Personal Finance

₹85 लाख CTC, पण हातात फक्त ₹3 लाख! बाकीचे पैसे कुठे जातात? कंपनीच्या वाइस प्रेसिडेंटनेच सांगितलं पगाराचं खरं गणित

₹85 Lakh Salary Package, But ₹3 Lakh In Hand: ₹85 लाख CTC पाहून महिन्याला ₹7 लाख हातात मिळतील असं वाटू शकतं, मात्र CTC मधील प्रत्येक रक्कम थेट खात्यात जमा होत नाही. एका कंपनीच्या वाइस प्रेसिडेंटने शेअर केलेल्या ₹85 लाखांच्या सॅलरी ब्रेकअपचे नेमकं गणित समजून घ्या.
₹85 Lakh CTC Salary Breakup Explained

₹85 Lakh CTC But Only ₹3 Lakh In-Hand Salary? Company VP Explains the Real Salary Breakup

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

₹85 Lakh CTC Salary Breakup Explained: आपल्याला भल्या मोठ्या पगाराची नोकरी हवी असते. मात्र, एखाद्याला नोकरीची ऑफर मिळाली आणि त्यात ₹85 लाख CTC दिसलं, तर पहिला विचार येतो तो म्हणजे महिन्याला जवळपास 7 लाख रुपये मिळणार! मात्र, CTC मधील प्रत्येक रक्कम दर महिन्याला तुमच्या खात्यात जमा होत नाही. त्यामुळे मोठं CTC दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात हातात येणारा पगार त्यापेक्षा बराच कमी असू शकतो.

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