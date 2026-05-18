8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर दबाव वाढला! वेतन आयोगासमोर कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ मोठ्या मागण्या

8th Pay Commission Update: देशात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांवरून पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विविध विभागांतील कर्मचारी संघटनांनी आता सेक्टरनुसार वेगवेगळे भत्ते देण्याची मागणी पुढे केली आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक विभागातील कामाचे स्वरूप, जोखीम आणि ताण वेगळा असल्याने सर्वांसाठी एकसमान भत्ता संरचना योग्य ठरत नाही..कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की गेल्या काही वर्षांत कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी येत आहे. त्यामुळे केवळ मूळ वेतनवाढ पुरेशी नाही, तर कामाच्या स्वरूपानुसार विशेष भत्ते देणे आवश्यक आहे..Gold Rate Today: सलग चौथ्या दिवशी सोनं स्वस्त! वाढत्या तेलदरांचा परिणाम; जाणून घ्या आजचे ताजे भाव.संरक्षण क्षेत्रातील जवानांची मागणीसंरक्षण क्षेत्रातील जवानांनी हार्डशिप पे आणि रिस्क अलाउंस वाढवण्याची मागणी केली आहे. सियाचिनसारख्या अतिशय थंड प्रदेशापासून ते वाळवंट आणि जंगल भागांपर्यंत जवानांना तैनात राहावे लागते. कुटुंबापासून दूर राहणे, सततचा ताण आणि शत्रूचा धोका यामुळे काम अधिक कठीण होते. त्यामुळे विद्यमान भत्ते अपुरे असल्याचे सैनिक संघटनांचे म्हणणे आहे..रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मागणी रेल्वेतील लाखो कर्मचारी ओव्हरटाइम अलाउंस (OTA) आणि नाईट ड्युटी अलाउंसमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. लोको पायलट, गार्ड आणि स्टेशन स्टाफ यांना सतत सतर्क राहावे लागते. छोट्या चुकीमुळे मोठा अपघात होऊ शकतो. त्यामुळे वाढत्या कामाच्या तासांनुसार योग्य मोबदला मिळावा अशी मागणी जोर धरत आहे..ITR Update: आयकर विभागाने जारी केले सर्व ITR फॉर्म! तुमच्यासाठी कोणता योग्य? ऑनलाइन रिटर्न कसा भराल? जाणून घ्या.पोलिस कर्मचाऱ्यांची मागणीपोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांनी स्पेशल रिस्क पे आणि मानसिक आरोग्य सुविधांची मागणी केली आहे. दंगे, गुन्हे नियंत्रण, VIP ड्युटी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सतत तणावपूर्ण परिस्थितीत काम करावे लागते. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही रात्रीच्या ड्युटीसाठी विशेष सुरक्षा आणि भत्त्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.