Work in Germany: जर्मनीत काम करण्याची सुवर्णसंधी; 7 लाखांहून अधिक पदं रिक्त, कोणत्या क्षेत्रात मिळू शकते नोकरी?

Top Skills Needed to Work in Germany: जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीमध्ये सध्या तब्बल 7 लाखांहून अधिक पदं रिक्त आहेत. वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या आणि कमी व्यावसायिक प्रशिक्षणामुळे अनेक क्षेत्रात कौशल्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 2025 पर्यंत जर्मनीमध्ये आरोग्य सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, सायबरसुरक्षा आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य असणाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत..जर्मनीत काम करणाऱ्यांना कामासोबत वैयक्तिक आयुष्याचाही समतोल (Work-Life Balance) राखण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या व्यावसायिकांनी/ कामगारांनी या संस्कृतीला समजून घेतले तर करिअर वाढीसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात..RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार.सध्या जर्मनीमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेली कौशल्ये म्हणजे –इंजिनिअरिंग आणि आयटी कौशल्ये: इंडस्ट्री 4.0 आणि ऑटोमेशनमुळे तज्ज्ञांची मागणी वाढली आहे.सायबरसुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): कंपन्यांना क्लाऊड सिक्युरिटी आणि डेटा सायन्समध्ये प्रशिक्षित लोक हवे आहेत.नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा कौशल्ये: वृद्ध लोकसंख्येमुळे आरोग्य क्षेत्रात लाखो नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.ड्रायव्हिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि विक्री कौशल्ये: लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स आणि व्यवसाय वाढीसाठी या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी लागणार आहेत..तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्ही जर्मनीमध्ये करिअर करू इच्छित असाल तर व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) घेणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक भाषा शिकणे आणि तांत्रिक कौशल्ये वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या भावाने पुन्हा केला नवा विक्रम; जाणून घ्या आजचा भाव .2025 पर्यंत जर्मनीची रोजगार बाजारपेठ वेगाने बदलत असून, योग्य कौशल्ये असलेल्यांसाठी स्थिर नोकरी आणि चांगल्या पगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.