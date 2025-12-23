PAN-Aadhaar linking : 31 डिसेंबरपर्यंत आधारशी लिंक नसेल तर पॅन कार्ड होणार रद्द? ₹1,000 दंड द्यावा लागेल? जाणून घ्या मोठा अपडेट!

PAN-Aadhaar linking : सध्याच्या काळात कोणताही मोठा व्यवहार करायचा म्हटलं की पॅन कार्डची गरज भासते.आता आयकर विभागाने पॅन कार्ड सूर ठेवण्यासाठी ते आधार लिंक करायला लावले आहे आणि त्यासाठी मुदतही दिली आहे. आधार-पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. त्यामुळे आता आधार-पॅन लिंक करण्यासाठी १० दिवसांपेक्षाही कमी वेळ उरला आहे. ज्यांनी अद्याप आधार-पॅन लिंक केलेले नाही, त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. १ जानेवारी २०२६ पासून ज्यांचे पॅन-आधार लिंक नाही, त्यांचा पॅन निष्क्रिय ठरेल..आयकर विभागाने ३ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी आधार क्रमांकाच्या आधारे ज्यांना पॅन कार्ड जारी करण्यात आले आहे, अशा सर्वांसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधार-पॅन लिंक करणे अनिवार्य आहे.इतर नागरिकांसाठी ही अंतिम तारीख ३१ मे २०२४ होती. त्यामुळे, दिलेल्या मुदतीत लिंक न केल्यास पॅन निष्क्रिय होतो आणि त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. .३१ डिसेंबरनंतर पॅन रद्द होईल का?तर होय. ३१ डिसेंबरनंतर आधार-पॅन लिंक नसेल तर पॅन निष्क्रिय ठरेल. अशा परिस्थितीत दंडासह अनेक अडचणी उद्भवू शकतात. आता लिंक करताना देखील १००० रुपये दंड भरावा लागेल, कारण मूळ अंतिम तारीख याआधीच संपलेली आहे..EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! जाणून घ्या EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा.आधार-पॅन लिंक न केल्यास काय परिणाम होतील?जर तुमचा पॅन निष्क्रिय झाला तर तुम्हाला खालील अडचणींना सामोरे जावे लागेल -आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करताना अडचण येईल आणि ITR नाकारले जाऊ शकतेजास्त दराने TDS/TCS कपात होईलForm 26AS मध्ये क्रेडिट दिसणार नाहीTDS/TCS प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीतनवीन बँक खाते उघडता येणार नाहीडेबिट/क्रेडिट कार्ड मिळणार नाहीबँकेत ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करता येणार नाहीKYC संबंधित अडथळे येतीलम्युच्युअल फंड, शेअर बाजार व ब्रोकरेज सेवा बंद होऊ शकतात.Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.आधार-पॅन ऑनलाइन कसे लिंक कराल?स्टेप 1 - यासाठी आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर जा. त्यानंतर जर तुम्ही आधी दंड भरलेला नसेल, तर १००० रुपये शुल्क भरावा लागेल. स्टेप 2 - Quick Links मधून Link Aadhaar पर्याय निवडा.स्टेप 3 - आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक आणि आधारवरील नाव भरा व Validate वर क्लिक करा.स्टेप 4 - आधार-लिंक मोबाईलवर आलेला OTP टाका आणि १००० रुपये शुल्क भरा.स्टेप 5 - पेमेंट व्हेरिफाय झाल्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग-इन करा.स्टेप 6 - पुन्हा Quick Links → Link Aadhaar वर जा आणि माहिती भरा.स्टेप 7 - स्क्रीनवर “Your payment details are verified” असा संदेश दिसेल.स्टेप 8 - आधारनुसार नाव व मोबाईल नंबर टाका आणि सर्व अटी मान्य करा.स्टेप 9 - Link Aadhaar वर क्लिक करा, ६ अंकी OTP टाका आणि Validate करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.