18 Carat Gold Jewellery: 18 कॅरेट सोन्यात काय मिसळले जाते? तुम्ही कोणत्या प्रकारचे दागिने बनवू शकता?

18 Carat Gold Jewellery: लग्नसमारंभ असो वा सण, सोन्याशिवाय कोणताही कार्यक्रम पार पडत नाही. पण आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1 लाख 10 हजारांच्या पुढे गेला आहे.
Summary

  • 18 कॅरेट सोने हे 75% शुद्ध सोने आणि 25% तांबे, चांदी, झिंकसारख्या धातूंचे मिश्रण असते.

  • त्यामुळे हे सोने अधिक टिकाऊ, किफायतशीर आणि दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

  • हिरे आणि रत्नजडित दागिन्यांसाठी 18 कॅरेट सोन्याची सर्वाधिक मागणी आहे.

18 Carat Gold Jewellery: लग्नसमारंभ असो वा सण, सोन्याशिवाय कोणताही कार्यक्रम पार पडत नाही. पण आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1 लाख 10 हजारांच्या पुढे गेला आहे. अशा महागाईच्या काळात लोकांचा कल 18 कॅरेट सोन्याकडे वाढतं आहे. कारण, हे सोनं सौंदर्य आणि बजेटचं संतुलन साधत आहे.

