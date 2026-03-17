8th Pay Commission : वेतनवाढीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का ! 'या' मुद्द्यावर सरकारने दिला स्पष्ट नकार

Central Autonomous Employees: आठव्या वेतन आयोगाबाबत देशभरातली सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेत सरकारने दिलेल्या एका उत्तरामुळे केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सद्यस्थितीत तरी, अशा संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या पती-पत्नींना एकाच ठिकाणी नियुक्ती देण्याबाबत कोणतीही नवीन योजना किंवा प्रस्ताव विचाराधीन नाही..राज्यसभेत प्रा. मनोज कुमार झा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सरकारने ३० सप्टेंबर २००९ रोजी 'कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने' जारी केलेल्या आदेशाद्वारे, पती-पत्नींना एकाच ठिकाणी नियुक्ती देण्याबाबत निर्देश जारी केले होते.पण ही सुविधा केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये लागू होते, जिथे पती आणि पत्नी दोघेही केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असतात..शोषणाचा गळफास सुटला....सुविधेपासून राहणार वंचितसरकारने स्पष्टपणे नमूद केले की, सध्या या धोरणाचा विस्तार करून ते केंद्र अनुदानित स्वायत्त संस्था किंवा वैधानिक संस्थांना लागू करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव त्यांच्या विचाराधीन नाही. याचाच अर्थ असा की, देशभरातील शेकडो केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो विवाहित जोडप्यांना या सुविधेपासून वंचितच राहावे लागणार आहे.. कर्मचारी महासंघाने उपस्थित केला सवाल'अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल यांनी सरकारच्या या उत्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, "ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की, आजतागायत केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना (पती-पत्नीच्या )एकाच ठिकाणी बदली मिळण्याची सुविधा देण्यात आलेली नाही आणि सरकार या विषयाचा विचार करण्यासही इच्छुक असल्याचे दिसत नाही.".डॉ. मनजीत सिंह पटेल यांनी एक अत्यंत समर्पक प्रश्न सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "जर आयएएस, आयपीएस, यांसारख्या विविध संवर्गांतील अधिकारी 'पती-पत्नीच्या असल्याच्या आधारावर' एकाच ठिकाणी बदली मिळण्यास पात्र असतील, तर एकाच मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या स्वायत्त संस्थांमधील विवाहित जोडप्यांना एकाच ठिकाणी नियुक्ती देण्यामध्ये नेमका काय अडथळा आहे?".