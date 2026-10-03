₹85 लाख CTC, पण हातात फक्त ₹3 लाख! बाकीचे पैसे कुठे जातात? कंपनीच्या वाइस प्रेसिडेंटनेच सांगितलं पगाराचं खरं गणित

₹85 Lakh CTC Salary Breakup Explained: आपल्याला भल्या मोठ्या पगाराची नोकरी हवी असते. मात्र, एखाद्याला नोकरीची ऑफर मिळाली आणि त्यात ₹85 लाख CTC दिसलं, तर पहिला विचार येतो तो म्हणजे महिन्याला जवळपास 7 लाख रुपये मिळणार! मात्र, CTC मधील प्रत्येक रक्कम दर महिन्याला तुमच्या खात्यात जमा होत नाही. त्यामुळे मोठं CTC दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात हातात येणारा पगार त्यापेक्षा बराच कमी असू शकतो..Instagram वर सिद्धार्थ महेश्वरी (mr_nerdexy) नावाने अकाऊंट असलेल्या आणि असिस्टंट वाइस प्रेसिडेंट पदावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने त्याला मिळालेल्या ₹85 लाखांच्या CTC ऑफरचा संपूर्ण ब्रेकअप शेअर केला आहे. या सॅलरी ब्रेकअपनुसार, ₹85 लाखांच्या CTC मध्ये वेगवेगळे घटक समाविष्ट आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात दर महिन्याला हातात किती रक्कम येते, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे..Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा.सॅलरी ब्रेकअपया ₹85 लाखांमध्ये ₹52 लाख फिक्स्ड सॅलरी आहे. म्हणजेच एवढे पैसे नियमितपाने पगाराच्या स्वरूपात मिळणार.यानंतर ₹13 लाख Variable Pay आहे. हा पगाराचा असा भाग आहे, जो ठरलेला नसतो आणि कर्मचारी किंवा कंपनीच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे Variable Pay ची संपूर्ण रक्कम दरवर्षी मिळेलच, असं नाही.याशिवाय ₹15 लाखांची ESOP Value दाखवण्यात आली आहे. कंपनी पगार किंवा बोनससोबत कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे शेअर्स देत असेल किंवा भविष्यात शेअर्स मिळवण्याचा अधिकार देत असेल, तर त्याला ESOP म्हणतात. मात्र, ही रक्कम लगेच हातात मिळत नाही. हे शेअर्स ठराविक कालावधीनंतर मिळू शकतात आणि त्यांची किंमत कंपनीच्या शेअरच्या भावावर अवलंबून असते.ऑफरमध्ये ₹3 लाख Retention Bonus देखील आहे.रिटेन्शन बोनस म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला विशिष्ट कालावधीसाठी कंपनीतच थांबून राहण्यासाठी कंपनीने दिलेले अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन किंवा बक्षीस होय. ही रक्कम ठराविक कालावधी कंपनीत काम केल्यानंतर मिळू शकते. त्याआधी नोकरी सोडल्यास ही रक्कम मिळणार नाही किंवा काही अटींनुसार परत करावी लागू शकते.तसंच, Employer PF आणि ग्रॅच्युइटी मिळून ₹2 लाख CTC मध्ये समाविष्ट आहेत. मात्र, ही रक्कम दर महिन्याला थेट कर्मचाऱ्याच्या हातात येत नाही..प्रत्यक्ष पगार किती?या ब्रेकअपनुसार, ₹85 लाखांच्या CTC पैकी नियमित पगाराचा भाग ₹52 लाख आहे. त्यावर PF, आयकर आणि इतर लागू कपाती झाल्यानंतर प्रत्यक्ष हातात येणारी रक्कम आणखी कमी होते.महेश्वरी यांनी दिलेल्या उदाहरणानुसार, कर आणि PF वजा केल्यानंतर हातात येणारा मासिक पगार अंदाजे ₹3 लाखांच्या आसपास असू शकतो. म्हणजेच वर्षाला सुमारे ₹36 लाख. मात्र, कर व्यवस्था, पगाराची रचना आणि इतर कपातींनुसार ही रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते. म्हणजेच ₹85 लाख CTC म्हणजे दर महिन्याला ₹7 लाख हातात मिळणारा पगार नाही..CTC आणि Fixed Salary मधील फरकनोकरीच्या ऑफरमध्ये CTC (Cost to Company) हा कंपनीकडून कर्मचाऱ्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाचा आकडा असतो. त्यामध्ये फिक्स्ड सॅलरी सोबत व्हेरिएबल पे, ESOP, Retention Bonus, Employer PF, ग्रॅच्युइटी यांसारख्या घटकांचाही समावेश असू शकतो.त्यामुळे दोन नोकरीच्या ऑफर्सची तुलना करताना केवळ CTC पाहण्यापेक्षा त्याचा सॅलरी ब्रेकअप तपासणे महत्त्वाचे ठरते..ऑफर स्वीकारण्याआधी 3 प्रश्न1. फिक्स्ड सॅलरी किती आहे?दर महिन्याला नियमितपणे मिळणाऱ्या पगाराचा हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.2. व्हेरिएबल पे प्रत्यक्षात किती मिळतो?मागील दोन वर्षांत त्या टीममधील कर्मचाऱ्यांना व्हेरिएबल पे पैकी प्रत्यक्षात किती टक्के रक्कम मिळाली, हे विचारणं महत्त्वाचं आहे.3. ESOP ची प्रत्यक्ष किंमत काय आहे?ESOP कागदावर मोठी रक्कम दिसत असली तरी ती लगेच रोख स्वरूपात मिळत नाही. Vesting, कंपनीचं मूल्यांकन आणि विक्रीची शक्यता यांसारख्या बाबी समजून घेणं गरजेचं आहे..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.त्यामुळे नोकरीची ऑफर मिळाल्यावर फक्त मोठा CTC नंबर पाहून निर्णय घेण्याऐवजी त्याचा संपूर्ण ब्रेकअप समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ऑफर लेटरमध्ये दिसणारी रक्कम आणि प्रत्यक्ष दर महिन्याला खात्यात जमा होणारी रक्कम यामध्ये मोठा फरक असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.