Banking Evidence Law: भारतात १३५ वर्षांनंतर कायद्यात मोठा बदल! आता स्क्रीनशॉटही कोर्टात वैध पुरावा ठरणार; नवा बँकिंग पुरावा कायदा काय आहे?

जर तुम्हाला बँक स्टेटमेंट मिळवण्यासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागल्या असतील किंवा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणात बँकेची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला असेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. संसदेने १३५ वर्षे जुन्या 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१' च्या जागी 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल, २०२६' ला मंजुरी दिली आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश बँकिंग प्रणालीला पूर्णपणे डिजिटल युगाशी जुळवून घेणे हा आहे. .आता केवळ प्रत्यक्ष कागदपत्रेच नव्हे, तर डिजिटल बँक कागदपत्रे देखील न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जातील. 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल' हा एक नवीन कायदा आहे, जो १८९१ मध्ये लागू झालेल्या पूर्वीच्या कायद्याची जागा घेतो. जेव्हा हा कायदा लागू झाला, तेव्हा बँकेची सर्व कागदपत्रे जाड वह्या आणि कागदांमध्ये ठेवली जात होती. आता जवळजवळ संपूर्ण बँकिंग प्रणाली डिजिटल झाली आहे. परिणामी, सरकारने काळासोबत जुळवून घेण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली आहे. .हे नवीन विधेयक इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, डिजिटल नोंदी आणि संगणक प्रणालीमध्ये संग्रहित बँक नोंदींना कायदेशीर मान्यता देते. याचा अर्थ असा की, आता केवळ कागदी नोंदीच नव्हे, तर डिजिटल बँक नोंदीसुद्धा न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरल्या जाऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे बँकांना यापुढे प्रत्येक प्रकरणासाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे तयार करण्याची गरज भासणार नाही. आवश्यक असल्यास न्यायालयात डिजिटल कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात. .UPI Payment Charges: 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट केल्यास चार्ज लागणार? RBI गव्हर्नरांची मोठी माहिती.इतकेच नाही, तर कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रतींचाही वापर करता येईल. यामुळे कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि नोंदी ठेवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे बँकांचा बराच वेळ आणि खर्च वाचेल. लाखो कालबाह्य कागदी नोंदी सांभाळण्याची गरज कमी होईल आणि गरजेनुसार डिजिटल डेटा सहज उपलब्ध होईल. यामुळे बँकिंग कामकाजाला गती मिळेल, नोंदी शोधण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि कागदपत्रांची सुरक्षा सुधारेल. .डिजिटल नोंदींमुळे डेटाचा मागोवा घेणे देखील सोपे होईल. या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य बँक ग्राहकांना होईल. जर एखाद्याचे बँकेसंबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा तपास यंत्रणेला बँकेच्या नोंदींची आवश्यकता असेल, तर कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कमी वेळ लागेल. अनेक प्रकरणांमध्ये लोकांना बँकेच्या शाखेत वारंवार भेटी द्याव्या लागत असत. आता नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांचा वेळ वाचेल..Best FD Investment: RBI च्या निर्णयानंतर 1 लाखासाठी कोणती FD फायद्याची? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? पाहा संपूर्ण गणित.आजकाल ऑनलाइन बँकिंगमधील फसवणुकीच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये व्यवहारांच्या नोंदी, लॉग्स, व्यवहारांचे तपशील आणि इतर डिजिटल पुरावे महत्त्वपूर्ण ठरतात. नवीन कायद्यामुळे, बँका या नोंदी न्यायालये आणि तपास यंत्रणांसमोर सहजपणे सादर करू शकतील. यामुळे तपासाला गती मिळण्याची आणि प्रकरणे लवकर निकाली निघण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालय पुराव्यांच्या आणि कायद्याच्या आधारावर प्रकरणाचा निर्णय देईल..आजकाल बहुतेक लोक मोबाईल ॲप्सद्वारे बँकिंगचे व्यवहार करतात. पैसे पाठवल्यानंतर, लोक स्क्रीनशॉट सेव्ह करतात आणि अनेकदा ते व्हॉट्सॲपवर शेअर करतात. नवीन कायदा बँकेच्या अधिकृत डिजिटल नोंदींना कायदेशीर मान्यता देतो. त्यामुळे, जर व्यवहारासंबंधी वाद निर्माण झाला, तर बँकेच्या सर्व्हरवर साठवलेल्या डिजिटल नोंदी हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा ठरेल. एखाद्या प्रकरणात बँक ॲपचा स्क्रीनशॉट किंवा व्हॉट्सॲपवर शेअर केलेला व्यवहाराचा स्क्रीनशॉट प्राथमिक माहिती म्हणून उपयोगी पडू शकतो. .Gold Rate Today: 2 दिवसांत सोनं 57,100 रुपयांनी महागलं! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा.परंतु न्यायालयात त्याचे मूल्य प्रकरणातील तथ्ये आणि इतर पुराव्यांवर अवलंबून असते. त्यानंतर न्यायालय अंतिम निर्णय घेते. जेव्हा जुना कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा इंटरनेट किंवा डिजिटल बँकिंग नव्हते. आज, यूपीआय, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स सर्वसामान्य झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, १३५ वर्षे जुना कायदा चालवणे अवघड ठरत होते. त्यामुळे, बँकिंग प्रणालीला सध्याच्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत करण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा आणला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.