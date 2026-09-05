Personal Finance

8th Pay Commission ला 10 महिने पूर्ण, सॅलरी-पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरवर काय झालं? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

8th Pay Commission Update: 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला 10 महिने पूर्ण झाले असून, कर्मचारी संघटनांनी सॅलरी, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत विविध मागण्या आयोगासमोर मांडल्या आहेत. मात्र पगार आणि पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
8th Pay Commission Update

8th Pay Commission: 10 Months Completed! What’s the Latest on Salary, Pension and Fitment Factor?

esakal

Vinod Dengale
Updated on

8th Pay Commission latest salary update: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या आठवा वेतन आयोग चर्चेचा विषय आहे. आयोगाच्या स्थापनेला आता 10 महिने पूर्ण झाले आहेत. या काळात विविध कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या असून, अनेक राज्यांमध्ये दौरेही झाले आहेत. कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्याही आयोगासमोर मांडल्या आहेत. फिटमेंट फॅक्टरपासून किमान बेसिक पगार, वार्षिक इन्क्रिमेंट, भत्ते आणि पेन्शनपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे.

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