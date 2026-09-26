8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना तब्बल 18 लाख एरियर? काय आहे चर्चेतील गणित? जाणून घ्या संपूर्ण हिशोब

8th Pay Commission Salary Hike Arrear: देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे. नव्या वेतनाची अंमलबजावणी जर 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली गेली आणि प्रत्यक्ष वेतनवाढ नंतर मिळाली, तर त्या कालावधीतील फरकाची थकबाकी म्हणजेच मोठा एरियर कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो.8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास 20 ते 24 महिन्यांचा विलंब झाला, तर वाढीव बेसिक पगाराच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम एरियर म्हणून मिळू शकते. मात्र, ही रक्कम अंतिम नसून फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावर ती अवलंबून असेल..आयोगाचा अहवाल कधी?केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2025 रोजी 8वा वेतन आयोग स्थापन केला. त्यानंतर आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला. त्यानुसार आयोगाकडून साधारण मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आवश्यक असल्यास आयोगाला मुदतवाढ मागता येऊ शकते..Crop Insurance: दुष्काळ जाहीर झाला! पीक विम्यासाठी काय करावं? किती पैसे मिळणार? पाहा संपूर्ण गणित.एरियरचा हिशोब कसा होतो?एरियरची रक्कम प्रामुख्याने नवीन आणि जुन्या बेसिक पगारातील फरक, लागू होणारा फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनवाढ लागू होण्यास झालेला विलंब यावर अवलंबून असेल. . त्यासाठी एक सूत्र आहे -बेसिक पगारातील वाढ × विलंबाचे महिने = अंदाजे एरियर.लेव्हल 6 कर्मचाऱ्यांना किती एरियर?लेव्हल 6 कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा बेसिक पगार 35,400 रुपये गृहीत धरला आहे. 2.28 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 20 महिन्यांचा एरियर सुमारे 9.06 लाख रुपये आणि 24 महिन्यांचा सुमारे 10.87 लाख रुपये होऊ शकतो. तर 2.57 फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास हा एरियर अनुक्रमे सुमारे 11.12 लाख आणि 13.34 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो..लेव्हल 7 मध्ये 17 लाख एरियर?लेव्हल 7 कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा बेसिक पगार 44,900 रुपये मानला आहे. 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार बेसिक पगार 1,15,393 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. अशावेळी 20 महिन्यांचा एरियर सुमारे 14.10 लाख रुपये, तर 24 महिन्यांचा एरियर सुमारे 16.92 लाख रुपये होऊ शकतो..लेव्हल 8 कर्मचाऱ्यांना 18 लाख लेव्हल 8 कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा बेसिक पगार 47,600 रुपये गृहीत धरला तर 2.28 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 20 महिन्यांचा एरियर सुमारे 12.19 लाख रुपये, तर 24 महिन्यांचा सुमारे 14.62 लाख रुपये होऊ शकतो.2.57 फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास 20 महिन्यांसाठी सुमारे 14.95 लाख रुपये आणि 24 महिन्यांसाठी सुमारे 17.94 लाख रुपयांचा एरियर होऊ शकतो..फिटमेंट फॅक्टरचा परिणामवरील सर्व आकडे हे 2.28 आणि 2.57 या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहेत. दरम्यान कर्मचारी संघटना तब्बल 3.83 पर्यंत मागणी करत आहेत. मात्र अंतिम फॅक्टर अद्याप ठरलेला नाही.त्यामुळे 17.94 लाख रुपये ही निश्चित मिळणारी रक्कम नाही. हा केवळ 2.57 फिटमेंट फॅक्टर आणि 24 महिन्यांच्या विलंबाचे गृहितक धरून केलेला बेसिक-पे आधारित अंदाज आहे. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितकी बेसिक पगारातील संभाव्य वाढ जास्त होऊ शकते. त्यामुळे अंतिम फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणारा बदल एरियरच्या रकमेत मोठा फरक पाडू शकतो..Gold Rate Today: सप्टेंबरअखेर सोनं 11 हजारांनी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात भाव किती?.HRA आणि इतर भत्त्यांचे काय?वरील गणना केवळ बेसिक पगारातील वाढ लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. HRA, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि इतर भत्त्यांची गणना वेगळ्या नियमांनुसार होते.HRA हा बेसिक पगाराशी संबंधित असल्याने नव्या वेतनाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यात बदल होऊ शकतो. मात्र DA, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि इतर भत्त्यांचा एरियर नेमका कसा मोजला जाईल, हे 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.