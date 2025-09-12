18 Carat Gold Jewellery: 18 कॅरेट सोन्यात काय मिसळले जाते? तुम्ही कोणत्या प्रकारचे दागिने बनवू शकता?

18 कॅरेट सोने हे 75% शुद्ध सोने आणि 25% तांबे, चांदी, झिंकसारख्या धातूंचे मिश्रण असते. त्यामुळे हे सोने अधिक टिकाऊ, किफायतशीर आणि दागिन्यांसाठी वापरले जाते. हिरे आणि रत्नजडित दागिन्यांसाठी 18 कॅरेट सोन्याची सर्वाधिक मागणी आहे..18 Carat Gold Jewellery: लग्नसमारंभ असो वा सण, सोन्याशिवाय कोणताही कार्यक्रम पार पडत नाही. पण आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1 लाख 10 हजारांच्या पुढे गेला आहे. अशा महागाईच्या काळात लोकांचा कल 18 कॅरेट सोन्याकडे वाढतं आहे. कारण, हे सोनं सौंदर्य आणि बजेटचं संतुलन साधत आहे..18 कॅरेट सोन्यात काय असतं?18 कॅरेट सोनं साधारण 75 टक्के शुद्ध सोन्याचं बनलेलं असतं. उरलेल्या 25 टक्क्यांमध्ये तांबे, चांदी, झिंकसारख्या धातूंचा समावेश केला जातो. या धातूंच्या मिश्रणामुळे सोनं अधिक टिकाऊ होतं आणि त्याला विविध छटा मिळतात. उदाहरणार्थ, तांबे घातल्याने सोन्याला लालसर चमक येते, ज्याला रोझ गोल्ड म्हटलं जातं. तर चांदी मिसळल्यावर सोनं अधिक पांढर आणि चमकदार दिसतं..24 कॅरेट का नाही?24 कॅरेट सोने हे 100 टक्के शुद्ध असलं तरी खूप मऊ असल्यामुळे त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत. त्यामुळे 24 कॅरेट सोनं प्रामुख्याने नाणी, बार किंवा गुंतवणुकीसाठी वापरलं जातं. उलट 18 कॅरेट सोनं टिकाऊ असतं..PM Kisan Yojana: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये येणार; नाव यादीत आहे का, कसं तपासाल?.18 कॅरेट सोन्याचे दागिने कोणते?आजकाल हिरे आणि रत्न जडवलेल्या दागिन्यांसाठी 18 कॅरेट सोन्याची मोठी मागणी आहे. अंगठ्या, झुमके, बांगड्या, नेकलेस किंवा लग्नासाठी लागणारे जड दागिने, सगळं काही 18 कॅरेटमध्ये बनवलं जातं. रोजच्या वापरासाठी हलके दागिने असोत किंवा खास प्रसंगी घालण्यासाठी हार असो, दोन्हींसाठी हे सोनं चांगलं आहे..परवडणारे आणि टिकाऊ24 कॅरेट आणि 22 कॅरेटपेक्षा हे सोनं तुलनेने स्वस्त आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर ठरत आहे. त्याचबरोबर, टिकाऊ असल्यामुळे रोजच्या वापरात दागिने खराब होत नाहीत..हॉलमार्कची खात्रीदागिने खरेदी करताना हॉलमार्क असलेले दागिने घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना सोन्याच्या गुणवत्तेची खात्री मिळते. शेवटी एवढंच म्हणावं लागेल की, सोन्याचे दर गगनाला भिडत असताना 18 कॅरेट सोनं हे सौंदर्य, टिकाऊपणा आणि परवडणारी किंमत – या तिन्हींचं उत्तम मिश्रण आहे. .Nepal Crisis: नेपाळमधील हिंसाचारामुळे भारतीय कंपन्यांना फटका; डाबर- ब्रिटानियाचे उत्पादन ठप्प.FAQs प्रश्न 1: 18 कॅरेट सोनं म्हणजे काय?उत्तर: 18 कॅरेट सोनं म्हणजे 75% शुद्ध सोनं आणि उर्वरित 25% तांबे, चांदी किंवा झिंकसारख्या धातूंचं मिश्रण.प्रश्न 2: 18 कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी का योग्य आहे?उत्तर: कारण ते टिकाऊ, कणखर आणि किफायतशीर आहे. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठीही हे उत्तम आहे.प्रश्न 3: 24 कॅरेट सोन्याऐवजी 18 कॅरेट का निवडावे?उत्तर: 24 कॅरेट शुद्ध सोनं खूप मऊ असतं, दागिन्यांसाठी ते लवकर वाकतं किंवा तुटतं. 18 कॅरेट मात्र टिकाऊ आणि सुंदर दिसतं.प्रश्न 4: 18 कॅरेट सोन्यापासून कोणते दागिने बनवले जातात?उत्तर: अंगठ्या, बांगड्या, झुमके, हार तसेच हिरे-रत्नजडित दागिने 18 कॅरेट सोन्यात बनवले जातात.प्रश्न 5: दागिने खरेदी करताना काय लक्षात घ्यावे?उत्तर: नेहमी हॉलमार्क असलेले दागिनेच खरेदी करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.