ₹1,000 दंड द्यावा लागेल? जाणून घ्या मोठा अपडेट!

PAN-Aadhaar linking : ३१ डिसेंबर पर्यंत जर तुमचा पॅन आधाराशी लिंक केला नसेल, तर ३१ डिसेंबरनंतर ते रद्द होईल. पॅन रद्द झाल्यास अनेक अडचणी येतात.
Your PAN will be rendered inoperative after 31 December if not linked with Aadhaar.

Pan-Aadhar Linking till 31 December 2025

PAN-Aadhaar linking : सध्याच्या काळात कोणताही मोठा व्यवहार करायचा म्हटलं की पॅन कार्डची गरज भासते.आता आयकर विभागाने पॅन कार्ड सूर ठेवण्यासाठी ते आधार लिंक करायला लावले आहे आणि त्यासाठी मुदतही दिली आहे. आधार-पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. त्यामुळे आता आधार-पॅन लिंक करण्यासाठी १० दिवसांपेक्षाही कमी वेळ उरला आहे. ज्यांनी अद्याप आधार-पॅन लिंक केलेले नाही, त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. १ जानेवारी २०२६ पासून ज्यांचे पॅन-आधार लिंक नाही, त्यांचा पॅन निष्क्रिय ठरेल.

