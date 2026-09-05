8th Pay Commission ला 10 महिने पूर्ण, सॅलरी-पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरवर काय झालं? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

8th Pay Commission latest salary update: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या आठवा वेतन आयोग चर्चेचा विषय आहे. आयोगाच्या स्थापनेला आता 10 महिने पूर्ण झाले आहेत. या काळात विविध कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या असून, अनेक राज्यांमध्ये दौरेही झाले आहेत. कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्याही आयोगासमोर मांडल्या आहेत. फिटमेंट फॅक्टरपासून किमान बेसिक पगार, वार्षिक इन्क्रिमेंट, भत्ते आणि पेन्शनपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. .आठवा वेतन स्थापन?केंद्र सरकारने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) ला मंजुरी दिली. त्यानंतर 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आयोगाची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. आयोगाला सरकारकडे आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे..Multibagger Stock: 50,000 चे झाले तब्बल 7 लाख! 1320% रिटर्न देणाऱ्या शेअरची जोरदार चर्चा; 3 आठवड्यांत पैसा डबल.फिटमेंट फॅक्टरबाबत काय मागणी?फिटमेंट फॅक्टर हा सध्याच्या बेसिक पेचे सुधारित वेतनात रूपांतर करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. आता कर्मचारी संघटनांकडून यापेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने 4 तर नॅशनल कौन्सिल - जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (NC-JCM) 3.833 फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित केला आहे. त्याचवेळी मिनिस्ट्रियल स्टाफ असोसिएशन ने 3.61 ची मागणी केली आहे. हे आकडे सध्या कर्मचारी संघटनांचे प्रस्ताव आहेत. त्यावर सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही..किमान बेसिक पगारात मोठ्या वाढीची मागणीकर्मचारी संघटनांनी किमान बेसिक वेतन वाढवण्याची मागणीही केली आहे. NC-JCM ने किमान बेसिक पे 69,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र हे सर्व प्रस्ताव कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आलेले आहेत. यापैकी कोणत्याही रकमेवर केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी झालेली नाही..इन्क्रिमेंट 6 टक्के मागणीसध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगारावर 3 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळते. कर्मचारी संघटनांकडून ही वाढ 6 टक्क्यांपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी होणारी वाढ अधिक वेगाने होऊ शकते..पेन्शन आणि DA मध्ये काय बदल होणार?आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत पेन्शन आणि विविध भत्त्यांच्या पुनरावलोकनाचाही समावेश आहे. कर्मचारी संघटनांकडून पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासोबतच DA संदर्भातही बदलांची मागणी केली जात आहे. मात्र सध्या नवीन फिटमेंट फॅक्टर किती असेल किंवा पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होईल, याबाबत कोणताही अधिकृत आकडा समोर आलेला नाही..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 10 दिवसांपासून सोनं स्वस्त; आज मुंबई-पुण्यात किती आहे भाव?.नवीन पगार आणि पेन्शन कधी लागू होणार?आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सध्याच्या प्रक्रियेच्या आधारावर आयोगाचा अहवाल मे-जून 2027 च्या आसपास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकार त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे नवीन वेतन आणि पेन्शन नेमक्या कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, हे सध्या निश्चित झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.