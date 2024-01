India Poverty: भारतीतील दारिद्र्य घटलं! गेल्या नऊ वर्षात सुमारे २५ कोटी भारतीयांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारला

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या नऊ वर्षात दारिद्र्यात मोठी घट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तसेच यामुळं देशातील सुमारे २५ कोटी भारतीय जे विविध प्रकारच्या दारिद्र्यात दिवस काढत होते ते या स्थितीतून बाहेर आले असून त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारला आहे, अशी माहिती नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. (24.82 crore Indians escaped Multidimensional Poverty in last 9 years Index shows nearly 18 percent decline)